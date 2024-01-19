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Русская девушка побывала на ливийской свадьбе и рассказала, как проходит празднование

Русская девушка побывала на ливийской свадьбе и рассказала, как проходит празднование

Автор:
19 января 2024 10:47
Сообщество : Истории
Метки: Традици   интересно   истории   ливийская свадьба   свадьба   церемонии   
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У разных народов свои традиционные свадебные церемонии. Татьяна - фотограф, которая рассказала, как прошла церемония ливийской пары. Девушка живёт в Париже, у неё есть ребёнок, пока она в декрете, иногда берёт съёмки.

Далее история от Татьяны:


"Однажды довелось мне фотографировать свадьбу одной ливийской пары. В отличие от европеизированных тунисцев, в среднестатистической ливийской семье всё строго : девушки в общественных местах ходят в никабах.
Никаб - это накидка, покрывающая женщину с головы до ног, за исключением прорези для глаз. Но женщины везде остаются женщинами, им хочется понаряжаться, декольте-брульянты-каблуки поносить, поэтому на вечеринку обычно бронируют 2 зала : мужской и женский"



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"К сожалению, понятия не имею как развлекается жених с гостями, зато расскажу, как гуляет невеста с подружками.В тот раз началось всё с приготовлений невесты в ее номере, где моя челюсть отвисла и уже не поднималась обратно. Во-первых, платье, на изготовление которого понадобилось 6 месяцев. Наряд был весь расшит бисером, а шлейф достигал 6 метров. По ощущениям весила сия красота килограмм 20. Естественно - глубокое декольте, когда, если не сейчас?"

"Во-вторых, золото-брильянты. Такого количества брюликов на одном человеке я больше не видела никогда в жизни. Полный боекомплект : огромные серьги до плеч, колье и по кольцу на каждый палец, включая пару колец, закрывающих палец целиком. Ну и естественно, туфли+парфюмы+букет - всё очень красивое и очень дорогое.

Невеста нарядилась, и тут выяснилось, что все ее подружки свинтили уже в зал, а она должна была одна добраться до лифта, зайти в лифт, спуститься на первый этаж и торжественно предстать перед гостьями. Казалось бы, что тут сложного. Да, но!В платье с шестиметровым шлейфом это было сделать очень сложно, а ковровые дорожки в коридорах отеля превратили это задание в настоящий челлендж. Угадайте кто тащил на себе шлейф к лифту?Правильно, я! Кто запихивал огромное плвтье в лифт? Правильно, тоже я".

"Я с ужасом начала представлять, что будет в зале, потому что я знала отель, и там всё тоже в коврах. Однако, каково было моё удивление, когда мы зашли и обнаружили специально возведенный подиум со скользящим покрытием. Невеста могла не только шагать по нему сама без посторонней помощи, но даже танцевать, что она собственно и делала весь вечер. Весь потолок был украшен розовыми искусственными цветами, повсюду стояли какие-то красивые цветочные композиции, а обслуживающий персонал и музыкальная группа были исключительно женского пола. Я чувствовала себя будто в сказке Диснея.


Было очень красиво, сказочно и интересно, но я бы никогда в жизни не захотела себе такой праздник, просто не моя история. Но на невесту было смотреть приятно, она вся светилась от радости.В конце вечера появился жених, и все леди кроме невесты вмиг укрылись никабами. Я не знаю, был ли это действительно первый раз, когда он видел ее без платка, но он обсыпал ее комплиментами и улыбался нонстоп.

Потом все еще поплясали немного и разошлись по номерам (ибо все были приезжие). Тут и сказочке конец".

Как вам арабское празднование? Бывали когда-нибудь на традиционных свадьбах?


Материал основан на истории tanya.fantar

Источник:

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Метки: Традици   интересно   истории   ливийская свадьба   свадьба   церемонии   
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Pioner76 50 минут назад
Драки с танцами бывает?
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Krapiv 16 минут назад
теперь ответный визит на русскую традиционную свадьбу
с выкупом на лестнице невесты, оголтелыми конкурсами, дикими плясками и созерцанием звездного неба для остановки крови из носа
а на второй день - торт))
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528
Александр Поляков 16 минут назад
меньше всего хочется побывать на свадьбе мусульманских свиней.
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Спелая кукурузинка

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