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Честные комиксы, которые разоблачают реальность

Честные комиксы, которые разоблачают реальность

Автор:
15 декабря 2023 11:20
Сообщество : Комиксы
Метки: Гудим   да но   иллюстрации   картинки   комиксы   фото   
1243
16

Да, Но (Yes, But) — двухпанельный веб-комикс, который в минималистичной манере разоблачает нелепости и лицемерие повседневной жизни, созданный художником Gudim. Выпущенный в сентябре 2020 года комикс стал вирусным в Instagram* в 2021 году и в Twitter в 2022 году.

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* Запрещены в РФ

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Метки: Гудим   да но   иллюстрации   картинки   комиксы   фото   
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3  комментария
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4k
Харон 43 минуты назад
Какая тупость!!!
А, кукурузина....
Для неё это норма.
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20k
scorpick 47 минут назад
Да, но...
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58k
dima423 52 минуты назад
да...но... говно
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Спелая кукурузинка

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