Шпионские котоштучки

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В умении бесшумно подкрадываться этим космическим существам нет равных. И поразвлечься играми в шпионов котики тоже не прочь. Как у них получается – это другой вопрос.
Но вне зависимости от результата доморощенных шпионов в пушистой шубке хочется похвалить и наградить. Если не орденом, то хотя бы вкусняшкой.
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