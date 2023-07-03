Неизвестный мужчина оставил металлический ящик возле сиротского приюта

На ящике было написано, что это — пожертвование и бояться не надо. Работники побоялись вскрывать находку и вызвали полицию. В это время с сотрудниками местного новостного издания связался неизвестный, описал ситуацию и назвал код от замка: 7777. Сотрудники позвонили директору приюта и сообщили информацию.