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Не такой как все: в Атлантике засняли желтого пингвина

Не такой как все: в Атлантике засняли желтого пингвина (5 фото)

Автор:
20 февраля 2021 16:40
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   пингвин   пингвины   птицы   редкие животные   редкие птицы   фото   
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Фотограф дикой природы Ив Адамс поймал в объектив редчайшего пингвина, который выделялся среди сотен тысяч сородичей - у него было ярко-жёлтое оперение. Группа заметила необычную особь во время экспедиции на острове Южная Георгия в Атлантике. Взгляните на этого уникального красавца.
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Метки: дикая природа   дикие животные   пингвин   пингвины   птицы   редкие животные   редкие птицы   фото   
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Ego sum qui sum 3 часа назад
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Роман 2 часа назад
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