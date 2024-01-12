В порту Мозамбика на старой шхуне застряли двое русских, литовец и двое украинцев

У моряков закончилась вода, они уже готовы жечь судно, чтобы согреться.
Telegram-канал Mash рассказал историю моряков, которые застряли на старой шхуне в порту города Мапуту в Мозамбике. Двое украинцев, двое русских и литовец - экипаж рыбацкого судна под названием "Волопас". Шхуна принадлежит компании Iceberg Seafood FZC, которая специализируется на добычи красной рыбы.
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В мае 2023 года между экипажем судна и нанимателем произошёл конфликт. Из-за этого руководство компании отказалось поддерживать судно. Когда моряки зашли в порт Мапуту, по закону у них изъяли паспорта и сопроводительные документы. Но чтобы их вернуть, работникам нужен юридический агент, услуги которого компания оплачивать отказалась.
Участников команды зовут Вениамин, Виктор, Игорь, Мыкола и Алгирдас. Они не могут сойти на берег по закону, так как у них нет паспортов. Выйти в океан они тоже не могут, так как никаких документов у них тоже нет. В консульстве только развели руками.
Морякам осталось с грустью ждать решения проблемы. Запасы подходят к концу и топливо тоже.
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Рассказывал, как-то шли через Аденский пролив и со стороны Емена их обстреливали из зениток. Наши тоже ничего. А что тут сделать?
Ребятам удачи, и дай бог всё разрешится хорошо.
-скажите, а нах"й вообще нужны эти послы и консулы? Как помочь - так х"й. Просто жить взагранке и в случае войны съ"бать оттуда?
- у нас нет такого интернета что доставить это видео ....
куда бл ? если залил в свой канал или куда он там залил видео то и в посольство написать мог и все остальное чушь какая то . нече было подписываться на работу с хер пойми кем - дву укропа один чухонец и два дебила
Бедняги...
Средние температуры января на Мозамбикской низменности от 26 C до 30 C, июля от 15 C до 20 C. На плоскогорье летние и зимние температуры ниже на 3 5 C.