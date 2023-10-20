Курский активист увидел в городских граффити реабилитацию нацизма

Теперь местные власти хотят, чтобы его проверили «соответствующие органы».
Фонд культурных инициатив «Гуманитарный мир» и министерство культуры Курской области разместили в Курске серию рисунков, посвящённых Великой Отечественной войне. Огромных, во всю высоту домов.
Это очень не понравилось местному активисту Юрию Иванову:
Это сразу разнесли по местным группам в Телеграм:
И общественность забеспокоилась. Ей ответила министр культуры Курской области Юлия Полетыкина:
На граффити изображены фрагменты диаграммы «Огненная дуга» художников студии Грекова. Также на этом граффити заколлажированы надпись «Герои огненной дуги», даты сражений, орден Отечественной войны. И композиционно, по задумке дизайнера, верхнюю часть мурала занимают фото победителей – советские солдаты. Просто вырвано из контекста. Работа над этим изображением ещё не завешена, она продолжается
Это проект президентского фонда культурных инициатив «Гуманитарный мир». И мы совместно с ними отрабатывали. Так что тут вообще не может быть сомнений относительно наших правильных движений».
Хайп, который поднимают люди, нам не очень понятен. У меня один вопрос: откуда идёт инициатива по распространению такой негативной информации? Получается, вырвано из контекста, и кто-то активно включается в дискредитацию, я бы сказала. Кто заказчик этой дискредитации? Я думаю, органы соответствующие заинтересуются людьми, которые активно в соцсетях эту информацию нагоняют.
После поднявшегося шума, активист Юрий Иванов больше постов не делал и закрыл свою страницу в ВК.
Источник:
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Ох*енный министр культуры, не знающий разницы между диорамой и диаграммой!
Статью тому кто рисовал эскиз, статью тому кто утверждал, статью тому кто рисовал, и статью тому кто принимал работу!!! А если эту работу ещё и оплатили, то тому кто бумаги подписывал ещё и кучку навесить за финансирование пропаганды фашизма, и растрату средств!