В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"

"Докажи, что ты НЕ в России" — на Западе появился тренд на фотографирование унитазов и стиральных машинок, как прямых доказательств состоятельности и высокомерия их владельцев по отношению к жителям России. Портал ИноСМИ не растерялся и в ответ запустил тренд "Докажи, что ты в России".
Популярный новостной портал ИноСМИ запустил новый тренд на просторах интернета - "Докажи, что ты в России". Это стало ответом на западный флешмоб в социальной сети Х (экс-твиттер) в котором участников призвали выкладывать фотографии, доказывающие, что они находятся не в России (take a picture that proves you're not in Russia).
Инициаторами этой акции стало движение NAFO, которое ставит перед собой цель - бороться с российской пропагандой на Западе и высмеивание российских дипломатов в социальных сетях.
В западном флешмобе пользователи чаще всего публиковали снимки фаст-фуда из McDonald's, фотографии своих ванн с водой и унитазов.
Забавно, что у участников флешмоба вызывает неподдельный восторг фотографирование Макдональдсов и полок с куриными яйцами, как будто такую "роскошь" могут себе позволить лишь немногие избранные и те, на Западе.
Суддя по флажкам на автарках, разумеется, больше всего постарались наши соседи по постсоветскому пространству и им сочувствующие
Непонятно, правда, причем тут борщ, смешанный с гарниром? Или это нынче тоже символ роскоши?
А пользователь с ником Barbara так старалась, что даже загрузила фото блюда, сгенерированного нейросетью:
Россияне, отнеслись к новому тренду, мягко сказать, ... скептически:
Популярный новостной портал ИноСМИ даже запустил новый тренд - "Докажи, что ты в России", а читатели издания начали выкладывать в сеть фотографии, доказывающие, что они в России, а не в Европе.
Среди фотографий можно встретить снимки русской деревни:
И красивых русских девушек:
И бутебродов с икрой:
Котиков, конечно же (и радиаторов центрального отопления):
И озера Байкал:
Одна из читательниц сделала снимок станции московского метро, впечатляюще украшенной в стиле сталинского ампира.
Многие участники флешмоба похвастались наличием исторических достопримечательностей, красивых парков и скверов в своих городах.
В общем, если есть желание, вы еще тоже успеете присоединиться к соотечественникам и показать, что вы любите в России.
Источник:
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И сразу будет понятно, что 147 евро за куб это точно не у нас