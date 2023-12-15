Честные комиксы, которые разоблачают реальность

Комиксы с сарказмом, которые поймут не все

Просто о сложном: картинки-сравнения в стиле "Не перепутай"

Смешные картинки в стиле "Да, НО!"

Комиксы про нелепость повседневной жизни в стиле "Да, Но"

Девушка рисует комиксы про личную жизнь и показывает ситуации, которые случались со многими