FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2238 постов • 789 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Я была одна, но чувствовала, как кто-то смотрит из темноты": 13 раз, когда люди столкнулись с мистическим у себя дома

"Я была одна, но чувствовала, как кто-то смотрит из темноты": 13 раз, когда люди столкнулись с мистическим у себя дома

Автор:
22 мая 2024 12:36
Сообщество : Истории из жизни
Метки: бабайка   барабашка   домовой   истории   мистика   мистические истории   
1257
14

Паранормальные явления всегда вызывали интерес у людей. Кто-то в это верит, другие считают россказни впечатлительных лишь байками и страшилками. Герои нашей подборки тоже бы не поверили, если бы не ощутили на своей шкуре.

×

А с вами случалось нечто подобное?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: бабайка   барабашка   домовой   истории   мистика   мистические истории   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Летучий Мыш 48 минут назад
У друга не хозяюшка, а камера в спальне, тоже мне, бином Ньютона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Голос Вселенной 21 минуту назад
У меня бабушка часто с мистикой в жизни сталкивалась...
Один раз, помню, рассказывала нам, как по молодости еще легла спать. Ужо вроде как в сон проваливалась и тут, говорит, вижу, из коридора приходит в спальню какой-то мужик, сел рядом и начал руку больно так щипать в районе плеча (трицепс)... А на утро она пошла на работу... ну и там девчонкам начала это дело рассказывать, подняла немного рукав, чтобы показать, где щипал этот "мужик", а у нее там - синяк здоровенный... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Мистер Фикс Полчаса назад
Спросите об этом ТНТ.
По количеству экстрасенсеев и паранормальной мистики они давно переплюнули рентв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
sssss3 53 минуты назад
Вот прочитал и думаю, а что у Вас домовые за ЗОЖ??? Мы своему самогонки наливали, мир и покой в доме, ОН даже мышей выгнал, ибо конкуренция....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
kσρβγς 57 минут назад
п.9. Бодрствуя. Часто - лежу, читаю. На ноги (всегда прикрываю одеялом) ложится то ли кот, то ли некрупная собака... Очень четкое ощущение. И давление так и продолжается, лежит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Б.Касторский Час назад
Ужас! И главное всё настолько достоверно, что мурашки по коже!
У меня самого несколько случаев было! Я помню как по юности лет, мы решили выпить в казарме. Один сбегал в самоход и купил в соседней деревне две бутылки самогона и закуски немного. Всё спрятали в тумбочку под бельё и уставы. Вышли на построение и дальше по назначениям. Вечером открываю тумбочку.... а там!!!! Там пусто!!! И вдруг вызывают в каптёрку, где старшина объявляет от трёх нарядах вне очереди!!! По сей день думаю, что барабашка выпил весь самогон и по пьяне нашушукал что-то старшине в уши. Иных объяснений нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1695 постов (1649 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74193



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге...
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века
Интересные моменты на съемках культовых и популярных фильмов ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
Сэр Артур (часть 2)
Сэр Артур (часть 2)
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских владельцах
"Вкусно и точка" оказалась в семь раз прибыльнее, чем "Макдональдс" при американских...
Китайские компании научились создавать память HBM
Китайские компании научились создавать память HBM
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#история#аварии#фильм#факты#США#Реакция#роль
#в мире#машина#животные#кино#Автовсячина#полиция#истории#Разное#Юмор#забавно
#люди#автомобили#интересно#ДТП#авто аварии#кот#кошка#съемка#конфликт#подборка
Китайские компании научились создавать память HBM Китайские компании научились создавать память HBM 5 писателей, которые исчезли или скончались странным образом 5 писателей, которые исчезли или скончались странным образом 6 интересных фактов обо всём на свете 6 интересных фактов обо всём на свете Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности Британка голышом прокатилась на велосипеде ради благотворительности В сети продают "проклятую" куклу с демоническим голосом В сети продают "проклятую" куклу с демоническим голосом 8 самых странных исчезновений людей 8 самых странных исчезновений людей

На что жалуетесь?

Вернуться