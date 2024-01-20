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"Уволенный" из магазина в Зеленоградске кот Сергей получит новую должность

"Уволенный" из магазина в Зеленоградске кот Сергей получит новую должность

Автор:
20 января 2024 20:50
Метки: Уволенный   Юмор   кот Сергей   
334
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Его повысят и переведут работать в офис торговой сети. Об этом сообщили в соцсетях компании.

После жалобы из Роспотребнадзора четырёхлапого сотрудника пришлось убрать из торгового зала. Эта новость ошарашила местных жителей, и они начали собирать подписи за то, чтобы их любимого кота вернули на место. История стала резонансной, и за судьбу кота переживала вся страна.


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Метки: Уволенный   Юмор   кот Сергей   
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7  комментариев
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19
Al Di Час назад
Сырожааа, у нас отмена.
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70k
doker 2 часа назад
Вопрос один - где, бл*ь, профсоюз?
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5k
Горожанин 2 часа назад
Котоменеджер на деле показал свою эффективность. Учитесь.
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93k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Почитал несколько постов про котов
Про погибшего
Про здравствующего.....
.
посмотрел, как полтыщы человек яростно желали посадить проводницу поезда, которую совершенно не знали как человека.....
разломать её семье жизнь, детей в детдом отправить......
.
ЗНАЕТЕ, 5 МИЛЛИОНОВ ДОНОСОВ ПРИ СТАЛИНЕ - ЭТО НЕ ВЫДУМКА
.
теперь я точно уверен: они реально были, эти 5 миллионов доносов.....
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БамбарбияКиргуду

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