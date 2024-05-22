"Я была одна, но чувствовала, как кто-то смотрит из темноты": 13 раз, когда люди столкнулись с мистическим у себя дома

1257
14
Паранормальные явления всегда вызывали интерес у людей. Кто-то в это верит, другие считают россказни впечатлительных лишь байками и страшилками. Герои нашей подборки тоже бы не поверили, если бы не ощутили на своей шкуре.
×
3. Чаще всего люди рассказывают о странных звуках или ощущении, что кто-то пристально на них смотрит
6. Больше страха наводит то, что после подобных ситуация с некоторыми людьми случается нечто нехорошее
А с вами случалось нечто подобное?
Источник:
Еще крутые истории!
- 14 необычных историй, когда людей случайно забыли
- Сотрудники магазина избили мужчину, который совершил кражу
- Когда спустя годы написал бывший
- В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
- "Чего ты врёшь, что у тебя только 1 партнёр": ситуации, после которых девушки не хотят идти к гинекологу
Новости партнёров
реклама
Один раз, помню, рассказывала нам, как по молодости еще легла спать. Ужо вроде как в сон проваливалась и тут, говорит, вижу, из коридора приходит в спальню какой-то мужик, сел рядом и начал руку больно так щипать в районе плеча (трицепс)... А на утро она пошла на работу... ну и там девчонкам начала это дело рассказывать, подняла немного рукав, чтобы показать, где щипал этот "мужик", а у нее там - синяк здоровенный... )))
По количеству экстрасенсеев и паранормальной мистики они давно переплюнули рентв
У меня самого несколько случаев было! Я помню как по юности лет, мы решили выпить в казарме. Один сбегал в самоход и купил в соседней деревне две бутылки самогона и закуски немного. Всё спрятали в тумбочку под бельё и уставы. Вышли на построение и дальше по назначениям. Вечером открываю тумбочку.... а там!!!! Там пусто!!! И вдруг вызывают в каптёрку, где старшина объявляет от трёх нарядах вне очереди!!! По сей день думаю, что барабашка выпил весь самогон и по пьяне нашушукал что-то старшине в уши. Иных объяснений нет!