Как выглядят Новые семь чудес света, выбранные в 2007 году, по сравнению с чудесами Древнего мира

В 2007 году в мире были выбраны «Новые семь чудес света», неофициально пришедшие на смену знакомым всем «Семи чудесам Древнего мира», список которых был сформирован ещё в IV веке нашей эры.
Определение состава новых чудес света началось в 2001 году (то есть, в начале нового тысячелетия) некоммерческой организацией New Open World Corporation. Финальную семёрку выбрали с помощью голосования через интернет, по СМС и с помощью телефонных опросов.
Сам проект не пришёлся по душе многих учёным, исследователям и историкам, а представители ЮНЕСКО и вовсе дистанцировались от него. Тем не менее, он случился и дал нам возможность сравнить две семёрки чудес света — новую и классическую.
Пирамида Хеопса и Чичен-Ица
Самое известное сооружение Чичен-Ицы — Пирамида Кукулькана, так что в этом пункте мы фактически сопоставляем две пирамиды — из Египта и Мексики. Несмотря на схожесть, постройки разделяют тысячелетия: Пирамида Хеопса построена приблизительно в 2550 году до нашей эры, а Чичен-Ица — в 600 году уже нашей эры. Да и по высоте они вовсе не одинаковые — 230 против всего 24 метров в пользу Великой пирамиды Гизы.
Кстати, как вы знаете, Пирамида Хеопса является единственным сохранившемся до наших дней классическим чудом света.
Колосс Радосский и Статуя Христа-Искупителя
Две статуи — из Греции и Бразилии. Точных данных о давно разрушенном Колоссе нет, но предполагается, что он имел высоту около 32-36 метров. Статуя в Рио имеет практически ту же высоту — 38 метров с пьедесталом. А ещё Статуя Христа-Искупителя является самым молодым чудом света — она была установлена относительно недавно, в 1931 году.
Храм Артемиды Эфесской и Петра
Греческий храм (сейчас это территория Турции) и древней город в современной Иордании, главной достопримечательностью которого является храм Эль-Хазне. Храм Артемиды строился в несколько этапов и был завершён в 380 году до нашей эры. Эль-Хазне появился не так уж и не скоро — уже в 1 веке нашей эры.
Висячие сады Семирамиды и Мачу-Пикчу
Самые зелёные и цветущие чудеса света, впрочем факт существования Висячих садов является дискуссионным. Кстати, как известно, сады находились в Вавилоне, а значит соседствовали с другим полумифическим сооружением — Вавилонской башней.
А вот Мачу-Пикчу не такой уж и древний город — он был основан в 1420 году и разрушен в 1572. Второе рождение города случилось уже в 20 веке (1911 год), когда его обнаружил американский исследователь Хайрам Бингем.
Мавзолей в Галикарнасе и Тадж-Махал
Мавзолей из древней Карии (вновь нынешняя Турция) и мавзолей-мечеть из Индии. Первый, между прочим, являлся наиболее долговечным чудом света, не считая Пирамиды Хеопса. Мавзолей был разрушен землетрясением лишь в 1494 году, кроме того сохранился его фундамент и некоторые статуи, которые находились внутри.
Александрийский маяк и Великая Китайская стена
Фактически два самых полезных чуда света из обоих списков: одно помогало судам ориентироваться, а другое защищало от врагов. Легендарный египетский маяк являлся одним из самых живучих чудес света — он был разрушен землетрясением только в 1480 году (за 15 лет до разрушения Мавзолея в Галикарнасе).
Храм Зевса в Олимпии и Колизей
Пара самых необъединяемых чудес света, которые мы с натяжкой привяжем к спорту. Третье чудо света, Статуя Зевса, находилась в Олимпии — именно здесь зародились Олимпийские игры, ну а в Колизее тоже проходили определённые… состязания.
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