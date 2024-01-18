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13 фактов о фильме "Миллион лет до нашей эры"

13 фактов о фильме "Миллион лет до нашей эры"

Автор:
18 января 2024 09:09
Сообщество : Кино
Метки: Видео   кино   миллион лет до нашей эры   съемка   факты   фильм   фото   
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Речь идёт о классической ленте "Миллион лет до нашей эры" 1966 года, которая стала ремейком одноимённого фильма 1940 года. Главную женскую роль сыграла роскошная Ракель Уэлч.


  • Когда на племя панцирников нападает гигантская морская черепаха, Лоана (Ракель Уэлч) называет ее "Архелон". Это настоящее научное название животного. Это название греческое и означает "королевская черепаха".
  • Ракель Уэлч назвала этот фильм одним из самых популярных "глупых фильмов о динозаврах".
  • Постер с изображением персонажа Ракель Уэлч — Лоаны из этого фильма — был использован во многих других фильмах и сериалах. Один из самых известных примеров - фильм "Побег из Шоушенка":

  • Урсуле Андресс предлагали роль Лоаны в этом фильме, но она отказалась из-за низкого гонорара.
  • В начале фильма Тумак (Джон Ричардсон) в разные моменты сталкивается с гигантской игуаной и гигантским тарантулом, которые, в отличие от других существ в фильме, являются живыми животными, а не муляжами. Это дань уважения оригинальной версии фильма "Миллион лет до нашей эры", в котором использовался этот же метод для изображения динозавров.
  • Внешние сцены фильма были сняты на Канарских островах в конце 1965 года. Основные съемки завершились в январе 1966 года, а к весне Рэй Харрихаузен закончил работу над спецэффектами.

  • Лоана использует в фильме слово "акита", которое затем несколько раз использовалось в более позднем фильме с похожей тематикой "Когда на земле царили динозавры".
  • Чтобы частично компенсировать затраты в ₤140 тыс (по другим сведениям — ₤420 тыс), затраченные на создание фильма, его костюмы и декорации были впоследствии проданы для использования в фильме "Рабыни", в котором также снялись Мартин Бесуик и Ивонн Хорнер.
  • Меховые бикини, использованные в фильме, были очень неудобными. Актрисы часто находились в воде, поэтому бикини протекали, прилипали к телу и были очень тяжелыми.

  • Этот фильм был разрекламирован как 100-й проект студии Hammer Films.
  • Стоковые кадры из этого фильма были использованы в других фильмах. Среди наиболее известных примеров:

- сцена, в которой пещерных людей раздавливают валуны, была использована во время дневного сна Алекса в фильме "Заводной апельсин";

- сцена боя цератозавра с трицератопсом, которую профессор Стивен Фалкен показывает Дэвиду Лайтману и Дженнифер Мак в фильме "Военные игры".

  • Мартин Бесуик сказала, что ей даже не пришлось проходить пробы для этого фильма. Участие в фильмах "Из России с любовью" и "Шаровая молния" открыло перед ней двери, и компания Hammer Films решила, что она должна присоединиться к их семье, и предложила ей роль пещерной девушки Нупонди.

  • Относительно критики исторических неточностей (в фильме динозавры, исчезнувшие около 66 миллионов лет назад, и люди, выглядящие, как обычные современные люди (т.е. появившиеся около 300 тысяч лет назад), показаны как сосуществовавшие в одной эпохе) Рэй Харрикаузен заявил, что он "создавал фильм не для профессоров, которые всё равно не пойдут смотреть такие картины".


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Метки: Видео   кино   миллион лет до нашей эры   съемка   факты   фильм   фото   
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12k
Sapsan 39 минут назад
Есть отличная пародия на это фильм

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844
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 23 минуты назад
13 фактов о фильме "Миллион лет до нашей эры"Посмотреть
13 фактов о фильме "Миллион лет до нашей эры"
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14k
Евгений 46 минут назад
"Меховые бикини, использованные в фильме, были очень неудобными. Актрисы часто находились в воде, поэтому бикини протекали, прилипали к телу и были очень тяжелыми."

Тампоны ещё в древнем Риме использовались, а массовое производство началось в 40-х годах.
Это если это то, о чём я подумал, а так, что-то я ещё никогда не слышал о непромокающих бикини.
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