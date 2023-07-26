FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 535 постов • 299 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Игромир
Microsoft сделала геймпады Xbox с запахом пиццы

Microsoft сделала геймпады Xbox с запахом пиццы

Автор:
26 июля 2023 09:05
Сообщество : Игромир
Метки: Microsoft   Видео   геймпад   запах   пицца   черепашки ниндзя   
813
4
1

К выходу нового мультфильма про черепашек-ниндзя от Paramount Pictures компания Microsoft представила лимитированную коллекцию геймпадов с запахом пиццы.

Microsoft выпустила тематические геймпады с запахом пиццы. Чтобы его воссоздать, к контроллерам добавили ароматический диффузор. Выглядят они как кусочки пиццы.

Это лимитированная серия, которая приурочена к выходу мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». С 25 июля по 13 августа компания планирует разыграть девайсы.

У геймпадов будет четыре дизайна в стиле каждой из Черепашек-ниндзя. Пока неизвестно, поступят ли они в продажу.

Теперь осталось сделать геймпады с запахом жареных гвоздей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Microsoft   Видео   геймпад   запах   пицца   черепашки ниндзя   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Кактус Полчаса назад
Взял в руки такое, и словно испачкал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1011790



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Неожиданный тренд в российском туризме
Неожиданный тренд в российском туризме
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жаль этих добряков

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#кино#аварии#фильм#забавно#подборка#красота#истории
#автомобили#люди#в мире#Юмор#ДТП#Автовсячина#США#СССР#шоу бизнес#Китай
#автомир#животные#интересно#интересное#авто аварии#история#факты#Россия#собака#Мемы
Неожиданный тренд в российском туризме Неожиданный тренд в российском туризме Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться