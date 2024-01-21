"17 дорожно-транспортных происшествий, не имеющих логического объяснения"

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Автомобильные аварии - это повседневная тема, и каждую секунду где-то в мире происходит по крайней мере одно дорожно-транспортное происшествие. Но иногда на дорогах случаются труднообъяснимые вещи. В этом посте вы увидите самые загадочные автомобильные аварии.
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Ну больше половины то вполне объяснимо.