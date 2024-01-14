О новых российских изобретениях (коротко по материалам СМИ)

Глядя на то, какими темпами развивается отечественная наука, можно быть уверенным, что при успешном выполнении стратегических планов, в ближайшее десятилетие Россия может сравняться с ведущими странами по технологическому развитию.



Но для опережения потребуются собственные громкие прорывы. А для этого нужны не только кадры, ресурсы и средства, но и перестроение менталитета, так как сейчас в большинстве случаев перспективную идею стремятся сделать своей или уничтожить, чтобы избавиться от конкурентов.



Существует множество исторических фактов, когда, не найдя поддержки, отечественные изобретатели прекращали вести разработки или реализовывали их в другой стране.



Будем надеяться, что государство сможет решить эту проблему, а уж за нашими учеными дело не станет: чего-чего, а талантов в России всегда хватало.