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"Я эту мразь убью": в Братске учительница оскорбила школьника и попала под проверку

"Я эту мразь убью": в Братске учительница оскорбила школьника и попала под проверку

Автор:
22 января 2024 14:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Братск   Видео   Иркутская область   Угрозы   конфликт   оскорбления   педагог   скандал   школа   
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Очередной громкий скандал, разбираться в котором не пригласили разве что пожарных.

Сегодня в соцсетях появилось видео очередного школьного конфликта между учеником и педагогом. В коротком ролике, заснятым учениками, учительница математики школы №24 в Братске оскорбляет учащегося 8-го класса и угрожает его задушить. До рукоприкладства дело не дошло, но скандал уже вышел за пределы Иркутской области. Сообщается, что инцидент произошёл 19 января. Позднее о конфликте рассказал сам "пострадавший", однако о том, с чего он начался, подросток умолчал.

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"Я ответил, чтобы она меня не трогала, но она не хотела успокаиваться, я сказал ей, что она конченая, и ушёл, она побежала за мной. Я сижу в классе, она заходит и толкает меня назад, я упал на парту. Моя любимый классный руководитель начала защищать меня туловищем, а та начала бить меня руками и ногами. И говорит, что я конченый и мать моя конченая. А потом после разборок рыдала", — приводят слова ученика местные паблики.

Разбираться в конфликте намерены и администрация города, и МВД, и СК, и прокуратура области.


"Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления. Случай вопиющий. Комитет по образованию взял эту ситуацию под свой контроль. Результаты проверки будут к пятнице. Информация про телесные повреждения не подтверждается по предварительной проверке. Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога. Обязательно честно разберемся и, при необходимости, примем меры", — сообщили в комитете по образованию администрации города Братска.


Есть сведения, что подросток, "получивший психологическую травму", сам довёл педагога до белого каления, причём уже не в первый раз. Хочется верить, что разбирательство будет объективным.

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Метки: Братск   Видео   Иркутская область   Угрозы   конфликт   оскорбления   педагог   скандал   школа   
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33  комментария
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1k
Сергей 2 часа назад
"проверять" надо не учительницу, проверять надо родителей, а хулигана в детдом-интернат
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137
Maxim Zhukov 6 минут назад
"Защищала туловищем" - Это "Пять!"
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675
Alexander Sar 9 минут назад
На ровном месте устроили шоу.. Выгнать малолетку из школы и все. А учсителю премию для успокоения нервов.
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50k
Сергей 10 минут назад
Малолетние крысята ради забавы доводят учителя до истерики, а потом исподтишка все это снимают и выкладывают в интернет...блохеры поганые. И , к сожалению, школа мало что может сделать с такими дебилами. А за каждым таким огрызком стоит ЯЖМАТЬ которой все вокруг должны. И попробуй с ним что то сделать. Ведь он может творить все что хочешь, а ему даже замечания никто не должен сметь делать. Я знаю о чем пишу. У меня младший учится в 7 классе престижной гимназии. Мат, перемат, вейпы на переменах в классе и на уроке., на учителей кладут с прибором, учится не хотят , Причем если среди мальчишек таких в нашем классе только два, то девченки совсем голову потеряли. Вот в прошлую субботу уходили из классного кабинета, исписали всю доску матом, типа - х...й, пи.да, пи.р ну и в таком духе. Сегодня разборки были. Никому и ничего. так пальцем погрозили, а девченки, которые это писали сидели хихикали. Беда в том, что эти дебилы мешают учится нормальным детям постоянно срывая уроки и устраивая по их мнению "веселуху" а учителя в большинстве боятся связываться и на очень много закрывают глаза. Сын говорит - я не могу наших девочек воспринимать как девочек, мат у них это просто разговор, разговаривают они на нем, курят электронки практически все, ну и поведение такое же. И это в нашей не простой гимназии. у нас учатся дети судей, прокуроров, крупных предпринимателей и чиновников и т.д. и т.п. в каждом классе их примерно таких 2/3 ...Они не брошенны родителями, материальных проблем нет, их каждый день мамы и личные водители привозят со всего города в гимназию. У них нет свободного времени они все в секциях, кружках, занятиях, тренировках. Они не болтаются по улицам и подьездам. Боюсь представить что творится в обычной школе.
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3k
Вячеслав 15 минут назад
До. е.б.а.л.и бабу уроды.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 18 минут назад
подросток, "получивший психологическую травму" дофига что-то в последнее время "травмированных" стало!
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5k
Харон 18 минут назад
Сказал бы в моё время такой школотрон "конченая", его бы выгнали.
И от родоков таких звиздюлей получил, что полгода учился бы стоя.
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15k
Ivan 23 минуты назад
"Я эту мразь убью": в Братске учительница оскорбила школьника и попала под проверкуПосмотреть
"Я эту мразь убью": в Братске учительница оскорбила школьника и попала под проверку
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3
mklaren 36 минут назад
Во времена СССР такие ученики оставались на второй год или заканчивали на 2,3. Умели раньше преподаватели без скандалов опустить таких дураков.
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831
Александр Час назад
Дети сейчас дебилы,НО и учителя не соответствуют нормам педагогики , набрали в школу хохлушек и молдаван ,потому что нормальных профессионалов нет с распадом союза,да и платить надо достойно, у нас в деревне учителка получает 20к ,с разными наработками,с утра до вечера в школе ,и кадровый голод ,каждый год ,кто-то приходит ,а кто-то уходит,а директор под себя разные доплаты гребёт,чисто управленец менеджер член ЕДР...ВОТ ТАК!
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396
Murych Час назад
Наверное, не просто так она на эту мразь ополчилась?
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3k
Илья Час назад
Ща опять учителя посадят, уволят (нужное подчеркнуть). А малолетняя гнида будет ходить и ухмыляться.
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3k
Илья Час назад
Почему нельзя отчислить из школы малолетнего дебила который мешает учиться детям и преподавать педагогам . СССР больше нет , это там за каждого дебила боролись и пытались сделать из него человека , в капиталиститечкой России воспитанием ребёнка занимаются родители , плохо воспитали пошёл вон идите ищите школу где вас мудаков примут .
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4k
Василий Афиногенов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
xbrat Час назад
Если следком, правком, мэрия, пэрия будут возбуждаться только в отношении учителей в таких ситуациях, то в конечном итоге общество пожнет бурю...
Малолетний дебил может сидеть в классе и срывать учебный процесс, а воздействий на него нет. 2 не ставят, так как бальная система рейтинга школы и от этого зависит финансирование и "плюшки". Выгнать нельзя, леща прописать тоже... Только учителя можно чмырить и отстранять.
Пы.Сы. Я не защищаю всех учителей, в любое время встречаются люди не на своем месте.
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6k
Lexx 2 часа назад
Походу этот "онжеребёнок" давно заслужил, что бы его задушили. Целиком на стороне училки.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Учительницу проверить на проф пригодность, раз не может контролировать поведение детей и вести себя более подобающе, ребенку 10 плетей (можно заменит на 15 ударов ремнем), обязательно публично, сомневаюсь, что бы учитель просто так вел бы себя так.
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38k
Александр 2 часа назад
Малолетний пестюк сперва довел учителя, а потом врубил режим хохла или бабы-истерички - а нас за шо. К сожалению это проблема и нужно как то защищать учителей, иначе в школах некому будет преподавать. Как в СССР смогли привить любить любовь и уважение к учителю? Почему сейчас не могут сделать то же самое?
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50k
Элек Мек 2 часа назад
А вы постойте после уроков у школы.Жаргон некоторых школьников кратно богаче матёрых грузчиков уронивших что нибудь на ногу.И стоящие рядом взрослые вообще их никак не смущает.
Поражаюсь терпению и выдержке учителей.
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310
Серега Элек Мек 43 минуты назад
Так и есть,и мы вынуждены это слушать и молчать.Потому что,сказать ничего нельзя.Тебя пошлют далеко и что ты сделаешь?Даже подойти к ним близко опасно,так как они могут дружно заявить,что дядя за конфеты предлагал пойти с ним за гаражи.И уедет дядя по нехорошей статье,в места не столь отдаленные.
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