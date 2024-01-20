"Уволенный" из магазина в Зеленоградске кот Сергей получит новую должность

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Его повысят и переведут работать в офис торговой сети. Об этом сообщили в соцсетях компании.
После жалобы из Роспотребнадзора четырёхлапого сотрудника пришлось убрать из торгового зала. Эта новость ошарашила местных жителей, и они начали собирать подписи за то, чтобы их любимого кота вернули на место. История стала резонансной, и за судьбу кота переживала вся страна.
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Метки: Уволенный Юмор кот Сергей
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Про погибшего
Про здравствующего.....
.
посмотрел, как полтыщы человек яростно желали посадить проводницу поезда, которую совершенно не знали как человека.....
разломать её семье жизнь, детей в детдом отправить......
.
ЗНАЕТЕ, 5 МИЛЛИОНОВ ДОНОСОВ ПРИ СТАЛИНЕ - ЭТО НЕ ВЫДУМКА
.
теперь я точно уверен: они реально были, эти 5 миллионов доносов.....
Сегодня люди не решают - решают тысячи и миллионы "ботов".
Грубо говоря - если у меня 10 симкарт, то я решу за 10 человек.
А если ты сотрудник каких-то спецслужб - решишь за 1000 человек.
Плевать.
мизантропы куевы