Кинотрюки, которые пошли не по плану, но получились настолько хороши, что их оставили в фильме

Том Круз известен своей приверженностью выполнять все трюки самостоятельно, однако у этой самоотверженности есть и другая сторона медали - травмы.

На съёмках шестой части франшизы "Миссия невыполнима", актёр неудачно перепрыгнул с одного здания на другое. Хотя Круз выполнял трюк со всеми мерами предосторожности, он немного ошибся с прыжком и сломал лодыжку неудачным ударом ступни об стену.

В результате съёмки приостановили на семь недель, что стоило огромных 80 миллионов долларов, которые, к счастью, были покрыты страховкой. Режиссёр Кристофер Маккуорри решил включить роковой дубль в сам фильм, в том числе и кадр, где изнывающий от боли Круз поднимается на крышу и убегает, сильно прихрамывая.