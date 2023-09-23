Бадд Дуайер – преступник или несправедливо обвинённый?

В 80-х власти Пенсильвании обнаружили факт взимания излишнего подоходного налога с граждан. Для расследования нарушения была создана аудиторская комиссия. А ответственным за выбор исполнителя был как раз Дуайер, занимавший пост казначея штата.

Понятно, что желающих заполучить выгодный контракт на сумму 4,6 млн долларов было немало. В итоге исполнителем стала калифорнийская фирма Computer Technology Associates. Не не успели её сотрудники приступить к работе, как губернатор Пенсильвании получил анонимку. В письме говорилось, что Дуайер получил от компании взятку в размере 300 тыс. долларов (что впоследствии подтвердили два сотрудника CTA) за выбор Computer Technology Associates в качестве аудитора.

Казначей категорически отрицал свою причастность и вину. Но суд решил иначе, и 18 декабря 1986 года вынес решение – 55 лет заключения.