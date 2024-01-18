13 фактов о фильме "Миллион лет до нашей эры"

Этот фильм был разрекламирован как 100-й проект студии Hammer Films.

Стоковые кадры из этого фильма были использованы в других фильмах. Среди наиболее известных примеров:

- сцена, в которой пещерных людей раздавливают валуны, была использована во время дневного сна Алекса в фильме "Заводной апельсин";

- сцена боя цератозавра с трицератопсом, которую профессор Стивен Фалкен показывает Дэвиду Лайтману и Дженнифер Мак в фильме "Военные игры".