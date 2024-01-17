Маленькая рыбачка поймала маскинонга весом более 15 килограммов

Рыбачили на мелководье, где днём не очень хорошо ловится судак. Поэтому решили забросить несколько удочек в лунки в надежде поймать большую щуку. Джейми хотел, чтобы дочка ощутила тот самый азарт рыбака, поймав рыбину длиной более метра. Щук длиной от 75 до 100 сантиметров в обязательном порядке надлежит выпускать обратно, как того требуют правила ловли на Лесном озере.

10-летняя девочка забросила крючок и поняла, что ей попалось что-то очень тяжёлое. Лию увлекла игра с зубастой хищницей:

Сначала было очень легко, а потом она начала немного тянуть. Мои руки были такими холодными, что я пыталась ухватиться за леску своей толстовкой. Но мне казалось, что толстовка просто скользит по ней, а не натягивает её или что-то ещё.

В результате пятиклассница поняла, то не справляется. И позвала отца на помощь. Рулетки в домике не было, но длину улова получилось узнать довольно точно: внутри нашёлся маркированный лист фанеры, и щука-маскинонг – крупнейшая в мире щука оказалась длиной около 120 сантиметров при весе примерно 15 кг.

В переводе с индейского наречия maashkinoozhe – «уродливая щука». А видоизменённое французское выражение masque allonge значит «удлинённая маска».