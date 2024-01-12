Ботовская пещера — самое длинное подземелье России

На Земле уже давно не осталось белых пятен и неизученных мест. Острова, моря, реки, горы и пустыни нанесены на карту, сфотографированы. И сейчас любой человек может совершить виртуальное путешествие хоть в Антарктиду, хоть в Атакаму просто увеличив до предела изображение на интерактивной карте.
Другое дело недра. Туда не проникает всевидящее око Интернета и на карте можно разглядеть лишь вход в подземное царство. А что скрывается за ним? Слепая пещера размером два на два метра или же настоящий подземный город с лабиринтами улиц и перекрестками ходов?
Паутина ходов и каменные ветки
Ботовская пещера уникальна во всех смыслах. Во-первых, она расположена в месте, до которого не то что туристы, а и спелеологи не всегда могут добраться, потому как долго, тяжело и затратно. Во-вторых, это кладезь ценной научной информации для минералогов и палеонтологов. И, в-третьих, Ботовская пещера — это громадный подземный город, общая протяженность ходов-улиц в котором недавно перешагнула отметку в 70 километров. По этому показателю пещере нет равных в России, а в мировом перечне она занимает 42 строчку рейтинга. Да, не планетарный рекорд, зато сколько там всего интересного.
Сразу стоит оговориться, что обычное представление о пещерах как о громадных гулких галереях, с высоким сводом, коварными неожиданными колодцами и подземными озерами тут не работает. И хоть в Ботовской пещере и есть места, где можно пройти в полный рост, основной массив ее лабиринта — это узкие извилистые ходы, по которым можно протиснуться пригнувшись, а то и ползком. При этом сверху и сбоку ограничивает продвижение не каменная твердь, а удивительные хрупкие и белоснежные геликтиты — подземные кристаллы, похожие на кораллы тропических морей.
Их ветвистые отростки образуют сложный узор, сопровождающий спелеолога на всем пути продвижения. А кроме них обязательные и привычные для пещер сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, подземные водоемы глубиной от полутора метров до пяти и, конечно, перекрестки. Их в Ботовской пещере 6 тысяч — цифра умопомрачительная. И она не конечна, так как подземелье до конца не изучено и каждый год "прирастает" парой сотен метров нанесенных на карту ходов.
Случайно открытая
Интересно, что всего три десятилетия назад о необычном строении пещеры никто даже не подозревал. Вообще, обнаружили ее в далеком 1946 году геологи. Произошло это случайно. В Иркутской области в верхнем течении реки Лены они икали медистые песчаники и ненароком наткнулись на вход в подземелье. Было это в восьми километрах от Лены рядом с небольшой речушкой Ботовкой.
Для местных существование пещеры не являлось тайной. Про нее знали охотники-эвены. Да и жители ныне несуществующей деревни Боты рассказывали, что в узких лабиринтах любят устраиваться на зиму медведи. Но геологи не спелеологи, поэтому они лишь нанесли отметку о входе на карту и сделали приписку про 200 метров открытых ими ходов.
После этого 40 лет про пещеру никто ничего не знал, пока в 1984 году отчет об экспедиции не попался на глаза спелеологам. Так и началась эпоха исследований Ботовской пещеры. Уже в том же году длина изученных ходов составила 1700 метров, через 4 года увеличилась до 4500, а в 1992-м была уже 10 000 метров. Потом рекорды длины посыпались как из рога изобилия: 1995 год — 20 000 метров; 1999 год — 44 000 метров; 2005 год — 60 000 метров; 2010 год — 65 000 метров. И, наконец, в 2023 году Ботовская обновила свой рекорд, перешагнув длиной своих тоннелей отметку в 70 километров.
И это далеко не предел, так как после каждой экспедиции на карте подземелья появляются всё новые перекрестки, ходы и галереи. Некоторые из них представляют собой лазы по 70 сантиметров высотой, которые спелеологи преодолевают ползком. "Это хоть и заманчиво, но крайне опасно, — говорит руководитель иркутского клуба спелеологов "Арабика" Александр Осинцев. — Отслоившиеся потолки и натёчные стены создают смертельные ловушки". Именно поэтому последние годы картографирование Ботовской пещеры существенно замедлилось. Ведь, чтобы добраться до еще неоткрытых уголков, спелеологи тратят очень много времени, преодолевая бесконечные лабиринты ходов и тоннелей.
Пещерные находки
А вокруг них подземная красота — удивительные друзы арагонитовых кристаллов, причудливые натеки и ветвистые узоры геликтитов. В принципе, с точки зрения науки в этом нет ничего удивительного — состав пород тут представлен одним или несколькими пластами известняка и мощными слоями песчаника. И если оперировать грамотными терминами, то пещера представляет собой одноэтажный горизонтальный полигональный лабиринт, уходящий ответвлениями вглубь горной породы. На вопрос, где у него конечная точка, ответ будет получен еще не скоро.
А вот что для науки оказалось полным сюрпризом, так это скелеты доисторических медведей, обнаруженных на расстоянии километр от входа. По предварительным данным возраст останков превышает 700 тысяч лет. Сами по себе медведи в пещерах не редкость, они любят устраивать там свои берлоги. Но что загнало древних хищников так глубоко? Ведь километр — это по прямой от входа, а спелеологи до места обнаружения костей добирались полдня, преодолевая лабиринты тоннелей. Неужели доисторический медведь специально забрался так далеко, или же где-то есть дополнительные входы в пещеру, еще пока не открытые? Ответ на этот вопрос предстоит еще узнать.
Доисторический человек — еще одна загадка Ботовской пещеры. В 2013 году ученые обнаружили примитивный наскальный рисунок, который в точности повторял расположение ходов. При более тщательном осмотре нашли следы золы и костяные наконечники стрел. Причем, это не рядом со входом, а тоже на приличном расстоянии от него. Что именно привлекло в пещеру древнего человека — неизвестно. Возможно, он занимался поиском минералов. Другого объяснения ученые придумать пока не могут.
Место не для туристов
Ботовская пещера таит в себе еще много загадок. Например, уникальный ее микроклимат позволил здесь развиться особым микроорганизмам, способным жить только при околонулевых температурах. Микробиологи их даже окрестили "ботовскими" и теперь активно изучают.
Каждый год к Ботовской пещере снаряжается экспедиция, в которую помимо спелеологов входят палеонтологи и другие ученые. Но сделать это непросто — для организации такого похода нужны немалые средства, поэтому вся надежда исключительно на спонсоров. Ведь Ботовская пещера расположена в труднодоступном районе географического центра Иркутской области. И добраться до нее можно безопасно только по зимнику. А это 90 километров вниз по Лене. Других дорог в окрестностях нет, и единственный населенный пункт вблизи пещеры — крохотное село Коношаново, в котором живет всего 50 человек.
Именно поэтому Ботовская пещера — не туристический объект и вряд ли им когда станет. И это хорошо — сложность доступа к ней служит гарантией сохранности уникального природного места.
Источник:
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