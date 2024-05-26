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Реальная история Щ-421

Реальная история Щ-421

Автор:
26 мая 2024 18:01
Сообщество : Истории
Метки: Великая Отечественная война   Щ421   аварии   подводные лодки   
752
2
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Помните эпизод из фильма "Капитан счастливой "Щуки", когда Щ-721 обнаруживает в открытом море подбитую советскую подводную лодку № 703 Валерия Рудакова идущую под парусом.

И это не выдумка киносценариста, а реальная история.


И ещё: я эту публикацию сделал не ради лайков, а для того, чтобы помнили!

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Метки: Великая Отечественная война   Щ421   аварии   подводные лодки   
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2  комментария
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7k
satra 4 часа назад
Не ради лайков, а для будущих постов. Выравнивание по центру и курсив создает неудобства для читателя. Не видно красных строк и абзацев, а курсив менее читабелен. Это не занудство, а руководство к последующим, надеюсь многочисленным, публикациям.
П.С. Лайк все равно поставил. Подводная лодка под парусом в реальности - очень интересный эпизод. А еще повод гордиться смекалкой соотечественников.
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4k
Бровеносец в потёмках 3 часа назад
В ВМФ нет такой должности - капитан. Есть воинское звание - капитан-лейтенант. А офицер, командующий военным кораблём, любым, от сраного торпедолова до авианосца, именуется командир. Ну и фильм называется "Командир счастливой щуки".
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Master Bo
  • Дата регистрации: 01.09.2014
  • 4 поста (1 в горячем)
DM - депрессивный маньяк
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