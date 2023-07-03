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Неизвестный мужчина оставил металлический ящик возле сиротского приюта

Неизвестный мужчина оставил металлический ящик возле сиротского приюта

Автор:
03 июля 2023 11:22
Сообщество : Жизнь
Метки: дети   добро   история   люди   приют   ящик   
4423
6

Сотрудники сиротского приюта в Польше были немало удивлены, обнаружив металлический ящик на крыльце. На место была вызвана полиция.

Это было обычное субботнее утро 1 июля. Сотрудник приюта заметил человека, оставившего у дверей учреждения металлический ящик. Незнакомец не захотел разговаривать и ушёл.

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На ящике было написано, что это — пожертвование и бояться не надо. Работники побоялись вскрывать находку и вызвали полицию. В это время с сотрудниками местного новостного издания связался неизвестный, описал ситуацию и назвал код от замка: 7777. Сотрудники позвонили директору приюта и сообщили информацию.

Прибывшие полицейские вскрыли кейс и обнаружили в нём сладости и 100 тысяч злотых (более 2 миллионов рублей).

Установить личность щедрого мужчины пока не удалось.

Теперь деньги пойдут на нужды приюта и его воспитанников. 

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Метки: дети   добро   история   люди   приют   ящик   
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28  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
Конечно можно было бы сделать и менее демонстративно. Ящики, замки и цепи. Ясное дело, что вызовут полицию. Но с другой стороны, его пожертвование, как смог, так сделал.

* чем никчемней человек, тем больше он любит осуждать, даже такие вот добрые поступки. Начинает скулить, рассказывать как поступят с деньгами или конфетами. А иной раз и думать как сам бы потратил деньги.
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1k
Kra 9 минут назад
Правильно все сделал. Зафиксил "приход денег по назначению".
вряд ли будут проверять куда деньги пошли, но если возникнет прецедент, то можно будет четко все отследить.
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603
Алексей 9 минут назад
Спросили бы мужика не из Питера ли он, сразу половина вопросов была бы снята.
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15k
эмосурикат прямоползающий 10 минут назад
привлек внимание, зато избежал всяких коррупционных рисков от всяких организаций, молодец
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2k
Konstantin 13 минут назад
Молодец! Обнародовал передачу подарка, с фиксацией содержимого. Теперь не чистые на руку сотрудники не растащат деньги.
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13k
KotSkripaley 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Vlamir Полчаса назад
Кофр больно приметный, на нем и спалится!
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40k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ну, с одной стороны как-то эпатажно. С другой стороны и доброе дело и огласка для привлечения внимания общественности. Может какой бизнесмен, вместо покупки второго Ламборгни, захочет сделать тоже что-то доброе и хорошее. Примеры заразительны, не всюду и всегда, но порой они запускают цепную реакцию, и кто-то сидя на кухне, попивая чай, начинает думать: -"Ну, я столько не смогу дать, но у меня там есть какие-то лишние вещи, пойду отдам нуждающимся, один фиг третий год без дела лежат".
Вчера на стримме Кирилла Фёдорова, помощь для солдат СВО собирали, дело шло вяло и тухло, жертвовали по 100-200 рублей.. но стоило каким-то ребятам из Европы и Америки прислать по несколько сотен баксов единовременно. так и наши распалились, и кто чем мог, собрали солдатам на необходимые вещи.
*Возможно, разумеется, это были ненастоящие пожертвования, я способ стригерить людей на помощь, но это просто ка факт, что добро посеянное в ветер, пожинается более обильными плодами всхода сознательности в обществе. Потому что даже один самый хороший человек, не сделает столько хорошего и доброго, сколько может сделать общество взаимными усилиями.
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3k
Walther Полчаса назад
Поляк здорового человека! Все по уму сделал, ибо побоялся, что хохлы растащат!
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4k
Алекс Таворотов 38 минут назад
молодчина! привлек внимание, непалясь. Теперь-то точно деньги дойдут по адресу, а не осядут в карманах чинуш.
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18k
Bill 51 минуту назад
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17k
RDen 58 минут назад
они что, прямо на крыльце вскрыли?
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25k
Сибиряк Час назад
Польский Юрий Деточкин какой то
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36k
russger Час назад
А перевести анонимно нельзя было? Или маску нацепить и открытую коробку, обычную из картона, в руки передать? Не судьба? Нахрена так заморачиваться и людей пугать? Хоть и щедрый, но иплан тот ещё
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6k
livaneth Час назад
Код от замка мог и не сообщать. Робот умеет максимум цепь перепилить болгаркой. А крутить замок руками добровольцев нет!
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35k
Опаньки Час назад
интересно, насколько умно поставить чемодан с бабками на порог и код сообщить в новостях ))
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352
iskra Опаньки 48 минут назад
Довольно умно. Привлекает внимание общественности,и практически исключает возможность, что деньги "исчезнут" при вскрытии..
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Комментарий удален. Причина: флуд
168k
68k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Грехи замаливает.
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6k
salim777 2 часа назад
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