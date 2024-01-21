"17 дорожно-транспортных происшествий, не имеющих логического объяснения"

Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью

25 аварий и казусов, которые влетели в копеечку

В отмечавших Новый год людей влетел автомобиль

В Хорватии огромный валун рухнул со скалы и попал в окно жилого дома

В Белграде два автомобиля не поделили пустую дорогу

В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо