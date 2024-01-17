Сверхъестественные ситуации, в которые бы люди никогда не поверили, если бы они не случились с ними

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Мистика на то и мистика, что загадочная и необъяснимая. Обычно на такие истории все крутят пальцем у виска, мол, всё это сказки. Но герои нашей подборки испытали нечто сверхъестественное на себе, поэтому точно верят в мистику.
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А с вами случалось что-то необычное?
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Пропадал регулярно красный цвет (причём стукнешь по нему, появляется) думал контакт отошёл, раскрутил, подёргал провода, и.т.д. закрутил. Не помогло, пропадает цвет и всё, хоть тресни... Выпил пива, включил паяльник (думал может на разьём прогнил) пока паяльник греется ещё выпил пива. После всего пива забыл где отвёртка, полез искать под столом. Вылез, выпил пива, включаю последний раз (убедиться, что не работает) смотрю, работает... 3-4 месяца без глюков работал потом пока у меня его не забрали...
В те времена не было ни интернета, ничего такого. И было очень популярно гадания, когда расчерчивали ватман, писали там буквы-цифры, ставили перевернутую тарелку с нарисованной стрелкой и все на эту тарелку ставили пальцы, вызывали чьего-то родственника. Все это делалось на какой-нибудь праздник, в ночь.
И вот в один из дней мама мне говорит, что говорила с бабулей и та сказала. что гадала ночью сама, одна. Я посмеялся. А когда приехал к бабуле, она с большими глазами рассказала.
Сделала она все приготовления. Приготовилась. И даже лист бумаги с карандашом рядом положила. Дед уснул в соседней комнате, он так же, как и я, считал все это чушью.
Бабуля рассказывала, что стала вызывать свою маму (мою пробабушку). Темная комната, горит свеча. Вызывала часа два и ничего. Уже хотела ложиться спать. И вдруг за окном (окно было открыто в соседней смежной комнате, где спал дед) закричал петух (ночью!!!), свеча задергалась и тарелка начала двигаться. Бабуля говорила, что не успевала передвигать за ней пальцы. Она задавала вопросы, а тарелка показывала на буквы. Было практически невозможно складывать из них слова, все было настолько впечатляющем. Буквы шли одна за другой, и бабуля их писала в эту бумажку. Так продолжалось минут 10 по ощущениям. Потом дед, тяжелый курильщик, тяжело кашлянул во сне, свеча погасла (в комнате, где нет сквозняков!) и все закончилось. Бабуля потом опять вызывала-вызывала до рассвета, но уже ничего не происходило.
Бабуля плохо помнила вопросы, которые задавала. Она была очень напугана, но старалась держать себя в руках. Единственный серьезный вопрос, который ее интересовал, был дед. Он очень болел, состояние его ухудшалось, и бабуля спросила, что будет с ним? Ответ был "твой крест"... Удивительно, так оно впоследствии и вышло - бабуля долго и тяжело с ним мучалась, а он все больше уходил в беспамятство и доставлял очень много проблем. Она не отдавала его в дом престарелых, а когда его туда увезли практически насильно, она проводила там большую часть времени, ухаживала за ним, он и умер у нее на руках, истощенный и ничего не понимающий. Она пронесла этот крест до конца.
Бабуля моя не тот человек, который будет врать или разыгрывать. Я почему-то склонен ей верить, что все это действительно было, что у нее получилось то, чего не получалось ни у кого. Но объяснения этому я совершенно не нахожу. Объяснять это мистикой я бы не стал. Возможно, это нечто такое, чего еще ученые просто не открыли... Возможно, со временем эта процедура станет возможной для всех, кто этому сможет научиться...
Очень хочется быть кем-то таким самым и единственным, кто понимает нечто, что никто не понимает. Обладать не банальными тысячелетними догматами, это скучно - тут ЧСВ не потешишь.
Тут и руны и магия и прочая хрень сойдёт - сам себя убедишь что оно тебя выбрало, лишь бы дальше тешить гордыню.