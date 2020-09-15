Фотографы показали закулисье своих снимков

Фотографы устроили мини-флешмоб и поделились в сети своими снимками и тем, как выглядит закадровый процесс. Разглядывать подноготную фотографий порой не менее интересно, чем сами работы.
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Пользователи Твиттера делятся процессом и результатом своей работы фотографом
В соцсети фотографы-профессионалы и любители выкладывают два снимка — слева они показывают процесс работы, а справа — получившийся результат.
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2. Вот как выглядит процесс их работы в сравнении с результатом
На фото — работа Кимберли Дуглас. Девушка не только сама занимается фотографией и позирует, но ещё и делает декорации, процессом создания которых она делится у себя в блоге.
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