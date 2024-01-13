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Восстание машин началось. Умные стиральные машины втихаря ежедневно «сливают» в интернет гигабайты трафика

Восстание машин началось. Умные стиральные машины втихаря ежедневно «сливают» в интернет гигабайты трафика

Автор:
13 января 2024 20:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Стиральные машины   интернет   трафик   
608
4

Владелец умной стиральной машины LG с возможностью подключения к интернету обнаружил, что это чудо современной бытовой техники ежедневно выгружает в Сеть почти 4 ГБ трафика.

Чем именно машина делится с миром, так и осталось загадкой – производитель проигнорировал все запросы, а выяснить это самостоятельно ему не удалось. Решить проблему помог цифровой «железный занавес» – машина была принудительно переведена в режим офлайн.

Избыточно умная техника

Современная домашняя электроника может жить своей виртуальной жизнью и выходить в интернет по поводу и без, без разрешения владельца. Это доказала стиральная машина LG с Wi-Fi модулем, владелец которой обнаружил, что она ежедневно отправляет в интернет почти 4 ГБ информации.

С таким необычным поведением столкнулся пользователь заблокированной в России соцсети Х, она же Twitter, под псевдонимом Johnie (@Johnie). В своем блоге он обрисовал ситуацию, и его пост, опубликованный 9 января 2024 г., мгновенно стал популярным. К моменту выхода материала он набрал более 2 тыс. комментариев, 4 тыс. репостов, 55 тыс. отметок «Нравится», и как минимум 3 тыс. пользователей добавили этот пост в «Избранное».


Стоит ли пускать в Сеть домашнюю технику - вопрос открытый. Хотя теперь ответ на него стал чуть более очевидным

Johnie опубликовал скриншоты, согласно которым его корейская стиральная машина расходует в пределах 3,66 ГБ трафика в сутки. Из них 96 МБ – это входящий трафик, а оставшиеся 3,57 ГБ – исходящий. На изображении заметен провал в потреблении трафика – по словам владельца, по времени он совпадает с моментом, когда машина выполняла свою основную функцию, то есть стирала вещи.

Иногда смарт-техника становится чересчур умной

Другими словами, машина LG выгружает в Сеть основные объемы трафика лишь во время простоя. Что именно она делает в интернете, к моменту выхода материала владелец так и не узнал.

Истина где-то рядом

Johnie направил несколько запросов в техподдержку LG в попытке выяснить природу трафика, генерируемого стиральной машиной, однако ответа так и не получил. В комментариях к его публикации в Х пользователи стали озвучивать свои предположения, и наиболее часто встречающееся среди них – это если кто-то использует стиральную машину для майнинга биткоина.

Вторая по популярности догадка – что машина стала частью ботнет-сети и используется злоумышленниками, в том числе, для проведения DDoS-атак.


Скачивать режимы стирки приходится вручную

В процессе поиска истины Johnie обнаружил два факта, один любопытнее другого. Первый заключается в том, что его стиральная машина по умолчанию не поддерживает целый ряд привычных многим режимов стирки – их приходится скачивать дополнительно.

Второй факт – программное обеспечение творения LG, стирающего одежду Johnie, не умеет сбрасывать настройки беспроводного соединения с интернетом. Стоит один раз сохранить в памяти машины название сети Wi-Fi и пароль от нее, и они останутся в ней навечно. Из доступных опций – только возможность подключиться к другой беспроводной сети.

Простое и гениальное решение

Так и не выяснив истинную причину неуемного аппетита своей стиральной машины по части потребления трафика и не сумев сбросить ее настройки Wi-Fi, Johnie решил проблему раз и навсегда. Он не стал менять название своей беспроводной сети – вместо этого он просто заблокировал машинке доступ в интернет.


Нет интернета - нет проблемы

Это действие моментально принесло желаемый результат – стиральная машина перестала выгружать в Сеть гигантские для такого устройства объемы информации. Johnie подтвердил это скриншотом.

Судя по всему, Johnie и сам склоняется к тому, что его стиральная машина, имеющая собственный процессор и обладающая хоть и незначительной, но все же вычислительной мощностью, использовалась кем-то для добычи криптовалюты. Заблокировав ей выход в интернет, он написал: «Использование трафика прекратилось с тех пор, как я заблокировал устройство на своем маршрутизаторе. Извините, если вы использовали мою стиральную машину для майнинга биткоинов».

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Метки: Стиральные машины   интернет   трафик   
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31  комментарий
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Никогда не понимал зачем интернет на стиральной машине? Вы реально запускаете машину находясь не дома, а в жопе мира?

Больше меня добил только водогрей с пультом дистанционного управления
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11k
BarOb 44 минуты назад
Машинка хоть отмывает деньги, но зачем чайники с интернетом, которые закипают за 2 минуты.
Наверное, чтобы когда ты пришел с работы, достал телефон, зашёл в приложение, включил чайник и всё! Готово! Пока моешь руки - чайник вскипел.
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18k
MarkovAlexandr 51 минуту назад
Это не стиральные машины "умные", это программисты, писавшие прошивку, тупые.
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251
iskra Час назад
Как слесарь с 35-ти летним стажем могу сказать - чем техника проще,тем она надежней и долговечней. У кого есть лишние деньги и время могут развлекаться с различными "умными" устройствами. Однако, их надо регулярно менять через 2-3 года,потому как потом начинаются отказы по обслуживанию или ПО.
По конкретному случаю считаю, что стиралка должна быть максимально простой и с механическим переключением. Исходя из жизненного опыта - практически все используют 2-3 режима. Интернет - вообще неразумная функция,просто играться от безделия. От машинки требуется провести цикл стирки,для этого нужна одна кнопка.И занимает такая стирка максимум час. Просто нет смысла морочить себе голову и подвергать соседей опасности затопления в ваше отсутствие. А то, что любая техника может сломаться - это я утверждаю как слесарь и как пользователь самой разной бытовой техники. Все,что может сломаться ,рано или поздно сломается,и "умная" техника - первая в очереди. Были случаи,когда пылесос сходил с ума от статистического разряда от кота.
PS Если че - у меня машинка Ардо,работает 17 лет.
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7k
Умница-красавица Час назад
Все в порядке, просто котик кино смотрел
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11k
Владимир Час назад
https://www.tomshardware.com/networking/your-washing-machine-could-be-sending-37-gb-of-data-a-dayhttps://www.tomshardware.com/networking/your-washing-machine-could-be-sending-37-gb-of-data-a-day

На данный момент, похоже, предпочтительным ответом на загадку данных является обвинение Asus в искажении информации о них. Возможно, мы никогда не узнаем, что случилось с Джони, который сейчас использует свою стиральную машину LG в автономном режиме.

Другой относительно невинной причиной предполагаемого большого объема загрузок может быть ошибка в прошивке маршрутизатора Asus. В последующем сообщении на следующий день после своего первого твита Джони отметил «неточность в инструменте маршрутизатора ASUS». Другие пользователи умных стиральных машин LG продемонстрировали использование данных устройства из своих приложений. Оказывается, эти устройства обычно используют менее 1 МБ в день.
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0
Al Di Час назад
Порнуху смотрит.)
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6k
Евгений Д 2 часа назад
Если инет машинке только для того чтобы ее запускать дистанционно
для того чтобы прийти к уже постиранному- просто глупо,
для этого у машинок есть функция отложенного старта.
Думаю она дешевле чем инет модуль
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20k
Андрей 2 часа назад
- Купил себе микроволновку с подключением к интернету.
- Сама рецепты скачивает?
- Ага, щаз! Весь день по порносайтам лазает.
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14k
gavrosh 2 часа назад
Сгружает не парные носки в интернет)))
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1M
Великий Немой 2 часа назад
Если у тебя денег куры не клюют, иначе, зачем ты поставил такую куйню, то нечего жаловаться, что у тебя бабки скачивают через интернет!
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69k
doker 2 часа назад
Если страшно, что "стиралки" сплетничают, хотя среди женщин - это нормальная практика, сделайте станцию через блютуз, без выхода в интернет.
Зачем? Сын закинул утром вещи в стиралку, вечером послал сигнал на стирку, а по приезду - закинул в сушку.
Есть проблема - жена дома ему не нужна...
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10k
sedoisever 2 часа назад
Я вам так скажу... У меня дома умный чайник. Не спрашивайте зачем. Мне удобно сидя сонным, сказать, чтобы он включился. И мне абсолютно по барабану, что он там сливает всем разведкам мира. Когда мы с Путиным обсуждаем план захвата мира я его выключаю.
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194
2023 sedoisever Час назад
Но ты же понимаешь, что даже выключенный чайник, всё равно немножечко включен...
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134k
parallax 2 часа назад
Ему надо проверить машину на наличие встроенной вебки.
Есть такой фантастический рассказ, про подглядывающий телевизор. (автора не помню) Люди покупают такой телевизор чтобы с его помощью подглядывать в чужие квартиры. Но и сами становятся для кого-то зрелищем, так как и их ТВ имеет скрытую камеру.
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49k
Максим Т. 2 часа назад
Объясните тупому, наруя стиралке интернет? Она сама по команде с телефона соберет и загрузит белье? Вы е...нулись со своими "умными домами"?
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8k
Allmaster 2 часа назад
Ужс какой то, зачем исполнительным механизмам интернет?
Типа закинул белье, а потом с работы включил стирку? Маразм какой то.
Так же отношусь ко всем удаленным процессам, которые все равно требуют действий.
У меня несколько 3д принтеров.
Ну и нахрена мне управление ими по интернет, если я все равно не могу кроме текущей печати начать новую. Ибо нужно убрать с платформы предыдущую деталь, проверить что все нормально и только потом запустить следующую?
В общем не вижу смысла в использовании интернета стиралками там и холодильниками никак))
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961
александр ломовицкий 2 часа назад
В недалёком будущем Умный унитаз делает анализ мочи жильца и сообщает диагноз умному дому. Тот блокирует двери, отправляя жильца на самоизоляцию. С банковского счета автоматом списывается необходимая сумма денег. Прилетает дрон и делает укол спящему. Тот от неожиданности со всей дури бьет источник боли. Дрон вызывает полицию. Умная кровать лупит электрошокером жильца, удерживая его до приезда робокопов
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Майнинг коинов энергозатратный процесс.
Померить её энергопотребление (хотя бы приблизительно) не сложно.
Не думаю, что там именно это. Скорее всего выполняла роль "пиратского" маршрутизатора (что то типа VPN). Это энергомалозатратно и при обширной сети фиг отследишь.
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24k
Анатолий Соколов 3 часа назад
при майнинге входящий траффик не меньше, чем исходящий.
надо было смотреть куда идут запросы ( адрес исходящего соединения ) и пытаться узнать "кто там обитает".
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SandMANn
...а смысл?
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