Курский активист увидел в городских граффити реабилитацию нацизма

И общественность забеспокоилась. Ей ответила министр культуры Курской области Юлия Полетыкина:

На граффити изображены фрагменты диаграммы «Огненная дуга» художников студии Грекова. Также на этом граффити заколлажированы надпись «Герои огненной дуги», даты сражений, орден Отечественной войны. И композиционно, по задумке дизайнера, верхнюю часть мурала занимают фото победителей – советские солдаты. Просто вырвано из контекста. Работа над этим изображением ещё не завешена, она продолжается

Это проект президентского фонда культурных инициатив «Гуманитарный мир». И мы совместно с ними отрабатывали. Так что тут вообще не может быть сомнений относительно наших правильных движений».

Хайп, который поднимают люди, нам не очень понятен. У меня один вопрос: откуда идёт инициатива по распространению такой негативной информации? Получается, вырвано из контекста, и кто-то активно включается в дискредитацию, я бы сказала. Кто заказчик этой дискредитации? Я думаю, органы соответствующие заинтересуются людьми, которые активно в соцсетях эту информацию нагоняют.