Кинотрюки, которые пошли не по плану, но получились настолько хороши, что их оставили в фильме

Одно из самых недооценённых ремёсел в мире кино - это координация трюков, без которой ни один боевик не смог бы добиться успеха. Каскадёры подставляют себя под удар, чтобы актёры высшего эшелона выглядели в кадре безупречно.
Хотя большинство кинотрюков тщательно спланированы, бывают случаи, когда что-то идёт не так. Погодные условия, ошибка каскадёра или же нелепая случайность - что-то из этого приводит к тому, что трюк идёт не так, как было задумано изначально. Однако, иногда неудачный трюк выглядит настолько круто и брутально, что режиссёры чувствуют себя обязанными вставить эту неудачную версию в финальную версию фильма. Давайте посмотрим на несколько интересных примеров.
Приятного чтения!
Том Круз известен своей приверженностью выполнять все трюки самостоятельно, однако у этой самоотверженности есть и другая сторона медали - травмы.
На съёмках шестой части франшизы "Миссия невыполнима", актёр неудачно перепрыгнул с одного здания на другое. Хотя Круз выполнял трюк со всеми мерами предосторожности, он немного ошибся с прыжком и сломал лодыжку неудачным ударом ступни об стену.
В результате съёмки приостановили на семь недель, что стоило огромных 80 миллионов долларов, которые, к счастью, были покрыты страховкой. Режиссёр Кристофер Маккуорри решил включить роковой дубль в сам фильм, в том числе и кадр, где изнывающий от боли Круз поднимается на крышу и убегает, сильно прихрамывая.
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Каждый из фильмов франшизы "Безумный Макс" был наполнен впечатляющими трюками, и их было настолько много, что искренне удивительно, что во время съёмок все актёры остались целы. Почти все.
Во втором фильме каскадёр Гай Норрис выполнил рискованный трюк с автомобилем, однако всё пошло не по плану. Норрис случайно ударился коленом о багги, в результате чего его неконтролируемо подбросило в воздух, прежде чем удариться о землю он несколько раз перевернулся в воздухе.
Норрси получил перелом бедра, но поскольку получившийся трюк выглядел чертовски потрясающе, режиссёр Джордж Миллер не смог заставить себя отказаться от него. Поразительно, но этот трюк выглядит настолько тщательно спланированным, что невозможно доказаться, будто балетно летящий Норрис не был изначальной задумкой. Несмотря на полученную травму, Норрис вернулся на съёмочную площадку фильма всего через несколько дней, чтобы завершить сцену драки с Мелом Гибсоном.
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Один из самых известных трюков в истории кинематографа произошёл сцене, в которой Джеймс Бонд катится на лыжах по склону горы, падает в бездну и после долгого свободного падения раскрывает парашют, обеспечивающий безопасное приземление.
Сцена была снята без каких-либо оптических ухищрений, а для трюка наняли каскадёра Рика Сильвестра. Трюк обошёлся почти в полмиллиона долларов, что на тот момент сделало его самым дорогим трюком за всю историю кинематографа, и хотя результат выглядит абсолютно захватывающе, трудно не заметить, что это было далеко не безопасно.
Трюк требовал, чтобы Сильвестр сбросил лыжи в воздухе, и только потом раскрыл парашют, однако никто не учёл, что при падении сброшенные лыжи останутся сверху, и при раскрытии парашюта был шанс, что лыжи повредят его или просто проткнут. Практически так и получилось - после открытия парашюта лыжи коснулись верхней его части, но к счастью, парашют выдержал такой контакт, и каскадёр добрался до земли целым и невредимым.
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Кульминацией потрясающей погони на ховерборде во второй части "Назад в будущее" становится то, что Грифф Таннен и его банда головорезов врезаются в стеклянный фасад торгового центра Hill Valley Courthouse. Можно предположить, что такой потенциально опасный трюк был выполнен со всеми мерами предосторожности, но это не так.
План состоял в том, чтобы четверо каскадёров были запущены к стеклянной витрине с помощью тросов, а после всех благополучно приземляют на коврик внутри торгового центра. Однако, когда четвёрка была запущенна в направлении стекла, Уилер отклонилась от курса и врезалась в один из больших каменных столбов. Итог - травмы лица, предплечья и кисти, хотя ни одна из травм, к счастью, не имела серьёзных последствий и не помешала карьере.
На самом деле этот кадр почти не видно в фильме. Вот Уилер соприкасается со столбом и неловко зависает в воздухе, а спустя мгновение Роберт Земекис резко переключается на другой кадр, в котором другие каскадёры врезаются в стекло.
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Классический криминальный триллер лучше всего запомнился своей кульминационной автомобильной погоней. Она была снята на поздней стадии производства, без разрешения на съёмку, что означало, что водители-каскадёры ехали бок о бок с обычными людьми, которые спокойно занимались своими делами.
В результате каскадёр Джин Хэкман врезался на своей машине в белый Ford Torino 1968 года выпуска, но эта машина не была частью трюка - эта был случайный автомобиль совершенно случайного человека. Продюсерская компания оплатила все расходы по ремонту, так что всё закончилось хорошо.
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Один из самых запоминающихся моментов в "Неудерижмых" связан со схваткой Сильвестра Сталлоне и рестлера Стива Остина. Вместо того, чтобы позволить каскадёрам выполнять тяжёлую работу, актёры решили действовать самостоятельно, сняв весь эпизод без посторонней помощи.
Крутые парни настолько увлеклись, что Остин швырнул Сталлоне на землю с такой силой, что актёр получил перелом шейного позвонка. Ему потребовалась серьёзная операция, во время которой в шею была вставлена металлическая пластина.
Занятно, что Сталлоне не осознавал всей серьёзности своей травмы до обычного визита к врачу спустя неделю, где ему сообщили, что жидкость, скопившаяся вокруг перелома, могла бы привести к очень серьёзным последствиям.
Остин был в ужасе, когда услышал о травме Сталлоне, но Сильвестр позвонил, чтобы заверить, что никаких обид нет, исключительно рабочий момент, в котором что-то пошло не по плану. Естественно, на правах режиссёра Сталлоне включил эту сцену в финальную версию фильма.
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В начале "Призрачного гонщика" Джонни Блэйз неудачно перепрыгивает через грузовики. Изначально в этой сцене каскадёр Ши Адамс должен был просто упасть с мотоцикла, однако он неудачно ударился головой о переднее колесо мотоцикла, из-за чего забрало шлема разбилось.
Сообщения о степени травм, полученных на этом неудачном трюке, разнятся, но факт, что уже в следующем году Адамс поработал над несколькими фильмами, говорит о том, что серьёзных последствий со здоровьем не было.
Получившаяся сцена падения получилась настолько прекрасно корявой, что не было никакой возможности не включить её в сам фильм. Никакой графики, только самоотверженность каскадёра, помноженная на щепоть неудачи.
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