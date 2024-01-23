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В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"

В ответ на западный флешмоб с унитазами россияне запустили тренд "Докажи, что ты в России!"

Автор:
23 января 2024 01:30
Сообщество : Жить в России
Метки: trend   Докажи что ты в России   ИноСМИ   Фотографии   русофобия   стиральные машинки   унитазы   флешмоб   
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"Докажи, что ты НЕ в России" — на Западе появился тренд на фотографирование унитазов и стиральных машинок, как прямых доказательств состоятельности и высокомерия их владельцев по отношению к жителям России. Портал ИноСМИ не растерялся и в ответ запустил тренд "Докажи, что ты в России".

Популярный новостной портал ИноСМИ запустил новый тренд на просторах интернета - "Докажи, что ты в России". Это стало ответом на западный флешмоб в социальной сети Х (экс-твиттер) в котором участников призвали выкладывать фотографии, доказывающие, что они находятся не в России (take a picture that proves you're not in Russia).

Инициаторами этой акции стало движение NAFO, которое ставит перед собой цель - бороться с российской пропагандой на Западе и высмеивание российских дипломатов в социальных сетях.

В западном флешмобе пользователи чаще всего публиковали снимки фаст-фуда из McDonald's, фотографии своих ванн с водой и унитазов.

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Забавно, что у участников флешмоба вызывает неподдельный восторг фотографирование Макдональдсов и полок с куриными яйцами, как будто такую "роскошь" могут себе позволить лишь немногие избранные и те, на Западе.

Суддя по флажкам на автарках, разумеется, больше всего постарались наши соседи по постсоветскому пространству и им сочувствующие

Непонятно, правда, причем тут борщ, смешанный с гарниром? Или это нынче тоже символ роскоши?

А пользователь с ником Barbara так старалась, что даже загрузила фото блюда, сгенерированного нейросетью:

Россияне, отнеслись к новому тренду, мягко сказать, ... скептически:



Популярный новостной портал ИноСМИ даже запустил новый тренд - "Докажи, что ты в России", а читатели издания начали выкладывать в сеть фотографии, доказывающие, что они в России, а не в Европе.

Среди фотографий можно встретить снимки русской деревни:

И красивых русских девушек:

И бутебродов с икрой:

Котиков, конечно же (и радиаторов центрального отопления):

И озера Байкал:

Одна из читательниц сделала снимок станции московского метро, впечатляюще украшенной в стиле сталинского ампира.

Многие участники флешмоба похвастались наличием исторических достопримечательностей, красивых парков и скверов в своих городах.

В общем, если есть желание, вы еще тоже успеете присоединиться к соотечественникам и показать, что вы любите в России.

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Метки: trend   Докажи что ты в России   ИноСМИ   Фотографии   русофобия   стиральные машинки   унитазы   флешмоб   
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5  комментариев
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
общялся с иностранцем в игре,попросили замерить скорость интернета, и дать скриншот. чел да ладно?!! у тебя что ли оптика ? я ДА ! а у них оптика только в институте оказывается.
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2k
Baklanavr 7 минут назад
Что-то очень сильно сомневаюсь, что какие-нибудь американцы или англичане будут заниматься такой херней. Скорее всего эти фотки и вся эта тема - идея долбанутых соседей из Украины, насмотревшихся телевизора и соответствующих бложиков. Потому что даже наши уехавшие, и то знают что стиральные машины фотографировать - идиотизм.
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992
Бухтей Полчаса назад
Госсссподи, да пусть свою квитанцию сфоткают на коммунальные платежи
И сразу будет понятно, что 147 евро за куб это точно не у нас
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−10
пуйло * ! 36 минут назад
Мальчик копается в пищевых отходах. путин ему - мальчик ты в каком классе? Мальчик отвечает-в среднем )))
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14k
котегRUS 45 минут назад
Присоединяюсь...

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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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