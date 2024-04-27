Кошка-химера купается в лучах славы

Двуликая кошка-химера по кличке Домино живёт в Нидерландах, и активно покоряет сердца на просторах сети. Домино — наполовину рыжая, наполовину серая красавица с глазами разного цвета. Многие даже думают, что она ненастоящая: настолько идеально её "раскрасила" природа.
Очаровательная британская короткошерстная кошка Домино стала знаменитостью в соцсетях. Кошечка живёт в Нидерландах вместе с хозяйкой Джослин Антонио, которая взяла её ещё крохотным котёнком. Она увидела её в одном из питомников Бельгии, и сразу решила, что хочет забрать себе это уникальное создание. По словам хозяйки, кошечка ведёт себя как настоящая дива, однако, любит воровать еду.
"Домино - настоящая дива. Но она очень игривая, активная и любопытная. А ещё - она крайне любит поесть. Я всегда слежу за тем, чтобы не оставлять еду на столе или на столешнице, когда никого нет рядом, потому что Домино любит воровать еду из тарелок, сковородок и кастрюль," - рассказывает хозяйка.
По словам хозяйки, многие думают, что Домино - ненастоящая, или её окрас нарисовали с помощью искусственного интеллекта. Но это не так: она просто кошка-химера - обладательница редкой и красивейшей особенности. Кошки-химеры обладают такой необычной "двуликой" внешностью из-за наличия двух уникальных наборов ДНК.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вижу котика - ставлю плюс !
А за тему -
Это не химера !!!
Химера это существо с ДНК разных организмов ( например человек и собака).
А тут просто красивая кошка со всех сторон кошка, с необычным смешением окрасов
(и ведь не секрет что одна кошка может родить котят от разных котов- т.е. сперма разных котов оплодотворяет ее яйцеклетоки)
Дальше. Посмотрите на границу окраса на первом фото (она очень нечёткая) и на втором (опять как по линейке). Что ж случилось-то?