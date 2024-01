В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"

Популярный новостной портал ИноСМИ запустил новый тренд на просторах интернета - "Докажи, что ты в России". Это стало ответом на западный флешмоб в социальной сети Х (экс-твиттер) в котором участников призвали выкладывать фотографии, доказывающие, что они находятся не в России (take a picture that proves you're not in Russia).

Инициаторами этой акции стало движение NAFO, которое ставит перед собой цель - бороться с российской пропагандой на Западе и высмеивание российских дипломатов в социальных сетях.

В западном флешмобе пользователи чаще всего публиковали снимки фаст-фуда из McDonald's, фотографии своих ванн с водой и унитазов.