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Как на самом деле выглядит кожа знаменитостей

Как на самом деле выглядит кожа знаменитостей

Автор:
15 января 2024 11:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в жизни в реальности   звездная кожа   звезды   знаменитости   кожа звезд   фото   
2068
16

Какими бы не казались нам звёзды идеальными на экранах - в жизни они выглядят иначе. В этом посте собраны все косяки на коже, которые знаменитости не могут скрыть даже под макияжем. Всё-таки они такие же обычные люди, как и мы!

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Метки: в жизни в реальности   звездная кожа   звезды   знаменитости   кожа звезд   фото   
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11  комментариев
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1k
Дмитрий 49 минут назад
Ну чай не девочки уже...а тонны грима свой отпечаток тоже дают...
Сальма в свои года достойно выглядит.
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58
Александр 6 минут назад
Что это за женщины, я не кого незнаю?
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24k
SolomonA 10 минут назад
Кто-то в фотошопе освоил инструмент "резкость"? Явно же, что фото обработаны...
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33
kamchadal1963 10 минут назад
Вообще ни одну звезду не знаю.
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2k
РАТНИК 13 минут назад
милфы с миллионами , но с тараканами в голове
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18k
Голос Вселенной Полчаса назад
Штукатурки столько, что любая стенка в старой хрущевке позавидует...
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Lexx Полчаса назад
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5k
Харон 38 минут назад
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TirAn Час назад
Даже у меня лучше. в 57 лет
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Спелая кукурузинка

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