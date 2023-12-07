В московской школе 20 второклассников отравились санитайзером

В Северном Тушино одна из учениц принесла в школу санитайзер с запахом Bubble Gum и дала одноклассникам попробовать. 20 школьников обработали руки и спустя время детям стало плохо. Дети пожаловались на сыпь, головную боль и кашель.

Учителя вызвали скорую помощь. Семь учеников обратились к медикам за помощью. Помещения проветрили, специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ, сообщает SHOT.