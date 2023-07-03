Россиянин решил отправить в США противотанковые мины и устроил переполох на таможне

До приезда спецслужб и сапёров из здания эвакуировали 22 человека. После осмотра предметов специалисты подтвердили, что это действительно мины. Но не противопехотные, а противотанковые немецкие Tellermine 35 времён Второй мировой войны. Внутри них не было взрывателя, только корпуса и опасности они не представляли.