Как на самом деле выглядит кожа знаменитостей

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Какими бы не казались нам звёзды идеальными на экранах - в жизни они выглядят иначе. В этом посте собраны все косяки на коже, которые знаменитости не могут скрыть даже под макияжем. Всё-таки они такие же обычные люди, как и мы!
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