Как выглядят Новые семь чудес света, выбранные в 2007 году, по сравнению с чудесами Древнего мира

Определение состава новых чудес света началось в 2001 году (то есть, в начале нового тысячелетия) некоммерческой организацией New Open World Corporation. Финальную семёрку выбрали с помощью голосования через интернет, по СМС и с помощью телефонных опросов.

Сам проект не пришёлся по душе многих учёным, исследователям и историкам, а представители ЮНЕСКО и вовсе дистанцировались от него. Тем не менее, он случился и дал нам возможность сравнить две семёрки чудес света — новую и классическую.

Пирамида Хеопса и Чичен-Ица