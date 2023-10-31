Семья Спесивцевых: мать приводила своему сыну будущих жертв

Разумеется, ни о каком продолжении отношений Евгения и не думала. К тому времени Александр уже жил один в своей квартире, а мать с сестрой съехали на дачу под Новокузнецком. Людмила потом говорила, что, мол, уехала, чтобы не мешать молодой семье мириться и восстанавливать отношения. Но следователи уверены, что мать знала, чем всё кончится.

Евгении понадобилось зачем-то прийти к Александру. Скорее всего, забрать какие-то свои вещи. Больше она из квартиры не вышла. Спесивцев пытал её практически месяц - бил, резал, прижигал кожу зажигалкой. Всё это время в квартире гремела музыка, а соседи, привыкшие к маргинальной "нехорошей квартире", поначалу не придали значения ни музыке, ни доносившимся крикам.

Но, в итоге, кто-то всё-таки дозвонился до милиции и когда они ворвались в квартиру, то увидели на кровати уже холодное тело Евгении, а Александр лежал возле кровати на полу. Бедная девушка скончалась от сепсиса.



Спесивцев отличался неким религиозным бредом в отношении собственных жертв: после их смерти, он не прикасался к ним и три дня держал окна открытыми, чтобы душа умершего успела вылететь в окно.