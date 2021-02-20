Не такой как все: в Атлантике засняли желтого пингвина

76
5
Фотограф дикой природы Ив Адамс поймал в объектив редчайшего пингвина, который выделялся среди сотен тысяч сородичей - у него было ярко-жёлтое оперение. Группа заметила необычную особь во время экспедиции на острове Южная Георгия в Атлантике. Взгляните на этого уникального красавца.
Ив Адамс (Yves Adams), фотограф из Бельгии, отправился на мини-экспедицию через Антарктиду и Южную Атлантику, чтобы поснимать местных животных. Прибыв на остров Южная Георгия, группа увидела на равнине Солсбери колонию из более чем 120 000 королевских пингвинов. Среди всех особей выделялся один пингвин - с желтым оперением.
Участники никогда не видели пингвинов с подобным окрасом, и фотограф поспешил достать фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков уникальной птицы. "Я мечтал посетить Южную Георгию 30 лет - с тех пор, как посмотрел документальный фильм Дэвида Аттенборо и увидел пингвинов. Это был удивительный опыт, ведь они были всего в 50 метрах от нас," - рассказывает Адамс.
×
На самом деле, такое оперение пингвина - результат лейцизма. Это мутация, которая препятствует образованию меланина в перьях. В результате получается бледный, белый, или пятнистый окрас. При этом степень лейцизма может быть разной. В природе насчитывается несколько таких необычных "желтых" особей у определенных видов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина установила камеру на кормушку, и умилилась результату
- Одинокого павлина ловили всем городом, а он просто искал любовь
- Как дети малые: пингвины и машина для мыльных пузырей
- Чудо-птички: интересный способ поближе познакомиться с колибри
- Точно в цель: фотограф заснял скопу за ловлей рыбы
12
Понравилось12
Новости партнёров
Загрузка...