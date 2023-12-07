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В московской школе 20 второклассников отравились санитайзером

В московской школе 20 второклассников отравились санитайзером

Автор:
07 декабря 2023 18:19
Сообщество : Жить в России
Метки: антиспетик   дети   интересное   отравление   спрей для рук   сыпь   фото   
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Ребёнок принёс в школу спрей для рук и дал попробовать всему классу.

В Северном Тушино одна из учениц принесла в школу санитайзер с запахом Bubble Gum и дала одноклассникам попробовать. 20 школьников обработали руки и спустя время детям стало плохо. Дети пожаловались на сыпь, головную боль и кашель.

Учителя вызвали скорую помощь. Семь учеников обратились к медикам за помощью. Помещения проветрили, специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ, сообщает SHOT.

Теперь полиция проводит проверку.

Сразу после инцидента похожий товар сняли с продажи на маркетплейсах. На одном из сайтов говорится, что подобный флакончик стоит более 100 рублей, отзывы в основном хорошие.

Источник:

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Метки: антиспетик   дети   интересное   отравление   спрей для рук   сыпь   фото   
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3  комментария
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Марина Час назад
Когда я пошла в первый класс, мне бабушка подарила шикарный мягкий пенал с наполнением
Так стирательную резинку с запахом жвачки пол класса покусало, несмотря на мои возмущения.
Если это пахнет вкусно и выглядит не страшно, всегда найдутся дети потянущие это в рот
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4k
poбт Час назад
интересно сколько народу прочитает дальше заголовка и первого предложения

за кликбейт минус сразу
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342082



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