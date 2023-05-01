Почему у многих иранских девушек перебинтованы носы

Это не что иное, как бандаж после пластической операции по коррекции носа. И да, здесь это настолько распространено, что в городе ты видишь девушек с бандажами не редко-случайно, а прямо-таки, как обыденное дело: десятки встречных людей в день.

Возможно вы удивитесь, но Иран занимает первое место в мире по количество операций по коррекции носа.

Почему? Потому, что иранки крайне недовольны своими особенностями генетики, из-за которой на носу есть характерная горбинка.

И вот именно эту горбинку они и выравнивают (по сути, ломая носовой хрящ)