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Фотографы показали закулисье своих снимков

Фотографы показали закулисье своих снимков (17 фото)

Автор:
15 сентября 2020 08:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: закулисье   люди   флешмоб   фотограф   фотография   фотомир   
717
17
Фотографы устроили мини-флешмоб и поделились в сети своими снимками и тем, как выглядит закадровый процесс. Разглядывать подноготную фотографий порой не менее интересно, чем сами работы.

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Метки: закулисье   люди   флешмоб   фотограф   фотография   фотомир   
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2  комментария
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Игорь Час назад
Мне одному кажется - что фото в итоге какие-то вообще никакие?! Разве что водопад удачно вышел.
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20k
Рекламщик Полчаса назад
Фотографы показали закулисье своих снимков
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