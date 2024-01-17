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Собаки-подозреваки и их классификация

Собаки-подозреваки и их классификация

Автор:
17 января 2024 15:33
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Прикол   Пёс   выражение   друг   мем   смешно   собака   фото   
974
31

На самом деле сомневаться – это нормально. И подозревать хозяев в том, что они прячут вкусняшки, собираются завести кота или устроить, к примеру, всемирный день лени, тоже нормально.

Важно не переусердствовать в этом, чтобы самому не стать объектом подозрения.

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Метки: Животное   Питомец   Прикол   Пёс   выражение   друг   мем   смешно   собака   фото   
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1  комментарий
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SolomonA Час назад
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