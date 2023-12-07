В московской школе 20 второклассников отравились санитайзером

Ребёнок принёс в школу спрей для рук и дал попробовать всему классу.
В Северном Тушино одна из учениц принесла в школу санитайзер с запахом Bubble Gum и дала одноклассникам попробовать. 20 школьников обработали руки и спустя время детям стало плохо. Дети пожаловались на сыпь, головную боль и кашель.
Учителя вызвали скорую помощь. Семь учеников обратились к медикам за помощью. Помещения проветрили, специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ, сообщает SHOT.
Теперь полиция проводит проверку.
Сразу после инцидента похожий товар сняли с продажи на маркетплейсах. На одном из сайтов говорится, что подобный флакончик стоит более 100 рублей, отзывы в основном хорошие.
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Так стирательную резинку с запахом жвачки пол класса покусало, несмотря на мои возмущения.
Если это пахнет вкусно и выглядит не страшно, всегда найдутся дети потянущие это в рот
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