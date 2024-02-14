"Никто не имеет права защищать девушек": азербайджанца, устроившего дикий скандал в нижегородском автобусе, попросят из России

Иностранец, словно "слетев с катушек", устроил истерику с тонной мата и оскорблений в ответ на безобидную просьбу.
10 февраля в одном из автобусов Нижнего Новгорода произошла безобразная сцена. Иностранный специалист уснул (или сделал вид, что уснул), положив голову на плечо незнакомой девушки. Его аккуратно попросили сесть прямо, после чего незаменимый для РФ работник стал громко оскорблять парня, который вступился за пассажирку.
Мигрант наговорил кучу гадостей в адрес молодого человека - при этом последний вел себя крайне спокойно и не пытался остановить фонтан красноречия. Неизвестно, кто снимал эту сцену, но вскоре она появилась в местных соцсетях.
Осторожно! Нецензурная брань и влажные фантазии азербайджанца!
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Грозный товарищ оказался уроженцем Азербайджана, который приехал в Россию на работу в 2019 году. С тех пор гражданин обосновался в городе Бор, где трудился официантом и разнорабочим, а квартиру снимал в Нижнем Новгороде. Собственно, в тот злополучных день он как раз возвращался домой, когда не получилось выспаться на мягком плече девушки. У мигранта оказались просрочены документы - рабочая виза закончилась в 2023 году, и сейчас он находится на территории РФ незаконно.
Матерщинником заинтересовались в полиции, нашли его и попросили рассказать, что он думает о той истории.
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Воевака на этот раз был смирен, покладист и попросил прощения за своё поведение. Как сообщают местные СМИ, штрафом за административную статью герой дня не отделается - миграционная служба решает вопрос о его депортации. Главное, чтобы больше назад не впускали.
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мне вот интересно у них на родине такое поведение норма ?
Поди, ещё и билет бесплатный?!
Отчего им не впаивается годик-другой принудительных работ на восстановлении наших новых территорий?
Фильтр не дает:))
Кому пииип, нужны его пииип, извинения??
Пусть засунет их себе в пииип.! И куда подальше!
Когда сюда приезжал со своего сраного чуркестана, тут увидел себя пиии царевичем?
Пиии нам такие на пиии нужны!
В пиии его и пусть катится к пиии матери ))
Хоть душу отвел, ни разу не матерился и фильтр не сработал ))