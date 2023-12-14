Девушка пожаловалась, что ей постоянно пишут гадости из-за глаз

Алина Солло из Санкт-Петербурга поделилась в Твиттере, что она часто слышит или читает негативные комментарии в свой адрес. На первый взгляд, что может быть не так с девушкой?
По обычным фото девушки не сразу понятно, о чём речь. Алина знает, что она красивая и не заморачивается, с самооценкой у неё всё хорошо, однако слышать вопросы: "Что у тебя с глазами?" - ей не нравится.
"Когда я родилась, было защемление какого-то нерва, переодически глаз улетал, потом меня тренировали - и я научилась контролировать и напрягать его. Если расслаблю глаза, то он будет косить. Сейчас это случается, когда в телефон смотрю долго", - рассказывает девушка.
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Дело в том, что один из сильнейших невербальных сигналов взгляд в сторону объекта интереса, но без четкой фокусировки на самом объекте.
на(зачем)ра я заходил и читал это все ?
нипанятнааааа