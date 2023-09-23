Бадд Дуайер – преступник или несправедливо обвинённый?

«Даже если вас съели, существует как минимум два выхода». Шутка старая, но она заставляет задуматься над тем, какие решения мы принимаем в попытке разрешить ту или иную ситуацию. И как они отражаются на других.
Роберт Бадд Дуайер родился 21 ноября 1939 года в Сейнт-Чарльзе (Миссури), отучился в колледже и занялся построением политической карьеры. Которая удалась, ведь за 20 с небольшим лет он преодолел путь от рядового учителя до сенатора штата.
В 80-х власти Пенсильвании обнаружили факт взимания излишнего подоходного налога с граждан. Для расследования нарушения была создана аудиторская комиссия. А ответственным за выбор исполнителя был как раз Дуайер, занимавший пост казначея штата.
Понятно, что желающих заполучить выгодный контракт на сумму 4,6 млн долларов было немало. В итоге исполнителем стала калифорнийская фирма Computer Technology Associates. Не не успели её сотрудники приступить к работе, как губернатор Пенсильвании получил анонимку. В письме говорилось, что Дуайер получил от компании взятку в размере 300 тыс. долларов (что впоследствии подтвердили два сотрудника CTA) за выбор Computer Technology Associates в качестве аудитора.
Казначей категорически отрицал свою причастность и вину. Но суд решил иначе, и 18 декабря 1986 года вынес решение – 55 лет заключения.
Чиновник подал апелляцию. И 22 января 1987 года – за день до вынесения окончательного приговора попросил созвать пресс-конференцию. Журналисты десятков изданий предполагали, что это будет скучное мероприятие, главной темой которого станет уход с поста казначея и попытка оправдаться. Но они жестоко ошибались, поскольку предугадать дальнейшие события не смог ни один человек.
Роберт говорил полчаса. Нервничал, активно жестикулировал, запинался. Представители СМИ, не дождавшись главного заявления, решили было расходиться. Но обвиняемый не стал зачитывать последнюю страницу обращения, попросил их остаться и передал помощникам три конверта. В одном лежало письмо для семьи – жены и детей, в другом – карточка донора, а в третьем обращение к губернатору.
Потом мужчина достал ещё один конверт. Для себя. И извлёк 357 Magnum. В зале началась паника, ведь никто не знал, что именно задумал Роберт. Мужчина громко успокоил присутствующих и попросил слабонервных покинуть помещение. Слабые крики с просьбой остановиться остались неуслышанными: Дуайер сунул револьвер в рот и нажал на спусковой крючок.
Незачитанная концовка обращения Дуайера:
Я неоднократно говорил, что я не собираюсь в отставку как государственный казначей. После многих часов размышлений я принял решение, что не должно стать примером для любого, поскольку оно уникально для моей ситуации. В мае прошлого года я говорил, что после суда я дам вам историю этого десятилетия. Для тех из вас, кто мелкие сошки, события этого утра станут этой историей. Но для тех из вас, кто озабочен, реальная история будет тем, на что я надеюсь и молюсь с этого утра – развитие истинной судебной системы здесь, в Соединенных Штатах.
Просьба рассказать мою историю на каждом радио и телевизионной станции, и в каждой из газет и журналов в США. Пожалуйста, уйдите немедленно, если у вас слабый желудок или психика, так как я не хочу причинять физических или психических страданий. Джоан, Боб, Диди – я вас люблю! Спасибо вам за то, что сделали мою жизнь столь счастливой. Прощайте, все трое. Пожалуйста, убедитесь, что моя жертва не была напрасной.
Действо снимали несколько камер. Одни каналы прерывали трансляцию перед выстрелом. Другие – после. Но были те, что пускали в эфир всю запись, без редактирования.
Жена и дети никогда не сомневались в невиновности мужа и отца. Женщина уже не узнала, что один из ключевых свидетелей по делу – Уильям Трикетт Смит признался, что оговорил Дуайера ради смягчения собственного приговора. Тот признался в 2010 году, а жена Роберта скончалась годом ранее, до последних минут жизни веря в невиновность мужа.
Был он виновен или нет? Каждый сам сделал собственные выводы. Тем более что все факты были изложены в документальном фильме, вышедшем через 20 лет после суицида казначея.
История самоубийство Роберта Дуайера и её материалы неоднократно применялись в разных направлениях массовой культуры.
Источник:
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