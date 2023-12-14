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Девушка пожаловалась, что ей постоянно пишут гадости из-за глаз

Девушка пожаловалась, что ей постоянно пишут гадости из-за глаз

Автор:
14 декабря 2023 11:17
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   интересно   истории   комплексы   косоглазие   фото   
2623
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Алина Солло из Санкт-Петербурга поделилась в Твиттере, что она часто слышит или читает негативные комментарии в свой адрес. На первый взгляд, что может быть не так с девушкой?

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По обычным фото девушки не сразу понятно, о чём речь. Алина знает, что она красивая и не заморачивается, с самооценкой у неё всё хорошо, однако слышать вопросы: "Что у тебя с глазами?" - ей не нравится.


"Когда я родилась, было защемление какого-то нерва, переодически глаз улетал, потом меня тренировали - и я научилась контролировать и напрягать его. Если расслаблю глаза, то он будет косить. Сейчас это случается, когда в телефон смотрю долго", - рассказывает девушка.

Источник:

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Метки: Девушка   интересно   истории   комплексы   косоглазие   фото   
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20  комментариев
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290
ruslan d 2 часа назад
Ну на это можно наплевать и сделать фишкой (Крамаров на этом карьеру сделал) Либо исправить
Ну уж писать что-то плохое , это только скоты могут ...
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23
Олег Назаров 20 минут назад
Хм... Солло... А отчество часом не Хановна?
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120
Александр Вьюшков 20 минут назад
Почти Шуфутинский: Солло, наша жизнь - это солло...
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11k
kaboza 22 минуты назад
Люське пох))) не заморачивается)))
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3k
Шапкин Полчаса назад
Лёгкая косина у женщины это весьма сексуально.
Дело в том, что один из сильнейших невербальных сигналов взгляд в сторону объекта интереса, но без четкой фокусировки на самом объекте.
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5k
Vlamir Полчаса назад
Странные фамилии стали у россиян! Куда пропали Ивановы, Петровы, Кузнецовы и разные Бурлаковы?
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16k
Альф 57 Полчаса назад
Давайте таскать сюда всех ****** и обсуждать их *****!!! В адок.
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7k
V2.Smirnov Полчаса назад
Да у нас почти вся оппозиция такая! И ничего - живут, гранты осваивают.
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8k
Станислав 40 минут назад
Косоглазие исправляется, Рева исправил же. Телка просто пиарится на этой хне вот и все. Да и вообще зачем эта статья здесь, не понятно.
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11k
Алексей Час назад
Это лечится, как то подтягивают мышцы на глазном яблоке, у меня у знакомого было так же, и это не помешало ему жениться и завести детей. Умный смолчит,дурак прокричит
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58k
dima423 Час назад
Новости Академгородка - у Юли Якубени косоглазие...
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3k
Mutantino Час назад
и как мы жили без этой информации ?
на(зачем)ра я заходил и читал это все ?
нипанятнааааа
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12k
Владимир 2 часа назад
В детсвте была такая же знакомая. Её "Night vision" Называли.
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48k
Максим Т. 2 часа назад
Алина Солло... "Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?"
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3k
RaiJu 2 часа назад
Бедный ребенок
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