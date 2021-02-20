Не такой как все: в Атлантике засняли желтого пингвина

Участники никогда не видели пингвинов с подобным окрасом, и фотограф поспешил достать фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков уникальной птицы. "Я мечтал посетить Южную Георгию 30 лет - с тех пор, как посмотрел документальный фильм Дэвида Аттенборо и увидел пингвинов. Это был удивительный опыт, ведь они были всего в 50 метрах от нас," - рассказывает Адамс.