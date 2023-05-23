Где растёт самая первая яблоня

Но в чём же секрет такой долговечности и живучести этой яблони?

ДНК этого подвида яблок очень устойчива к болезням и серьёзным температурным показателям. Обычно, при таких показателях, плодовые деревья гибнут, а вот яблоня Сиверса справляется не только с изнуряющей жарой, но и с сильными морозами.

Дело в том, что этот вид яблонь рос в самых разных ущельях и на самых разных высотах, то есть он просто привык ко всем условиям, а как известно, в Казахстане перепады температур довольно ощутимые.



