В порту Мозамбика на старой шхуне застряли двое русских, литовец и двое украинцев

Участников команды зовут Вениамин, Виктор, Игорь, Мыкола и Алгирдас. Они не могут сойти на берег по закону, так как у них нет паспортов. Выйти в океан они тоже не могут, так как никаких документов у них тоже нет. В консульстве только развели руками.

Морякам осталось с грустью ждать решения проблемы. Запасы подходят к концу и топливо тоже.