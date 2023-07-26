Microsoft сделала геймпады Xbox с запахом пиццы

Microsoft выпустила тематические геймпады с запахом пиццы. Чтобы его воссоздать, к контроллерам добавили ароматический диффузор. Выглядят они как кусочки пиццы.

Это лимитированная серия, которая приурочена к выходу мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». С 25 июля по 13 августа компания планирует разыграть девайсы.