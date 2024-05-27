Светлана Светикова рассказала, как в 18 лет её похитил серийный маньяк

После этого опыта Светикова стала осторожнее относиться к мужчинам. Эта настороженность спасала ей жизнь не один раз.

«Я знаю таких мужчин и чувствую. Мы как-то приехали далеко-далеко на концерт, и там было много подобных мужчин. Там с разных „Фабрик“ были девчонки. Нас туда только девчонок свозили. Мы не знали, что случаются истории такие. И смотрю, все девчонки прям млеют от внимания, а я понимаю, что опасно. Там даже двери не закрывались в отеле», - рассказала Светикова.

Она отмечает, что кроме фабриканток в том заведении не было других женщин. Тогда Светикова решила взять ситуация под свой контроль. По её словам, она ушла сама из этого заведения и увела других девушек, которые согласились.