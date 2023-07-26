Microsoft сделала геймпады Xbox с запахом пиццы

К выходу нового мультфильма про черепашек-ниндзя от Paramount Pictures компания Microsoft представила лимитированную коллекцию геймпадов с запахом пиццы.
Microsoft выпустила тематические геймпады с запахом пиццы. Чтобы его воссоздать, к контроллерам добавили ароматический диффузор. Выглядят они как кусочки пиццы.
Это лимитированная серия, которая приурочена к выходу мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». С 25 июля по 13 августа компания планирует разыграть девайсы.
У геймпадов будет четыре дизайна в стиле каждой из Черепашек-ниндзя. Пока неизвестно, поступят ли они в продажу.
Теперь осталось сделать геймпады с запахом жареных гвоздей.
Источник:
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста