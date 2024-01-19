FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7468 постов • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Красноярском крае ребёнок съел домашнюю котлету - и погиб

В Красноярском крае ребёнок съел домашнюю котлету - и погиб

Автор:
19 января 2024 11:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Красноярский край   дети   котлеты   нитритная соль   отравление   семья   
2481
4

Отец ребёнка решил сделать из фарша колбасу, добавив по незнанию слишком много нитритной соли. Из остатков фарша пожарили котлеты...

В Енисейском районе Красноярского края родители стали виновниками гибели своего трёхлетнего сына. Накануне трагедии отец мальчика вместе с женой готовили колбасу. В домашний фарш кулинары добавили нитритную соль - она является консервантом, а еще придаёт продукту красивый розовый цвет.


После приготовления остался фарш, и женщина решила пожарить из него котлеты. Одной котлеткой угостили трёхлетнего малыша. Практически сразу ребёнку стало плохо: началась рвота, заболел живот. Малыша доставили в фельдшерско-акушерский пункт, однако он через несколько часов умер, несмотря на всю оказываемую помощь.


Также погиб и котёнок, который тоже попробовал кусочек котлеты. Родители, которые съели тоже по кусочку, ничего не заметили и говорят, что вкус продукта был обычным. Другие дети - а их в семье осталось четверо - котлеты не ели и остались живы.


После инцидента котлеты и колбасу изъяли для экспертизы. Выяснилось, что отец семейства переборщил с нитритной солью, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. По словам мужчины, количество добавки он измерял «на глаз», положив, таким образом, в 2 кг фарша 85 граммов нитритной соли.


Эта трагедия произошла в минувшем ноябре 2023 года, а сейчас появились результаты судебной экспертизы, которая установила, что ребёнок скончался от отравления нитритами. "Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщается на сайте регионального ГСУ СКР.


И хотя нитритную соль можно свободно купить в магазинах, в её состав входит тот самый нитрит натрия, который опасен для человека. Так, в Китае в 2019 году осудили, а затем казнили воспитательницу, которая отравила этим веществом 25 детей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Красноярский край   дети   котлеты   нитритная соль   отравление   семья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
xbrat 2 часа назад
Это..... жесть! На пачках с нитритной солью всегда написано, что ее нельзя просто так употреблять в пищу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Терапевт 20 минут назад
Был такой сериал "Призраки" там как раз тему с одеждой во время смерти обыграли. Вот тут мужик умер без штанов и стал призраком без штанов, а другой скаут умер со стрелой в шее, в общем в этом они весь сериал и ходили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
partners74 42 минуты назад
Да же каким долбоящером нужно быть? какая-то нитритная соль... чё нормальной вываренной соли нет что-ли?????? ублюдок, убил дитя....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
raael13 52 минуты назад
Такие вещи на глаз не отмеряются. И для справки, в продуктах содержащих нитритную соль при нагревании до 150 градусов выделяются сильнейшие канцерогены которые могут привести к онкологическим заболеваниям. Любителям пиццы с салями и жарки колбасы на костре насторожиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Krapiv Час назад
что за банка на фото?
этикетка "соль нитритная"
крышка "воздушная томатная паста"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Руслан Час назад
Ну 3-х летку кормить жареными котлетами - так себе рацион, конечно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TOROID Час назад
На 2 кг фарша - три полных столовых ложки нитрита. Любит папа посолить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Аарон Чупа Час назад
15г на кило и то много,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Час назад
Да на такое количество мяса там пара чайных ложек максимум соли. или полторы. Вообще нахер её использовать, когда есть простая соль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван Иванов Час назад
Ты делаешь ДОМАШНЮЮ колбасу
Зачем добавлять туда гавно всякое? Это же для себя делаешь
Не понимаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Fat Lynx Час назад
И он размножился... сука!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

212624



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Насквозь иронией пропитанный пост
Насквозь иронией пропитанный пост
Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
Померанский шпиц, который заработал миллионы
Померанский шпиц, который заработал миллионы
Немецкий самолет, который всего раз был сбит за годы войны
Немецкий самолет, который всего раз был сбит за годы войны
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный жилет

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#кино#люди#аварии#авто аварии#съемка#кот#новости
#животные#автомир#интересное#факты#история#ДТП#Автовсячина#забавно#инцидент#США
#машина#Прикол#интересно#Юмор#фильм#Китай#собака#Разное#истории#Ynews
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Развод по-калифорнийский: пожизненные выплаты жене и отдельные алименты на детей Развод по-калифорнийский: пожизненные выплаты жене и отдельные алименты на детей "Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о социальной политике государства "Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о... 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло 18 замечательных отцов, чьим детям несказанно повезло В Госдуме предложили наказывать за ложные доносы на семьи В Госдуме предложили наказывать за ложные доносы на семьи В московской школе 20 второклассников отравились санитайзером В московской школе 20 второклассников отравились санитайзером

На что жалуетесь?

Вернуться