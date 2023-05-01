Почему у многих иранских девушек перебинтованы носы

Когда идешь по улице в любом крупном иранском городе, неизменно обращаешь внимание на необычных девушек, которые ходят по улице со странно наклейкой на носу.
Точь-в-точь как у боксёров после того, когда им сломали нос в спарринге.
Вот только эти повязки-пластыри у иранок никакого отношения к единоборствам и переломам не имеют. Хотя и находятся они там по медицинской причине.
Это не что иное, как бандаж после пластической операции по коррекции носа. И да, здесь это настолько распространено, что в городе ты видишь девушек с бандажами не редко-случайно, а прямо-таки, как обыденное дело: десятки встречных людей в день.
Возможно вы удивитесь, но Иран занимает первое место в мире по количество операций по коррекции носа.
Почему? Потому, что иранки крайне недовольны своими особенностями генетики, из-за которой на носу есть характерная горбинка.
И вот именно эту горбинку они и выравнивают (по сути, ломая носовой хрящ)
Кстати, далеко не факт, что бандаж на носу означает недавно сделанную коррекцию.
У некоторых девушек денег на операцию нет, поэтому они имитируют этот процесс, просто надевая повязку. Это некий элемент хвастовства, мол, я из близкого к высшему обществу, зажиточная, современная.
Хотя, конечно, это как пушап: в какой-то момент обман открывается...
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А потому, что я армянка!