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Помните эпизод из фильма "Капитан счастливой "Щуки", когда Щ-721 обнаруживает в открытом море подбитую советскую подводную лодку № 703 Валерия Рудакова идущую под парусом.
И это не выдумка киносценариста, а реальная история.
Щ-421 под парусами
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Щ-421 тип "Щ" X серии. 1942 год 22 января - 8 февраля. Боевой поход в район Порсангер-фьорда. В 20.58 8.4 в точке 71.06,8 с.ш./ 26.53,0 в.д. при движении на глубине 15 м подорвалась на мине UMB германского заграждения «Урсула-В», выставленного германским МЗ «Ульм». ПЛ получила дифферент 30-40 гр. на нос, в кормовых отсеках погас свет, а из поврежденных торпедных аппаратов и трещины в корпусе стала поступать вода. Затем дифферент резко перешел на корму. Под руководством ст. 1 ст. К.Н. Дряпикова краснофлотцы И.А. Жаворонков, П.И. Февралев, В.С. Кочура, А.П. Новиков и П.Н. Сизмин, задраив переборочную дверь, изолировали свой отсек и повели борьбу за живучесть корабля, по сути, чем спасли весь экипаж. Лодка всплыла, был открыт рубочный люк и осмотрен горизонт. В результате взрыва нарушилась герметичность прочного корпуса VII отсека, повреждена система ВВД, электрическое и ручное управление вертикальными и горизонтальным рулями, кормовые ТА. надстройка, ограждение рубки, кормовые ЦГБ. Вышли из строя многие приборы и механизмы, в т.ч. гирокомпас и магнитный компас. Обе линии Гребного вала перебиты взрывом, концы гребных валов утонули вместе с винтами (по друг данным перебита была только правая линия вала, левую - заклинило). Убедившись, что ход лодке дать не удается, командир решил просить базу о помощи. Радиопередатчик не пострадал, поэтому удалось доложить обстановку командованию. К месту аварии были направлены ПЛ "К-2" и "К-22". ПЛ стало неумолимо сносить к вражескому берегу. Тогда по предложению помощника командира А.М. Каутского два брезентовых чехла от дизелей были подняты как паруса на перископах. С 01.05 до 5 ч 9.4 ПЛ дрейфовала под парусами в северо-западном направлении. В 09.30 в связи с улучшением видимости (до берега - 8 миль) погрузилась в позиционное положение. В случае появления неприятеля ПЛ подготовили к взрыву. В 11.02 9.4 была обнаружена направленной для оказания помощи ПЛ "К-22". Попытки буксировать ПЛ "Щ-421" были неудачны: буксирные концы рвались, кнехты были вырваны, а по-пытка буксировки лодки лагом так же к успеху не привела. В 13.34 показался самолет противника, который заметил лодки и начал сбрасывать сигнальные ракеты. Чтобы не подвергать напрасному риску людей, с ПЛ "Щ-421" в 13.40 был снят экипаж и секретные документы, а сама лодка в 13.48 (13.43?) в расстоянии от берега 70 кбт. с дистанции 3 кбт. была уничтожена торпедой с "К-22" в точке 71.12 с.ш./ 26.22 в.д. Через 12 секунд после попадания торпеды ПЛ "Щ-421" скрылась под водой. Экипажи провожали лодку с обнаженными головами, многие плакали;
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И ещё: я эту публикацию сделал не ради лайков, а для того, чтобы помнили!
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