13 фактов о фильме "Миллион лет до нашей эры"

1056
5
1
Речь идёт о классической ленте "Миллион лет до нашей эры" 1966 года, которая стала ремейком одноимённого фильма 1940 года. Главную женскую роль сыграла роскошная Ракель Уэлч.
- Когда на племя панцирников нападает гигантская морская черепаха, Лоана (Ракель Уэлч) называет ее "Архелон". Это настоящее научное название животного. Это название греческое и означает "королевская черепаха".
- Ракель Уэлч назвала этот фильм одним из самых популярных "глупых фильмов о динозаврах".
- Постер с изображением персонажа Ракель Уэлч — Лоаны из этого фильма — был использован во многих других фильмах и сериалах. Один из самых известных примеров - фильм "Побег из Шоушенка":
- Урсуле Андресс предлагали роль Лоаны в этом фильме, но она отказалась из-за низкого гонорара.
- В начале фильма Тумак (Джон Ричардсон) в разные моменты сталкивается с гигантской игуаной и гигантским тарантулом, которые, в отличие от других существ в фильме, являются живыми животными, а не муляжами. Это дань уважения оригинальной версии фильма "Миллион лет до нашей эры", в котором использовался этот же метод для изображения динозавров.
- Внешние сцены фильма были сняты на Канарских островах в конце 1965 года. Основные съемки завершились в январе 1966 года, а к весне Рэй Харрихаузен закончил работу над спецэффектами.
- Лоана использует в фильме слово "акита", которое затем несколько раз использовалось в более позднем фильме с похожей тематикой "Когда на земле царили динозавры".
- Чтобы частично компенсировать затраты в ₤140 тыс (по другим сведениям — ₤420 тыс), затраченные на создание фильма, его костюмы и декорации были впоследствии проданы для использования в фильме "Рабыни", в котором также снялись Мартин Бесуик и Ивонн Хорнер.
- Меховые бикини, использованные в фильме, были очень неудобными. Актрисы часто находились в воде, поэтому бикини протекали, прилипали к телу и были очень тяжелыми.
- Этот фильм был разрекламирован как 100-й проект студии Hammer Films.
- Стоковые кадры из этого фильма были использованы в других фильмах. Среди наиболее известных примеров:
- сцена, в которой пещерных людей раздавливают валуны, была использована во время дневного сна Алекса в фильме "Заводной апельсин";
- сцена боя цератозавра с трицератопсом, которую профессор Стивен Фалкен показывает Дэвиду Лайтману и Дженнифер Мак в фильме "Военные игры".
- Мартин Бесуик сказала, что ей даже не пришлось проходить пробы для этого фильма. Участие в фильмах "Из России с любовью" и "Шаровая молния" открыло перед ней двери, и компания Hammer Films решила, что она должна присоединиться к их семье, и предложила ей роль пещерной девушки Нупонди.
- Относительно критики исторических неточностей (в фильме динозавры, исчезнувшие около 66 миллионов лет назад, и люди, выглядящие, как обычные современные люди (т.е. появившиеся около 300 тысяч лет назад), показаны как сосуществовавшие в одной эпохе) Рэй Харрикаузен заявил, что он "создавал фильм не для профессоров, которые всё равно не пойдут смотреть такие картины".
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- 10 интересных фактов о Хищниках, которые обязательно стоит знать
- Как снимали фильм "Гарри и философский камень": кадры со съемок и 27 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Властелин колец. Братство кольца": кадры со съемок и 35 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Привидение" : кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
- Клише и штампы из кино, связанные с автомобилями
Новости партнёров
реклама
Тампоны ещё в древнем Риме использовались, а массовое производство началось в 40-х годах.
Это если это то, о чём я подумал, а так, что-то я ещё никогда не слышал о непромокающих бикини.