Ботовская пещера — самое длинное подземелье России

Случайно открытая

Интересно, что всего три десятилетия назад о необычном строении пещеры никто даже не подозревал. Вообще, обнаружили ее в далеком 1946 году геологи. Произошло это случайно. В Иркутской области в верхнем течении реки Лены они икали медистые песчаники и ненароком наткнулись на вход в подземелье. Было это в восьми километрах от Лены рядом с небольшой речушкой Ботовкой.

Для местных существование пещеры не являлось тайной. Про нее знали охотники-эвены. Да и жители ныне несуществующей деревни Боты рассказывали, что в узких лабиринтах любят устраиваться на зиму медведи. Но геологи не спелеологи, поэтому они лишь нанесли отметку о входе на карту и сделали приписку про 200 метров открытых ими ходов.

После этого 40 лет про пещеру никто ничего не знал, пока в 1984 году отчет об экспедиции не попался на глаза спелеологам. Так и началась эпоха исследований Ботовской пещеры. Уже в том же году длина изученных ходов составила 1700 метров, через 4 года увеличилась до 4500, а в 1992-м была уже 10 000 метров. Потом рекорды длины посыпались как из рога изобилия: 1995 год — 20 000 метров; 1999 год — 44 000 метров; 2005 год — 60 000 метров; 2010 год — 65 000 метров. И, наконец, в 2023 году Ботовская обновила свой рекорд, перешагнув длиной своих тоннелей отметку в 70 километров.