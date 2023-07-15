Прощай, Calibri! Microsoft впервые за 16 лет изменит шрифт по умолчанию в Office

Шрифт Calibri в Microsoft Office обидно назвали "дефолтным" и отправили на покой. Ему на смену приходит Aptos, разработанный Стивом Маттесоном, создателем Segoe и TrueType.
Microsoft сообщила , что впервые с 2007 года сменила шрифт по умолчанию в офисном пакете — вместо Calibri им стал Aptos, гуманистический гротеск, вдохновлённый швейцарской типографикой середины XX века. Первоначально Aptos был известен как Bierstadt, и его среди пяти предложенных кандидатов (помимо Aptos, ими стали Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite, которые также будут доступны в рамках пакета) выбрали ещё в 2021 году.
Разработал Aptos ведущий дизайнер шрифтов Стив Маттесон (Steve Matteson). Ранее он создал Segoe, ставший шрифтом по умолчанию в Windows. Подсемейство Segoe UI дебютировало в Windows Vista и продолжает использоваться в Windows 11. Маттесон также работал над первоначальным комплектом Windows TrueType. По его инициативе Bierstadt переименовали в Aptos — в честь городка Аптос в калифорнийском округе Санта-Круз. Края линий букв Aptos чётко обрублены, но оставлено небольшое смягчение, которое повышает читабельность, и это заметно на малых размерах.
Выбирали Aptos пользователи путём голосования, инициированного компанией Microsoft.
Отцы-прародители нового шрифта сделали по этому поводу заявление:
Сегодня мы начинаем финальную фазу больших перемен, когда Aptos начнёт появляться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей. И в течение ближайших месяцев он станет шрифтом по умолчанию для всех наших клиентов.
Aptos придёт на замену Calibri в качестве шрифта по умолчанию, но Calibri останется закреплённым в верхней части меню выбора шрифта наряду со своими предшественниками — Times New Roman и Arial. Calibri стал шрифтом по умолчанию с выпуском Microsoft Office 2007, сменив Times New Roman.
В меню Aptos также будет доступен и под своим изначальным названием Bierstadt.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
ведь пользователи уже годами изводят майкрософт обращениями в стиле "ну сколько можно! ваша операционная система выглядит ужасно! совершенно непотребный дизайн! надо срочно что то с этим делать!"
такое ощущение что из майкрософт уволились вообще все программисты и остались только дизайнера