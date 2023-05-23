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Где растёт самая первая яблоня

Где растёт самая первая яблоня

Автор:
23 мая 2023 20:08
Сообщество : RealFishki
Метки: Казахстан   интересное   исследования   наука   ученые   флора   яблоки   
1677
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Яблони растут практически везде, а их родиной является Казахстан. Это не легенда, а подтверждённый наукой факт. Сегодня существует около 10,5 тысяч сортов яблок, а их прародительницей стала обычная дикая яблоня, чьи плоды выглядят совершенно непримечательно.

О возрасте яблони Сиверса пишут разное, но совершенно точно известно, что она росла ещё до нашей эры там, где сейчас находится современный Казахстан. Археологи вполне допускают мысль, что она вообще существовала во времена динозавров.
А первое зарегистрированное описание яблони Сиверса сделал в 1793 году учёный Петербургской Императорской академии наук. В честь Иоганна Сиверса яблоньку и назвали.


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Предположение, что именно эти казахские яблочки и стали предками всех культурных сортов на планете, выдвинули разные исследователи: в том числе и Барри Джунипер - учёный-генетик Оксфордского университета. Он подтвердил это при помощи ДНК-теста и нашёл подтверждение в молекулярно-генетических исследованиях. Учёный из Франции Катрин Бэкс подтвердила гипотезу Джунипера.


Но в чём же секрет такой долговечности и живучести этой яблони?

ДНК этого подвида яблок очень устойчива к болезням и серьёзным температурным показателям. Обычно, при таких показателях, плодовые деревья гибнут, а вот яблоня Сиверса справляется не только с изнуряющей жарой, но и с сильными морозами.
Дело в том, что этот вид яблонь рос в самых разных ущельях и на самых разных высотах, то есть он просто привык ко всем условиям, а как известно, в Казахстане перепады температур довольно ощутимые.


Джунипер отметил, что яблоки, как плоды, миллионы лет формировались в естественной среде обитания - в Тянь-Шаньских горах. А как только люди приручили лошадей (что, как известно, тоже началось в Казахстане), то семена яблок начали распространяться и по всему миру.
Также яблоки активно распространились не только при помощи торговцев, но и в периоды военных походов - так семена яблок Сиверса оказались в Европе.
Учёные также не исключают тот факт, что дикая яблонька могла распространяться даже через почву - через корневое почкование, ведь корни яблонь могут распространяться от ствола в сторону на несколько метров.


Печально, но яблоки Сиверса, способные пережить динозавров, с трудом с вмешательством человека. Казахстанские экологи отмечают, что за последние двести лет леса предгорий сократились в несколько раз. Из-за этого яблоня Сиверса оказалась под угрозой, причём настолько серьёзной, что ещё в конце 20 века немало известных учёных потребовали обратить внимание на то, что предок яблок - это ценнейший материал, который необходимо сократить.

В результате студенты из Каспийского университета решили всерьёз заботиться об этих яблонях. Они чипировали яблони в ущелье Заилийского Алатау, чтобы отслеживать их состояние и вовремя обращать внимание на возможные заболевания.

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Метки: Казахстан   интересное   исследования   наука   ученые   флора   яблоки   
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27  комментариев
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18k
Bill 2 часа назад
За четыре века до нашей эры Теофраст написал первое сочинение по плодоводству, в котором дал обзор распространенных тогда культур. Два века спустя в римских источниках встречается описание 36 сортов яблони. От греков и римлян культура яблони перешла в западно-европейские страны. В средние века плодовые деревья, в том числе и яблоню выращивали в основном, в монастырях.
В начале XVII века было описано уже 60 ее сортов. Некоторые из них выращиваются и по настоящее время. Во второй половине XVIII века первый русский помолог ("помология" наука о сортах) А.Т. Болотов описал уже 600 сортов яблонь, разводившихся тогда в Тульской губернии.
Средняя продолжительность существования определенного сорта яблок - 300 лет. Но известны сорта-долгожители, пришедшие к нам из глубины веков. Так, сорт Пармен зимний золотой находится в культуре около 800 лет, и он не вырождается. Сорт Апорт известен был еще в Киевской Руси, т.е. ему более 900 лет. А сорт Кальвиль белый возделывают уже более 2000 лет, он был известен еще во времена Древнего Рима.
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10k
Сатанеев 6 минут назад
"А как только люди приручили лошадей (что, как известно, тоже началось в Казахстане)..."
После этого пассажа можно заканчивать прочтение сего опуса.
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13k
Axel Полчаса назад
Хоть бы ссылки на исследования и доказательства. А то как хохлы черное море выкопали. Много визга и кастрюли, а фактов ноль
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19k
Alush 39 минут назад
Что-то мне подсказывает, что автор проживает в Казахстане. Напоминает мне вирши украинских море карателей.
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213
grigorenko vladislav 40 минут назад
Цэ брэхня! Першие яблунi булы у вэлыких укров! Адамко теми яблуками жинку свою, Евою кличут, накормил. И понэслося...
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6k
Андрей Крылов 41 минуту назад
Я не знаю из нынешнего ли Казахстана пошли те яблоки, но яблони точно появились раньше, чем хомо сапиенсы. Может были не столь красивы, как нынче культивируемы, но точно были. И тому есть масса исторических подтверждений. И... Казахтан тут причём?
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3k
Pioner76 51 минуту назад
Я стесняюсь спросить, но не казахи ли выкопали Тихий океан?
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213
grigorenko vladislav Pioner76 Полчаса назад
Та ни! Ты шо? Як можно буквы путать? Не казахи, а казаки!
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108k
parallax 54 минуты назад
В тексте много ошибок которые меняют смысл написанного на противоположный,

"Печально, но яблоки Сиверса, способные пережить динозавров, с трудом с вмешательством человека."
???

"- это ценнейший материал, который необходимо сократить."(сохранить?)
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35k
Fat boy slim is * in a heaven 58 минут назад
Казахстан - новая родина слонов.
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5k
Трям Час назад
Я знаю, что в казахстане и на украине произрастает огромное кол-во сортов писдаболов.
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5k
Трям 2 часа назад
Где-где... в земле!
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6k
sumrаknn 2 часа назад
А как только люди приручили лошадей (что, как известно, тоже началось в Казахстане)
Автор - еплан тупой. казахстану 30 лет, уепа, лошадки приручены ну чуточку раньше.
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62k
hpgjzsorqzo4 2 часа назад
Яблони растут практически везде, а их родиной является Казахстан. Такая же выдуманная страна как и 404 .
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5k
Старичок 2 часа назад
какой удар судьбы для хохлов, киргизов и иже с ними.
адам был казахом.
а рай был на месте казахстана.
можно расходиться.
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