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В порту Мозамбика на старой шхуне застряли двое русских, литовец и двое украинцев

В порту Мозамбика на старой шхуне застряли двое русских, литовец и двое украинцев

Автор:
12 января 2024 16:12
Сообщество : Истории
Метки: Видео   интересное   истории   литовец   русский   украинец   фото   
1909
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У моряков закончилась вода, они уже готовы жечь судно, чтобы согреться.

Telegram-канал Mash рассказал историю моряков, которые застряли на старой шхуне в порту города Мапуту в Мозамбике. Двое украинцев, двое русских и литовец - экипаж рыбацкого судна под названием "Волопас". Шхуна принадлежит компании Iceberg Seafood FZC, которая специализируется на добычи красной рыбы.

В мае 2023 года между экипажем судна и нанимателем произошёл конфликт. Из-за этого руководство компании отказалось поддерживать судно. Когда моряки зашли в порт Мапуту, по закону у них изъяли паспорта и сопроводительные документы. Но чтобы их вернуть, работникам нужен юридический агент, услуги которого компания оплачивать отказалась.

Участников команды зовут Вениамин, Виктор, Игорь, Мыкола и Алгирдас. Они не могут сойти на берег по закону, так как у них нет паспортов. Выйти в океан они тоже не могут, так как никаких документов у них тоже нет. В консульстве только развели руками.

Морякам осталось с грустью ждать решения проблемы. Запасы подходят к концу и топливо тоже.

Источник:

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Метки: Видео   интересное   истории   литовец   русский   украинец   фото   
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11  комментариев
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11k
Гомерчик 2 часа назад
Заголовок прям как начало анекдота звучит ))
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Darki 20 минут назад
Ну с водой порешали.Если с едой плохо,то знаем кого можно съесть
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36k
Опаньки Полчаса назад
я попросил GPT написать на эту тему анекдот. Сначала подумал, что не смешно. А потом понял, что смешно ) / Идут два русских, литовец и два украинца по пляжу Мозамбика, и видят старую шхуну. Русские говорят: "Давайте ее починим и уплывем в открытое море!" Литовец отвечает: "А зачем нам это? Давайте лучше здесь насладимся красотой природы". А украинцы смотрят друг на друга и говорят: "Давайте сначала разберемся, как мы сюда попали!"
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34k
Юр21 46 минут назад
В Мозамбике согреться?!
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37k
АнтонПолднев 52 минуты назад
Отец больше 40 лет в море. В 90-х была и у них похожая ситуация. На Канарах, в Лас-Пальмасе зашли в порт и судно за долги арестовали. Посидели так же. А потом на берегу на работу устроились. Брались за любое. И газоны укладывали, и фруктами торговали, и бассейны чистили. Жрать-то охота. А консульство что? Им побоку. Коммерческие дела. 9 месяцев куковали. Пароход потом продали, а их самолётом отправили домой.
Рассказывал, как-то шли через Аденский пролив и со стороны Емена их обстреливали из зениток. Наши тоже ничего. А что тут сделать?
Ребятам удачи, и дай бог всё разрешится хорошо.
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56k
Опиум для народа Час назад
-"В консульстве только развели руками."-
-скажите, а нах"й вообще нужны эти послы и консулы? Как помочь - так х"й. Просто жить взагранке и в случае войны съ"бать оттуда?
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879
александр ломовицкий Час назад
проблема звучит как ахинея полная
- у нас нет такого интернета что доставить это видео ....
куда бл ? если залил в свой канал или куда он там залил видео то и в посольство написать мог и все остальное чушь какая то . нече было подписываться на работу с хер пойми кем - дву укропа один чухонец и два дебила
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30k
Axel Час назад
"они уже готовы жечь судно, чтобы согреться"

Бедняги...

Средние температуры января на Мозамбикской низменности от 26  C до 30  C, июля от 15  C до 20  C. На плоскогорье летние и зимние температуры ниже на 3 5  C.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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