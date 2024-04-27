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Кошка-химера купается в лучах славы

Кошка-химера купается в лучах славы

Автор:
27 апреля 2024 13:01
Сообщество : Животные
Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   красиво   красивые животные   необычные животные   природа   фото   
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Двуликая кошка-химера по кличке Домино живёт в Нидерландах, и активно покоряет сердца на просторах сети. Домино — наполовину рыжая, наполовину серая красавица с глазами разного цвета. Многие даже думают, что она ненастоящая: настолько идеально её "раскрасила" природа.


Очаровательная британская короткошерстная кошка Домино стала знаменитостью в соцсетях. Кошечка живёт в Нидерландах вместе с хозяйкой Джослин Антонио, которая взяла её ещё крохотным котёнком. Она увидела её в одном из питомников Бельгии, и сразу решила, что хочет забрать себе это уникальное создание. По словам хозяйки, кошечка ведёт себя как настоящая дива, однако, любит воровать еду.

"Домино - настоящая дива. Но она очень игривая, активная и любопытная. А ещё - она крайне любит поесть. Я всегда слежу за тем, чтобы не оставлять еду на столе или на столешнице, когда никого нет рядом, потому что Домино любит воровать еду из тарелок, сковородок и кастрюль," - рассказывает хозяйка.

По словам хозяйки, многие думают, что Домино - ненастоящая, или её окрас нарисовали с помощью искусственного интеллекта. Но это не так: она просто кошка-химера - обладательница редкой и красивейшей особенности. Кошки-химеры обладают такой необычной "двуликой" внешностью из-за наличия двух уникальных наборов ДНК.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   кот   коты   кошка   кошки   красиво   красивые животные   необычные животные   природа   фото   
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9  комментариев
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89
Самуил Маршак 5 часов назад
Красивый котик!
Вижу котика - ставлю плюс !
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9k
perekrestok 3 часа назад
Красавица!
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7k
Евгений Д 3 часа назад
За котика конечно +
А за тему -
Это не химера !!!
Химера это существо с ДНК разных организмов ( например человек и собака).
А тут просто красивая кошка со всех сторон кошка, с необычным смешением окрасов
(и ведь не секрет что одна кошка может родить котят от разных котов- т.е. сперма разных котов оплодотворяет ее яйцеклетоки)
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6k
Дмитрий 4 часа назад
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4k
wwwoffka 1 5 часов назад
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40k
АнтонПолднев 6 часов назад
Я конечно не особый эксперт в области химер. Но, сдаётся мне, что без вмешательства рук человеческих там не обошлось...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1679 постов (1620 в горячем)

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