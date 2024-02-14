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"Никто не имеет права защищать девушек": азербайджанца, устроившего дикий скандал в нижегородском автобусе, попросят из России

"Никто не имеет права защищать девушек": азербайджанца, устроившего дикий скандал в нижегородском автобусе, попросят из России

Автор:
14 февраля 2024 17:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижний Новгород   г Бор   депортация   иностранный специалист   мигрант   миграционная служба   уроженец Азербайджана   
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Иностранец, словно "слетев с катушек", устроил истерику с тонной мата и оскорблений в ответ на безобидную просьбу.

10 февраля в одном из автобусов Нижнего Новгорода произошла безобразная сцена. Иностранный специалист уснул (или сделал вид, что уснул), положив голову на плечо незнакомой девушки. Его аккуратно попросили сесть прямо, после чего незаменимый для РФ работник стал громко оскорблять парня, который вступился за пассажирку.


Мигрант наговорил кучу гадостей в адрес молодого человека - при этом последний вел себя крайне спокойно и не пытался остановить фонтан красноречия. Неизвестно, кто снимал эту сцену, но вскоре она появилась в местных соцсетях.


Грозный товарищ оказался уроженцем Азербайджана, который приехал в Россию на работу в 2019 году. С тех пор гражданин обосновался в городе Бор, где трудился официантом и разнорабочим, а квартиру снимал в Нижнем Новгороде. Собственно, в тот злополучных день он как раз возвращался домой, когда не получилось выспаться на мягком плече девушки. У мигранта оказались просрочены документы - рабочая виза закончилась в 2023 году, и сейчас он находится на территории РФ незаконно.


Матерщинником заинтересовались в полиции, нашли его и попросили рассказать, что он думает о той истории.


Воевака на этот раз был смирен, покладист и попросил прощения за своё поведение. Как сообщают местные СМИ, штрафом за административную статью герой дня не отделается - миграционная служба решает вопрос о его депортации. Главное, чтобы больше назад не впускали.

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Метки: Видео   Нижний Новгород   г Бор   депортация   иностранный специалист   мигрант   миграционная служба   уроженец Азербайджана   
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19  комментариев
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15k
жорик Час назад
дикий ушлёпок
думает извинился и получил индульгенцию, хрен там, высылать надо
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22k
Killgrave 3 минуты назад
Азеры-мразеры пистуйте в свою азию.
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4k
Руслан 3 минуты назад
Надо азерботовскую мафию уничтожать, по уму если.
Прям тупо уничтожать. Застрелен при задержании, повесился в камере, самоубился во время следственного эксперимента и много других способов по утилизации оборзевших обезьян. У органов методы есть, дадут ли «зеленый свет»? Да и много крови пускать не придется. С десяток показательных случаев с максимальной оглаской, плюс отжим бизнеса у наглых «диаспор» (ОПГ) и станут обезьяны тише воды, ниже травы.
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1k
Olga S 7 минут назад
Наверняка в автобусе были дети! Почему наши дети должны это слышать! Гнать из страны!
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11k
kaboza 7 минут назад
И.Ф.О и родню всю этого урода до седьмого колена под плинтус...в натуре чуркоослоебище..
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1k
Веселый Пук 10 минут назад
Ему не на автобусе а на ишаке надо ездить.Для азеров есть Азербайджан.
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62k
Андрей 14 минут назад
Надеюсь вся эта движуха с моментальной реакцией полиции и миграционной службы не остановится.
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16k
Александр Сучков 16 минут назад
"где трудился официантом"... вопросов не осталось))))
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59k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 19 минут назад
"Иностранные специалисты" делают всё что бы их депортировали.
мне вот интересно у них на родине такое поведение норма ?
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51k
Элек Мек 22 минуты назад
Узелок,вокзал,теплушка.
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11k
BarOb Полчаса назад
Наглеют они настолько, насколько мы им позволяем. Нашлась бы в автобусе пара-тройка местных, которые оставили гастера без зубов и поправили нос - говорить такие гадости, охота пропала бы надолго
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14k
кот базилий Полчаса назад
Гниль дешевая чурбанская - "прастытэ миня"
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20k
Shtoppi 46 минут назад
долбанный гоминид!!! как этот ублюдок вообще в страну попал [точнее будет сказать сколько и кому он заплатил, чтобы попасть] с таким уё_ищным знанием языка?
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4k
Anners Час назад
Почему за преступление высылают без наказания?
Поди, ещё и билет бесплатный?!
Отчего им не впаивается годик-другой принудительных работ на восстановлении наших новых территорий?
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8k
Allmaster Час назад
Вот грязно выматерился я!
Фильтр не дает:))
Кому пииип, нужны его пииип, извинения??
Пусть засунет их себе в пииип.! И куда подальше!
Когда сюда приезжал со своего сраного чуркестана, тут увидел себя пиии царевичем?
Пиии нам такие на пиии нужны!
В пиии его и пусть катится к пиии матери ))
Хоть душу отвел, ни разу не матерился и фильтр не сработал ))
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12k
Том Сойер Час назад
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7k
Alex Час назад
Пиз**й домой, сраная обезьяна!
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