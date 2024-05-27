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Светлана Светикова рассказала, как в 18 лет её похитил серийный маньяк

Светлана Светикова рассказала, как в 18 лет её похитил серийный маньяк

Автор:
27 мая 2024 18:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Светикова   Светлана Светикова   интервью   история   маньяк   насилие   фото   
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По словам певицы, похититель уже умер.

Участница “Фабрики звёзд” Светлана Светикова пришла на You-Tube шоу Лауры Джугелии, где рассказала страшные подробности своей молодости. Оказывается, Светикову в 18 лет похищал маньяк. Правда, до настоящего момента СМИ об этом даже не догадывались. В интервью Светлана рассказала, что это было давно. Девушка села в такси, за рулём которого был маньяк. Он похитил Светикову и удерживал её вместе с другими девушками.

«Он других не отпускал, а меня отпустил, потому что я с ним говорила. Я недавно фильм смотрела про то, что одна единственная девочка осталась в живых, потому что она смогла с маньяком поговорить. Вот это моя история. Я стала ему другом. Он мне доверился», — поделилась Светикова.

По её словам, маньяк отсидел своё и уже умер. Правда, в 2002 году не было сообщений в СМИ о том, что маньяк похищал девушек, а тем более звёзд.

«Он уже отсидел свое, и, насколько я знаю, его больше нет, этого человека. Маньяк-серийник. Села в машину такси. А такси оказалось не такси», — вспоминает звезда.

После этого опыта Светикова стала осторожнее относиться к мужчинам. Эта настороженность спасала ей жизнь не один раз.

«Я знаю таких мужчин и чувствую. Мы как-то приехали далеко-далеко на концерт, и там было много подобных мужчин. Там с разных „Фабрик“ были девчонки. Нас туда только девчонок свозили. Мы не знали, что случаются истории такие. И смотрю, все девчонки прям млеют от внимания, а я понимаю, что опасно. Там даже двери не закрывались в отеле», - рассказала Светикова.

Она отмечает, что кроме фабриканток в том заведении не было других женщин. Тогда Светикова решила взять ситуация под свой контроль. По её словам, она ушла сама из этого заведения и увела других девушек, которые согласились.

Источник:

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Метки: Видео   Светикова   Светлана Светикова   интервью   история   маньяк   насилие   фото   
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MPEG-8 40 минут назад
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ron 39 минут назад
Ужос! В основном, пугает то, как она сейчас выглядит )))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5059 постов (4844 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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