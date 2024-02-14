"Никто не имеет права защищать девушек": азербайджанца, устроившего дикий скандал в нижегородском автобусе, попросят из России

10 февраля в одном из автобусов Нижнего Новгорода произошла безобразная сцена. Иностранный специалист уснул (или сделал вид, что уснул), положив голову на плечо незнакомой девушки. Его аккуратно попросили сесть прямо, после чего незаменимый для РФ работник стал громко оскорблять парня, который вступился за пассажирку.

Мигрант наговорил кучу гадостей в адрес молодого человека - при этом последний вел себя крайне спокойно и не пытался остановить фонтан красноречия. Неизвестно, кто снимал эту сцену, но вскоре она появилась в местных соцсетях.