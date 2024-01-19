В Красноярском крае ребёнок съел домашнюю котлету - и погиб

Также погиб и котёнок, который тоже попробовал кусочек котлеты. Родители, которые съели тоже по кусочку, ничего не заметили и говорят, что вкус продукта был обычным. Другие дети - а их в семье осталось четверо - котлеты не ели и остались живы.

После инцидента котлеты и колбасу изъяли для экспертизы. Выяснилось, что отец семейства переборщил с нитритной солью, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в сто раз. По словам мужчины, количество добавки он измерял «на глаз», положив, таким образом, в 2 кг фарша 85 граммов нитритной соли.



