Русская девушка побывала на ливийской свадьбе и рассказала, как проходит празднование

"Я с ужасом начала представлять, что будет в зале, потому что я знала отель, и там всё тоже в коврах. Однако, каково было моё удивление, когда мы зашли и обнаружили специально возведенный подиум со скользящим покрытием. Невеста могла не только шагать по нему сама без посторонней помощи, но даже танцевать, что она собственно и делала весь вечер. Весь потолок был украшен розовыми искусственными цветами, повсюду стояли какие-то красивые цветочные композиции, а обслуживающий персонал и музыкальная группа были исключительно женского пола. Я чувствовала себя будто в сказке Диснея.

Было очень красиво, сказочно и интересно, но я бы никогда в жизни не захотела себе такой праздник, просто не моя история. Но на невесту было смотреть приятно, она вся светилась от радости.В конце вечера появился жених, и все леди кроме невесты вмиг укрылись никабами. Я не знаю, был ли это действительно первый раз, когда он видел ее без платка, но он обсыпал ее комплиментами и улыбался нонстоп.



Потом все еще поплясали немного и разошлись по номерам (ибо все были приезжие). Тут и сказочке конец".