"Я эту мразь убью": в Братске учительница оскорбила школьника и попала под проверку

Сегодня в соцсетях появилось видео очередного школьного конфликта между учеником и педагогом. В коротком ролике, заснятым учениками, учительница математики школы №24 в Братске оскорбляет учащегося 8-го класса и угрожает его задушить. До рукоприкладства дело не дошло, но скандал уже вышел за пределы Иркутской области. Сообщается, что инцидент произошёл 19 января. Позднее о конфликте рассказал сам "пострадавший", однако о том, с чего он начался, подросток умолчал.

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