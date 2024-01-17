Собаки-подозреваки и их классификация

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На самом деле сомневаться – это нормально. И подозревать хозяев в том, что они прячут вкусняшки, собираются завести кота или устроить, к примеру, всемирный день лени, тоже нормально.
Важно не переусердствовать в этом, чтобы самому не стать объектом подозрения.
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