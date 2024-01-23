12 случаев, когда природа заигралась и наградила животных генетическими мутациями

Мутации, то есть изменение наследственного материала, происходят спонтанно и самопроизвольно, и явление это довольно редкое.
Благодаря исследователям и любопытным людям, запечатлевшим на фотографиях и распространивших их, нам наглядно известно множество примеров генетических изменений, которые приводят к смене окраса или аномальному появлению частей тела. И всё же эти примеры не перестают удивлять своей уникальностью.
Подвид бенгальского тигра, необычный окрас которого вызван рецессивным геном.
Щенок Корица с необычными ушами был спасён организацией Pit Sisters и передан новым хозяевам.
На самом деле учёными до конца не выяснено, является ли такая форма морской звезды аномальной, хотя это мнение на сегодняшний день достаточно распространено.
Избыток белка приводит к изменению цвета, эта мутация редко встречается у ракообразных.
Кнабструппер — датская порода лошадей, пятнистый окрас которой получился в результате генетической мутации при искусственном скрещивании разных пород.
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