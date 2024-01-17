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Маленькая рыбачка поймала маскинонга весом более 15 килограммов

Маленькая рыбачка поймала маскинонга весом более 15 килограммов

Автор:
17 января 2024 10:57
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Лия Сафферт   США   Удача   везение   леска   лесное озеро   лунка   маскинонг   рыбалка   щука   
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«Чего ты как девчонка? Будь мужиком!». Такие претензии брутальные парни нередко предъявляют друг другу. Но на место этой хрупкой девочки явно мечтал бы попасть любой из них. По крайней мере, те, что любят рыбалку.

Семейство Сафферт – Джейми, его дочь Лия и сын Скотт из Райс-Лейк, штат Висконсин, провели несколько дней на новогодних каникулах в семейном домике в заливе Зиппель, а утро 31 декабря решили начать с рыбалки.

Рыбачили на мелководье, где днём не очень хорошо ловится судак. Поэтому решили забросить несколько удочек в лунки в надежде поймать большую щуку. Джейми хотел, чтобы дочка ощутила тот самый азарт рыбака, поймав рыбину длиной более метра. Щук длиной от 75 до 100 сантиметров в обязательном порядке надлежит выпускать обратно, как того требуют правила ловли на Лесном озере.

10-летняя девочка забросила крючок и поняла, что ей попалось что-то очень тяжёлое. Лию увлекла игра с зубастой хищницей:

Сначала было очень легко, а потом она начала немного тянуть. Мои руки были такими холодными, что я пыталась ухватиться за леску своей толстовкой. Но мне казалось, что толстовка просто скользит по ней, а не натягивает её или что-то ещё.

В результате пятиклассница поняла, то не справляется. И позвала отца на помощь. Рулетки в домике не было, но длину улова получилось узнать довольно точно: внутри нашёлся маркированный лист фанеры, и щука-маскинонг – крупнейшая в мире щука оказалась длиной около 120 сантиметров при весе примерно 15 кг.

В переводе с индейского наречия maashkinoozhe – «уродливая щука». А видоизменённое французское выражение masque allonge значит «удлинённая маска».

Маска, как рыбу называют в сокращённом варианте, может дорастать до 2 метров при весе 30 кг. От своей обычной товарки маскинонг отличается наличием чешуек на жабрах, заострённым хвостовым плавником и наличием тёмных пятен на теле.

Как говорят бывалые рыбаки, хищник довольно агрессивный и сильный. Поэтому новичкам не стоит самостоятельно браться за крупную щуку: вместо ловли добычи в водоёме запросто можно ловить уже незадачливого рыбака.

Но пятиклашке помог отец. После нескольких памятных фото зубастую хищницу отпустили обратно в озеро. Маленькая рыбачка получила свою минуту славы в школе и готовится к очередному интервью.

Впечатления от рыбалки у Лии остались незабываемые, а отец заказал декоративную копию добычи, которую повесят на стену дома.

Глава семейства Саффертов отметил, что удача дочери спровоцировала небывалый интерес к Лесному озеру. Мужчина надеется, что этот год завершится для их семьи не менее крупной рыбой, чем прошлый.

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Метки: Лия Сафферт   США   Удача   везение   леска   лесное озеро   лунка   маскинонг   рыбалка   щука   
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5  комментариев
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну тут вопрос кто кого поймал. Если бы не папа, то сейчас бы щука подругам хвасталась
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93
Leo Полчаса назад
От девочки ничего не зависело ... но это уже совсем другая история)
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14k
котегRUS 57 минут назад
"крупнейшая в мире щука оказалась длиной около 120 сантиметров при весе примерно 15 кг"
автор, кто вам это сказал ?
в моем личном зачете есть трофей на 19,5 кг..

и это еще самая большая из пойманных..
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69k
doker Час назад
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