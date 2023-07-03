Россиянин решил отправить в США противотанковые мины и устроил переполох на таможне

Неужели отправитель думал, что на почте никто и ничего не заметит?
Центральную почтовую таможню недалеко от Комсомольской площади пришлось эвакуировать сегодня утром из-за подозрительной посылки. При её досмотре сотрудники ФТС обнаружили внутри два похожих на противопехотные мины предмета, хотя отправитель пометил их в документах как уличные ретрофонари.
Источник:
До приезда спецслужб и сапёров из здания эвакуировали 22 человека. После осмотра предметов специалисты подтвердили, что это действительно мины. Но не противопехотные, а противотанковые немецкие Tellermine 35 времён Второй мировой войны. Внутри них не было взрывателя, только корпуса и опасности они не представляли.
Посылка должна была отправиться в США. Адреса и фамилии отправителя в документах, разумеется, не было. Посылку изъяли. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить, что за "гений" и для чего решил отправить мины в Штаты.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Это новая версия молдавского вируса :)