В Красноярском крае ребёнок съел домашнюю котлету - и погиб

Отец ребёнка решил сделать из фарша колбасу, добавив по незнанию слишком много нитритной соли. Из остатков фарша пожарили котлеты...
В Енисейском районе Красноярского края родители стали виновниками гибели своего трёхлетнего сына. Накануне трагедии отец мальчика вместе с женой готовили колбасу. В домашний фарш кулинары добавили нитритную соль - она является консервантом, а еще придаёт продукту красивый розовый цвет.
После приготовления остался фарш, и женщина решила пожарить из него котлеты. Одной котлеткой угостили трёхлетнего малыша. Практически сразу ребёнку стало плохо: началась рвота, заболел живот. Малыша доставили в фельдшерско-акушерский пункт, однако он через несколько часов умер, несмотря на всю оказываемую помощь.
Также погиб и котёнок, который тоже попробовал кусочек котлеты. Родители, которые съели тоже по кусочку, ничего не заметили и говорят, что вкус продукта был обычным. Другие дети - а их в семье осталось четверо - котлеты не ели и остались живы.
После инцидента котлеты и колбасу изъяли для экспертизы. Выяснилось, что отец семейства переборщил с нитритной солью, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. По словам мужчины, количество добавки он измерял «на глаз», положив, таким образом, в 2 кг фарша 85 граммов нитритной соли.
Эта трагедия произошла в минувшем ноябре 2023 года, а сейчас появились результаты судебной экспертизы, которая установила, что ребёнок скончался от отравления нитритами. "Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщается на сайте регионального ГСУ СКР.
И хотя нитритную соль можно свободно купить в магазинах, в её состав входит тот самый нитрит натрия, который опасен для человека. Так, в Китае в 2019 году осудили, а затем казнили воспитательницу, которая отравила этим веществом 25 детей.
Источник:
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Ботулизм не спит. Кстати, по латыни botulus - колбаса :)
И вот тут-то собака и порылась: народ пытается соленый вкус придать нитриткой, без обычной поваренной.
этикетка "соль нитритная"
крышка "воздушная томатная паста"
Я так же сделал: хоть пакет и с зип-локом, но влагу он пропускает внутрь, а банка - герметична.
Для обычной классической докторской - около 15-18 г 0,6% нитритки на кг фарша. И примерно столько же или чуть больше - поваренной.
Кстати, слово "ботулизм" произошло от латинского botulus колбаса. Намек понятен?
А что касается нормы - примерно 10 г на кг фарша. Но многим кажется несоленым, вот и сыпят "по вкусу". А досаливать нужно обычной солью. Чаще всего хватает в пропорции 1:1 с нитритной.