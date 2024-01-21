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17 дорожно-транспортных происшествий, не имеющих логического объяснения

17 дорожно-транспортных происшествий, не имеющих логического объяснения

Автор:
21 января 2024 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Автомобиль   Дорожные   аварии   логические   объяснения   происшествия   
2349
18

Автомобильные аварии - это повседневная тема, и каждую секунду где-то в мире происходит по крайней мере одно дорожно-транспортное происшествие. Но иногда на дорогах случаются труднообъяснимые вещи. В этом посте вы увидите самые загадочные автомобильные аварии.

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Метки: Автомобиль   Дорожные   аварии   логические   объяснения   происшествия   
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4  комментария
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31k
Юрьевич 2 часа назад
"17 дорожно-транспортных происшествий, не имеющих логического объяснения"

Ну больше половины то вполне объяснимо.
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Котэ 4 минуты назад
сосиску жалко! вообще с ней много всяких фото с дтп, или такая машина не одна
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