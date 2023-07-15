Прощай, Calibri! Microsoft впервые за 16 лет изменит шрифт по умолчанию в Office

Выбирали Aptos пользователи путём голосования, инициированного компанией Microsoft.

Отцы-прародители нового шрифта сделали по этому поводу заявление:

Сегодня мы начинаем финальную фазу больших перемен, когда Aptos начнёт появляться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей. И в течение ближайших месяцев он станет шрифтом по умолчанию для всех наших клиентов.

Aptos придёт на замену Calibri в качестве шрифта по умолчанию, но Calibri останется закреплённым в верхней части меню выбора шрифта наряду со своими предшественниками — Times New Roman и Arial. Calibri стал шрифтом по умолчанию с выпуском Microsoft Office 2007, сменив Times New Roman.

В меню Aptos также будет доступен и под своим изначальным названием Bierstadt.