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Россиянин решил отправить в США противотанковые мины и устроил переполох на таможне

Россиянин решил отправить в США противотанковые мины и устроил переполох на таможне

Автор:
03 июля 2023 17:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Посылка   вторая мировая война   мины   почта   таможня   
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Неужели отправитель думал, что на почте никто и ничего не заметит?

Центральную почтовую таможню недалеко от Комсомольской площади пришлось эвакуировать сегодня утром из-за подозрительной посылки. При её досмотре сотрудники ФТС обнаружили внутри два похожих на противопехотные мины предмета, хотя отправитель пометил их в документах как уличные ретрофонари.

До приезда спецслужб и сапёров из здания эвакуировали 22 человека. После осмотра предметов специалисты подтвердили, что это действительно мины. Но не противопехотные, а противотанковые немецкие Tellermine 35 времён Второй мировой войны. Внутри них не было взрывателя, только корпуса и опасности они не представляли.

Посылка должна была отправиться в США. Адреса и фамилии отправителя в документах, разумеется, не было. Посылку изъяли. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить, что за "гений" и для чего решил отправить мины в Штаты.

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Метки: Видео   Москва   Посылка   вторая мировая война   мины   почта   таможня   
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10  комментариев
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1k
Uganda Час назад
Без врывателя и начинки это просто две круглых железки.
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−6
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newegg Полчаса назад
Так в чем проблема? Две старые безопасные железяки. Хоть под кабачки, хоть под фонари.
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−6
10k
au3 42 минуты назад
Металлолом запрещен в посылках?
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10k
BarOb 44 минуты назад
Тут в соседнюю область при отправке одного ботинка все паспортные данные перепишут по 10 раз, а тут в другую страну просто скинул и всё
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3k
Alex Час назад
Идея хорошая, реализация подвела )
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