Неизвестный мужчина оставил металлический ящик возле сиротского приюта

Сотрудники сиротского приюта в Польше были немало удивлены, обнаружив металлический ящик на крыльце. На место была вызвана полиция.
Это было обычное субботнее утро 1 июля. Сотрудник приюта заметил человека, оставившего у дверей учреждения металлический ящик. Незнакомец не захотел разговаривать и ушёл.
На ящике было написано, что это — пожертвование и бояться не надо. Работники побоялись вскрывать находку и вызвали полицию. В это время с сотрудниками местного новостного издания связался неизвестный, описал ситуацию и назвал код от замка: 7777. Сотрудники позвонили директору приюта и сообщили информацию.
Прибывшие полицейские вскрыли кейс и обнаружили в нём сладости и 100 тысяч злотых (более 2 миллионов рублей).
Установить личность щедрого мужчины пока не удалось.
Теперь деньги пойдут на нужды приюта и его воспитанников.
Источник:
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* чем никчемней человек, тем больше он любит осуждать, даже такие вот добрые поступки. Начинает скулить, рассказывать как поступят с деньгами или конфетами. А иной раз и думать как сам бы потратил деньги.
вряд ли будут проверять куда деньги пошли, но если возникнет прецедент, то можно будет четко все отследить.
Вчера на стримме Кирилла Фёдорова, помощь для солдат СВО собирали, дело шло вяло и тухло, жертвовали по 100-200 рублей.. но стоило каким-то ребятам из Европы и Америки прислать по несколько сотен баксов единовременно. так и наши распалились, и кто чем мог, собрали солдатам на необходимые вещи.
*Возможно, разумеется, это были ненастоящие пожертвования, я способ стригерить людей на помощь, но это просто ка факт, что добро посеянное в ветер, пожинается более обильными плодами всхода сознательности в обществе. Потому что даже один самый хороший человек, не сделает столько хорошего и доброго, сколько может сделать общество взаимными усилиями.
А то как этот удила сделал это не айс. Перепугал всех сотрудников и чуть ли не половину ментов на уши поставил со своей коробкой. Сколько там налогов за нервы и человекочасы кучи ментов выйдет?