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Почему у многих иранских девушек перебинтованы носы

Почему у многих иранских девушек перебинтованы носы

Автор:
01 мая 2023 10:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: бинт   в мире   внешность   девушки   иран   люди   нос   
3051
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Когда идешь по улице в любом крупном иранском городе, неизменно обращаешь внимание на необычных девушек, которые ходят по улице со странно наклейкой на носу.

Точь-в-точь как у боксёров после того, когда им сломали нос в спарринге.

Вот только эти повязки-пластыри у иранок никакого отношения к единоборствам и переломам не имеют. Хотя и находятся они там по медицинской причине.

Это не что иное, как бандаж после пластической операции по коррекции носа. И да, здесь это настолько распространено, что в городе ты видишь девушек с бандажами не редко-случайно, а прямо-таки, как обыденное дело: десятки встречных людей в день.

Возможно вы удивитесь, но Иран занимает первое место в мире по количество операций по коррекции носа.

Почему? Потому, что иранки крайне недовольны своими особенностями генетики, из-за которой на носу есть характерная горбинка.

И вот именно эту горбинку они и выравнивают (по сути, ломая носовой хрящ)

Кстати, далеко не факт, что бандаж на носу означает недавно сделанную коррекцию.

У некоторых девушек денег на операцию нет, поэтому они имитируют этот процесс, просто надевая повязку. Это некий элемент хвастовства, мол, я из близкого к высшему обществу, зажиточная, современная.

Хотя, конечно, это как пушап: в какой-то момент обман открывается...

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Метки: бинт   в мире   внешность   девушки   иран   люди   нос   
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13  комментариев
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
А может, это что-то вроде элайнеров для зубов? Ну типа, носишь-носишь, и горбинка понемногу сглаживается…
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1k
Dimon 6 минут назад
По такому принципу весь Израэль должен ходить с забинтованными шнобелями!
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52k
smakido 11 минут назад
На мой взгляд таким образом теряется аутентичность нации, человеческая индивидуальность, все становятся похожими друг на друга, приобретают "кукольную" внешность. Все вместе -получается безликость.
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2k
Василий Афиногенов 15 минут назад
два пропущенных звонка с правой от мужа
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13k
Кот Скрипалей 18 минут назад
Абще пофиг...
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893
Бывалый Полчаса назад
Я когда в Тбилиси был, в далеком 85-ом году, там таких девок с перебинтованными носами полно было. А потом еще в одном купе до Адлера такая же девчонка с нами ехала. Да, и объясняла, что она грузинка, но живет в Сочи, а туда ездила нос покрасивШе сделать.
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592
Алексей 40 минут назад
Но дети то все равно грифоны.
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2k
Василий Афиногенов 49 минут назад
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2k
Vovan Petroff Час назад
Бабушка, бабушка! А почему у тебя такие большие усы?
А потому, что я армянка!
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2k
Alex Час назад
Да ладно заливать, небось в репу настучали им мужья
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26k
Егор Час назад
Я подумал, что это от любопытства.
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