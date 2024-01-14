О новых российских изобретениях (коротко по материалам СМИ)

Если в вопросах военных технологий Россия — безусловный мировой лидер, то в гражданском технологическом и социальном секторе наша страна пока отстаёт. За последнее десятилетие Россия смогла совершить скачок в разработке и реализации проектов, которые иначе как выражением хай-тек, не назовёшь.
И это неудивительно, ведь гениальных изобретателей в России хватало всегда. Радио, телевидение, электродвигатели, вертолёт, парашют, лазер и даже искусственное сердце — все это придумано гражданами России.
Но в вопросах воплощения в жизнь даже самых гениальных изобретений, наша страна, мягко говоря, отставала. Поэтому многие русские ученые предпочитали продавать свои изобретения на Запад, а зачастую и вовсе покидали Россию-матушку, увозя за границу не только свои идеи, но и свои мозги.
К счастью, в последнее время ситуация начала кардинально меняться, и в России появляются разработки, которые не просто не уступают мировым аналогам, но и являются уникальными в своем роде.
Именно о таких российских изобретениях сегодня и пойдет речь.
Первое и почти фантастическое – это разработка ионных двигателей для космических аппаратов. О них ранее писалось, разве что в фантастических романах, а теперь их можно увидеть вживую и потрогать руками, если допустят в сверхсекретные цеха по их сборке.
Ионный двигатель работает за счет создания реактивной тяги при помощи ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле. Двигатель отличается экономным расходом топлива и большим временем работы.
Главное преимущество ионных двигателей в том, что они позволяют существенно снизить необходимый для дальних полётов запас топлива. А это позволяет увеличить полезную нагрузку корабля, которая на сегодняшний день составляет не более 18% от общей массы.
У первых ионных двигателей был существенный недостаток – слабая тяга. Именно эту проблему удалось решить российским конструкторам. Разработанный в Воронеже прототип ионного двигателя, существенно опережает по тяговым параметрам все существующие аналоги иностранных конкурентов. Пока испытания нового агрегата проводились только в стендовом режиме, тем не менее, можно с большой долей уверенности говорить о российском прорыве в области дальних космических путешествий.
Но это не всё в области космонавтики. В 2019 году томская компания «ТЭТА» запустила первый в своём роде 3D-принтер для печати космических двигателей, используя очень редкую технологию печати из металла, в том числе и тугоплавкого. Разработка томских учёных способна напечатать изделие практически любой сложности и, что немаловажно, любого размера за счёт возможности установки на принтер сменных камер.
Еще одно уникальное свойство российского 3D-принтера в том, что, в отличие от зарубежных аналогов, использующих в качестве основного сырья металлический порошок, печать производится на основе металлической проволоки. Благодаря этому, конечное изделие имеет свойства литого материала. Кроме того, процесс печати происходит в вакууме, что позволяет работать со сплавами, которые меняют свои свойства при контакте с воздухом.
А теперь вернёмся с небес на землю. Вот, что российские технологии предлагают для массового потребителя.
Например, супер батарейку. Благодаря инновационной технологии, разработанной на базе кафедры МИСиС, российские умы вплотную приблизились к созданию так называемой вечной батарейки. В народе она уже получила название «ядерного аккумулятора», поскольку удалось увеличить КПД в несколько раз по сравнению с любыми ныне существующими батарейками. Теперь заряда «ядерного аккумулятора» будет хватать практически на весь срок эксплуатации многих электронных устройств. Например, для телевизионного пульта или компьютерной мышки заряда хватит на десятилетия.
Но ещё более поразительное российское изобретение – самая тонкая микросхема в мире. Это удалось московским учёным, которые реально создали микросхему толщиной всего в одну молекулу. Изобретение не только уменьшит массу и габариты устройств, но и позволит существенно снизить энергопотребление, выведя при этом производительность на качественно новый уровень.
Но и это ещё не всё. В России разработан квантовый процессор. Это супер прорыв! Просто для сравнения – компания Intel гордится разработаннм 17-кубитным чипом на сверхпроводящих кубитах, IBM создала 16-кубитный квантовый процессор, а российская группа разработчиков под руководством Михаила Лукина, основателя Российского квантового центра, успешно испытала программируемый 51-кубитный квантовый процессор на холодных атомах. Так что теперь, не Россия догоняет Америку, а Америка Россию!
Ещё одна интересная для всего мира разработка – специалисты Института химии твердого тела совершили настоящий прорыв в области твёрдых электролитов, имеющих высокую ионную проводимость. Изготовленные на основе этого аккумуляторы, по своим параметрам опережают лидера отрасли — корейского гиганта Samsung. А ведь ещё несколько лет назад мы даже в самых смелых мечтах не могли представить, что российские технологии хотя бы отдалённо приблизятся к корейским, японским или китайским. А тут на тебе! Спасибо западным санкциям!
Теперь о прорыве Россия в области медицины. Начать следует с уникального медицинского экзоскелета, разработанного в 2019 году, который в прямом смысле слова помогает пострадавшим людям обрести новые руки и ноги. С помощью новых технологий российские учёные придумали носимого человеком робота под названием Exoatlet.
Его предназначение — реабилитация пациентов со проблемами после неудачных операций, травм и постинсультного состояния. Сначала люди заново учатся вставать и держать равновесие, затем ходить с опорой на брусья. Максимальным освоением программы считается самостоятельная ходьба в экзоскелете без опоры и помощи инструктора.
Сегодня в программе участвуют уже 6 клиник по всей стране, и опыт станет основой для рекомендаций Минздраву РФ по внедрению этого метода реабилитации по всей России.
На этом российские медицинские достижения не заканчиваются. В Томском госуниверситете изобрели особый лазер, предназначенный для резки биологических тканей и костей. Под воздействием лазерного луча на тканях остаётся разрез и тонкая плёночка.
Наконец, самое главное — российская разработка, которая в самом ближайшем будущем сможет без преувеличения спасти миллионы жизней. В 2018-ом прошёл клинические испытания на людях революционный российский препарат против рака от компании «Биокад». На рынок лекарство предположительно поступит в 2024 году.
По словам разработчиков (их фамилии пока держатся в секрете), препарат демаскирует раковые клетки, заставляя внутренние силы организма бороться с ними, что намного безопаснее токсичной химиотерапии. Даже предварительные результаты дают повод с уверенностью говорить, что на сегодняшний день российская разработка является самым совершенным методом противодействия раку.
Глядя на то, какими темпами развивается отечественная наука, можно быть уверенным, что при успешном выполнении стратегических планов, в ближайшее десятилетие Россия может сравняться с ведущими странами по технологическому развитию.
Но для опережения потребуются собственные громкие прорывы. А для этого нужны не только кадры, ресурсы и средства, но и перестроение менталитета, так как сейчас в большинстве случаев перспективную идею стремятся сделать своей или уничтожить, чтобы избавиться от конкурентов.
Существует множество исторических фактов, когда, не найдя поддержки, отечественные изобретатели прекращали вести разработки или реализовывали их в другой стране.
Будем надеяться, что государство сможет решить эту проблему, а уж за нашими учеными дело не станет: чего-чего, а талантов в России всегда хватало.
Источник:
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Вот когда это будет у каждого, тогда и поговорим.
Звучит потрясающе, но вот насчёт реализации вряд ли.
Любой, кто хоть немного знает толк в бизнесе, подтвердят, что долговечная или дешёвая эффективная продукция (типа антиракового лекарства) НЕ ПРАКТИЧНА для рыночного бизнеса. Корпорациям выгоден ПОСТОЯННЫЙ товаро-оборот.
Лекарство от рака уже изобретали не один раз. Тот же препарат Дорогова АСД Ф3 в начале 40-х годов. Но каждый раз после заявления, тема затухала, а лекарство так и не появлялось в продаже. Может оно и существует, но только для потребления властьимущих, а не для простого люда.
В частности, когда определили уровень эффективности препарата АСД Дорогова, то тут же приписали его к ВЕТЕРИНАРНЫМ препаратам и что оно опасно для человека. Странно, не кажется ли? Сначала заявили об одном (а в СССР прежде чем заявлять ОБЯЗАТЕЛЬНО проводили кучу экспериментов и тестов), а потом ВДРУГ резко изменили мнение и начали активно писать о его вреде!
https://onkolib.ru/lechenie-raka/asd/#h2_2https://onkolib.ru/lechenie-raka/asd/#h2_2
https://dzen.ru/a/XiwhK7uJLACxnreahttps://dzen.ru/a/XiwhK7uJLACxnrea
К примеру, я был рад, когда в одном из выпусков журнала "Здоровье" в 90-х написали о создании лекарства против аллергии и диатеза. Мучаюсь с этим от рождения. И... до сих пор жду его появления!
Зато после той статьи в продаже появились новые лекарства от аллергии и диатеза, но у них был лишь ВРЕМЕННЫЙ эффект, а по цене они были ого-го. Того, что было описано в статье, даже рядом не стояло!
Так и живём с надеждой на светлое будущее и на то, что когда-нибудь совесть проснётся у алчных магнатов. Но пока что от них мы видим только обнадёживающие голословные сенсации.
Что то анекдот напомнило:
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Феерично!...
И звали его не Леонардо да Винчи, а Лёнька Недовинченый. И вообще Россия - родина слонов.
Мне вот интересно. Этим... В патриотическом угаре не стыдно? Они ведь сами недавно ржали над тем, что древние укры Чёрное море выкопали.
Наше "импортозамещение" в медтехнике - производство в Китае, сборка + наклейка российских этикеток у нас.