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Сообщество Без кота и жизнь не та 1730 постов • 483 подписчика подписаться
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Шпионские котоштучки

Шпионские котоштучки

Автор:
22 сентября 2023 15:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   выражение   дом   кот   прятки   скрытность   слежка   фото   шпион   эмоция   
1190
21

В умении бесшумно подкрадываться этим космическим существам нет равных. И поразвлечься играми в шпионов котики тоже не прочь. Как у них получается – это другой вопрос.

Но вне зависимости от результата доморощенных шпионов в пушистой шубке хочется похвалить и наградить. Если не орденом, то хотя бы вкусняшкой.

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Метки: Питомец   выражение   дом   кот   прятки   скрытность   слежка   фото   шпион   эмоция   
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5  комментариев
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Комментарий к фото
Зимой это опасно, так как хвостатые ищут укрытия, места, где потеплей. Пару минут перед поездкой потеряй, постучав по капоту и крыльям, но зато ничьи кишки на колёса не намотаешь.
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1k
Игорь Меншиков 4 минуты назад
Нахрена кошака в морозилку засунули??
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14k
Ivan 17 минут назад
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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