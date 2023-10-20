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Курский активист увидел в городских граффити реабилитацию нацизма

Курский активист увидел в городских граффити реабилитацию нацизма

Автор:
20 октября 2023 16:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великая Отечественная война   активист   граффити   курск   проверка   реабилитация нацизма   
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Теперь местные власти хотят, чтобы его проверили «соответствующие органы».

Фонд культурных инициатив «Гуманитарный мир» и министерство культуры Курской области разместили в Курске серию рисунков, посвящённых Великой Отечественной войне. Огромных, во всю высоту домов.

Это очень не понравилось местному активисту Юрию Иванову:

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Это сразу разнесли по местным группам в Телеграм:

И общественность забеспокоилась. Ей ответила министр культуры Курской области Юлия Полетыкина:

На граффити изображены фрагменты диаграммы «Огненная дуга» художников студии Грекова. Также на этом граффити заколлажированы надпись «Герои огненной дуги», даты сражений, орден Отечественной войны. И композиционно, по задумке дизайнера, верхнюю часть мурала занимают фото победителей – советские солдаты. Просто вырвано из контекста. Работа над этим изображением ещё не завешена, она продолжается

Это проект президентского фонда культурных инициатив «Гуманитарный мир». И мы совместно с ними отрабатывали. Так что тут вообще не может быть сомнений относительно наших правильных движений».

Хайп, который поднимают люди, нам не очень понятен. У меня один вопрос: откуда идёт инициатива по распространению такой негативной информации? Получается, вырвано из контекста, и кто-то активно включается в дискредитацию, я бы сказала. Кто заказчик этой дискредитации? Я думаю, органы соответствующие заинтересуются людьми, которые активно в соцсетях эту информацию нагоняют.

После поднявшегося шума, активист Юрий Иванов больше постов не делал и закрыл свою страницу в ВК.

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Метки: Великая Отечественная война   активист   граффити   курск   проверка   реабилитация нацизма   
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11  комментариев
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15k
Kucher 50 минут назад
О! А это мой проспект Победы. Вот жена вчера сфотографировала, до того, как дождь начался.
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26k
ПаганецЪ 2 минуты назад
(С)...Ей ответила министр культуры Курской области Юлия Полетыкина: На граффити изображены фрагменты диаграммы «Огненная дуга»...(/С)

Ох*енный министр культуры, не знающий разницы между диорамой и диаграммой!
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105
zu4ara 9 минут назад
Ну я согласен с этим Юрием Ивановым, тут конкретно показано, что чёрно-белый танк сначала напал , а потом герои огненной дуги (цветные, на красивых тиграх и пантерах) всех победили... Наоборот нужно было всё изображать...
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894
Дед Мазай 22 минуты назад
Я так понимаю, что фраза "работа не завершена.." означает, что пано снимут и заменят на другое? Без фашистских танков...
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1k
manul74 Полчаса назад
Еще больше церквей давайте настройте вместо школ и не такое увидим ))))
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22k
babuby 52 минуты назад
Ну нееет. Ну не могут в России фашистов рисовать на плакатах! Это-же только укры так могут, а у нас народ един против фашизма! Это наверное опять девочка-дизайнер ошиблась.

Статью тому кто рисовал эскиз, статью тому кто утверждал, статью тому кто рисовал, и статью тому кто принимал работу!!! А если эту работу ещё и оплатили, то тому кто бумаги подписывал ещё и кучку навесить за финансирование пропаганды фашизма, и растрату средств!
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321
ruslan d Час назад
Ну вообще странновато , не очень умный человек это рисовал , а утверждал вообще идиот ...
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August

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