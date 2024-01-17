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Сверхъестественные ситуации, в которые бы люди никогда не поверили, если бы они не случились с ними

Сверхъестественные ситуации, в которые бы люди никогда не поверили, если бы они не случились с ними

Автор:
17 января 2024 08:59
Сообщество : Истории
Метки: ведьмы   истории   история   мистика   необычно   про душу   совпадения   
2356
14

Мистика на то и мистика, что загадочная и необъяснимая. Обычно на такие истории все крутят пальцем у виска, мол, всё это сказки. Но герои нашей подборки испытали нечто сверхъестественное на себе, поэтому точно верят в мистику.

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А с вами случалось что-то необычное?

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Метки: ведьмы   истории   история   мистика   необычно   про душу   совпадения   
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16  комментариев
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9k
Ysik 2 часа назад
В 90% случаев всему есть простое объяснение, а иногда и не простое, но чаще всего наш мозг сам подкидывает нам "мистические" события. Случай из жизни. Большой компанией отдыхали на даче. Я на верхнем этаже в отдельной комнате, остальные кто где. На этаже еще пара человек со мной в разных комнатах. И вот ночью просыпаюсь от неприятного звука, что кто-то ходит голыми ногами по линолеуму (специфический звук, когда ноги слегка прилипают) и очень тяжело дышит, в полной темноте моя дверь приоткрывается, я чувствую, что кто-то заходит и в нос ударяет неприятный запах. Приподнимаюсь, в темноте никого не видно, но кто-то выбежал из комнаты, задев дверь. И в этот момент из соседней комнаты раздается голос: "тебе чего не спиться, зачем пугаешь?". Все поднялись, включили свет. Всем не по себе. Почти всех разбудил один и тот же звук, кто-то ходил по комнатам, а в комнатах еле уловимый неприятный запах мертвичины, хотя никто не вставал. Остаток ночи так никто и не уснул, а о истории старались не вспоминать. А через пару лет все повторилось. Но только когда появился неприятный звук, первым отреагировал кот. Он вылетел в коридор и начался какой-то потусторонний вой и шум. Все вскочили, выбежали, в коридоре был сильно раненый кот (большая часть морды превратилась в кровавую кашу), лапа разодрана, все в крови, а по лестнице вниз несется огромный барсук или большой енот, не особо было понятно. Кот к счастью выжил, хоть и стал похож на бандита, а на форточке в подвале, через которую пролез зверь, появилась сетка.
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15k
Ivan 9 минут назад
Помощнее надо...


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14k
KotSkripaley 22 минуты назад
Обычно забываю сны к полудню, а вот "сны" которые я видел в двухнедельной коме третьей степени, я помню отчетливо и ясно, а уже семь лет прошло.
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59k
alertol 57 минут назад
Красочный случай был с монитором (15" CRT)
Пропадал регулярно красный цвет (причём стукнешь по нему, появляется) думал контакт отошёл, раскрутил, подёргал провода, и.т.д. закрутил. Не помогло, пропадает цвет и всё, хоть тресни... Выпил пива, включил паяльник (думал может на разьём прогнил) пока паяльник греется ещё выпил пива. После всего пива забыл где отвёртка, полез искать под столом. Вылез, выпил пива, включаю последний раз (убедиться, что не работает) смотрю, работает... 3-4 месяца без глюков работал потом пока у меня его не забрали...
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7k
V2.Smirnov 59 минут назад
Была мистическая история
Лето. Дача. Дом. Первый этаж. Маленькая комната. Под столом - миска с водой и хрустиками для собаки. Мы с женой дремлем на кровати. Жена поворачивается, толкает ногой спящего в коленках пса. Замирает. Глядит на собаку. И вскакивает с воплем: "А кто же там тогда хрустит!?". Оказалось - уличный кошак воспользовался открытой дверью и пробрался тырить у собаки еду
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59k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
КП - Коммунистическая Партия?
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6k
Наталья 2 часа назад
Была я уже глубоко беременная, срок подходил уже. Ночью проснулась , пошла в туалет, на кухне увидела своего кота. Еще подумала, что это он встал, ведь он в ногах спит у меня всю ночь. Вышла из туалета, кот все так же сидел на кухне и смотрел на меня. Пришла в спальню, а он спит- на обычном месте. Вернулась к кухне и только увидела как кот уходит за угол. Зашла на кухню-никого нет. Настоящий кот все так же продолжал спать) На следующий день поехала рожать) Наверное домовой провожал в путь) Мой теперешний кот спит ровно на тек же местах- где спал предыдущий. И всю ночь у меня в ногах как и предыдущий. Хотя коты абсолютно разные по характеру и темпераменту. И еще у меня есть чуйка- если резко приходит какая-то мысль о каком-то событии, то в точности так все и будет в течении пары суток. Незримый мир существует
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Я вот тоже ни во что не верю, в подобное. Причем, с самой молодости. Верю в природу, в законы природы. Но не в мистику. Но вот был случай один, мне было 15 лет. Было не со мной, а с бабушкой с моей.
В те времена не было ни интернета, ничего такого. И было очень популярно гадания, когда расчерчивали ватман, писали там буквы-цифры, ставили перевернутую тарелку с нарисованной стрелкой и все на эту тарелку ставили пальцы, вызывали чьего-то родственника. Все это делалось на какой-нибудь праздник, в ночь.
И вот в один из дней мама мне говорит, что говорила с бабулей и та сказала. что гадала ночью сама, одна. Я посмеялся. А когда приехал к бабуле, она с большими глазами рассказала.
Сделала она все приготовления. Приготовилась. И даже лист бумаги с карандашом рядом положила. Дед уснул в соседней комнате, он так же, как и я, считал все это чушью.
Бабуля рассказывала, что стала вызывать свою маму (мою пробабушку). Темная комната, горит свеча. Вызывала часа два и ничего. Уже хотела ложиться спать. И вдруг за окном (окно было открыто в соседней смежной комнате, где спал дед) закричал петух (ночью!!!), свеча задергалась и тарелка начала двигаться. Бабуля говорила, что не успевала передвигать за ней пальцы. Она задавала вопросы, а тарелка показывала на буквы. Было практически невозможно складывать из них слова, все было настолько впечатляющем. Буквы шли одна за другой, и бабуля их писала в эту бумажку. Так продолжалось минут 10 по ощущениям. Потом дед, тяжелый курильщик, тяжело кашлянул во сне, свеча погасла (в комнате, где нет сквозняков!) и все закончилось. Бабуля потом опять вызывала-вызывала до рассвета, но уже ничего не происходило.
Бабуля плохо помнила вопросы, которые задавала. Она была очень напугана, но старалась держать себя в руках. Единственный серьезный вопрос, который ее интересовал, был дед. Он очень болел, состояние его ухудшалось, и бабуля спросила, что будет с ним? Ответ был "твой крест"... Удивительно, так оно впоследствии и вышло - бабуля долго и тяжело с ним мучалась, а он все больше уходил в беспамятство и доставлял очень много проблем. Она не отдавала его в дом престарелых, а когда его туда увезли практически насильно, она проводила там большую часть времени, ухаживала за ним, он и умер у нее на руках, истощенный и ничего не понимающий. Она пронесла этот крест до конца.

Бабуля моя не тот человек, который будет врать или разыгрывать. Я почему-то склонен ей верить, что все это действительно было, что у нее получилось то, чего не получалось ни у кого. Но объяснения этому я совершенно не нахожу. Объяснять это мистикой я бы не стал. Возможно, это нечто такое, чего еще ученые просто не открыли... Возможно, со временем эта процедура станет возможной для всех, кто этому сможет научиться...
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165k
Виктор Апрель 2 часа назад
Заглавная история непонятно чем закончилась - собакен съел её? И потом тоже уехал в деревню?
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18k
Мистер Фикс 2 часа назад
Рунолог...
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95
Игорь Мистер Фикс 45 минут назад
Какой только хрени не повылазило в 90-х... многие, очень многие перебесились, поумнели. Но не все поумнели.
Очень хочется быть кем-то таким самым и единственным, кто понимает нечто, что никто не понимает. Обладать не банальными тысячелетними догматами, это скучно - тут ЧСВ не потешишь.
Тут и руны и магия и прочая хрень сойдёт - сам себя убедишь что оно тебя выбрало, лишь бы дальше тешить гордыню.
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Время о...ительных историй...
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Спелая кукурузинка

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