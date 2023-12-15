Честные комиксы, которые разоблачают реальность

1243
16
Да, Но (Yes, But) — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни, созданный художником Gudim. Выпущенный в сентябре 2020 года комикс стал вирусным в Instagram* в 2021 году и в Twitter в 2022 году.
×
×
* Запрещены в РФ
Источник:
Ссылки по теме:
- Комиксы про нелепость повседневной жизни в стиле "Да, Но"
- Девушка рисует комиксы про личную жизнь и показывает ситуации, которые случались со многими
- Комиксы с сарказмом, которые поймут не все
- Комиксы в стиле "Да, но", разоблачающие нелепость современного мира
- Таня - иллюстратор из Москвы, которая показывает девчачьи трудности
Новости партнёров
реклама
А, кукурузина....
Для неё это норма.