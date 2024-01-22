"Я эту мразь убью": в Братске учительница оскорбила школьника и попала под проверку

Очередной громкий скандал, разбираться в котором не пригласили разве что пожарных.
Сегодня в соцсетях появилось видео очередного школьного конфликта между учеником и педагогом. В коротком ролике, заснятым учениками, учительница математики школы №24 в Братске оскорбляет учащегося 8-го класса и угрожает его задушить. До рукоприкладства дело не дошло, но скандал уже вышел за пределы Иркутской области. Сообщается, что инцидент произошёл 19 января. Позднее о конфликте рассказал сам "пострадавший", однако о том, с чего он начался, подросток умолчал.
"Я ответил, чтобы она меня не трогала, но она не хотела успокаиваться, я сказал ей, что она конченая, и ушёл, она побежала за мной. Я сижу в классе, она заходит и толкает меня назад, я упал на парту. Моя любимый классный руководитель начала защищать меня туловищем, а та начала бить меня руками и ногами. И говорит, что я конченый и мать моя конченая. А потом после разборок рыдала", — приводят слова ученика местные паблики.
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Разбираться в конфликте намерены и администрация города, и МВД, и СК, и прокуратура области.
"Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления. Случай вопиющий. Комитет по образованию взял эту ситуацию под свой контроль. Результаты проверки будут к пятнице. Информация про телесные повреждения не подтверждается по предварительной проверке. Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога. Обязательно честно разберемся и, при необходимости, примем меры", — сообщили в комитете по образованию администрации города Братска.
Есть сведения, что подросток, "получивший психологическую травму", сам довёл педагога до белого каления, причём уже не в первый раз. Хочется верить, что разбирательство будет объективным.
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И от родоков таких звиздюлей получил, что полгода учился бы стоя.
Малолетний дебил может сидеть в классе и срывать учебный процесс, а воздействий на него нет. 2 не ставят, так как бальная система рейтинга школы и от этого зависит финансирование и "плюшки". Выгнать нельзя, леща прописать тоже... Только учителя можно чмырить и отстранять.
Пы.Сы. Я не защищаю всех учителей, в любое время встречаются люди не на своем месте.
Поражаюсь терпению и выдержке учителей.