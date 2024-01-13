Восстание машин началось. Умные стиральные машины втихаря ежедневно «сливают» в интернет гигабайты трафика

Владелец умной стиральной машины LG с возможностью подключения к интернету обнаружил, что это чудо современной бытовой техники ежедневно выгружает в Сеть почти 4 ГБ трафика.
Чем именно машина делится с миром, так и осталось загадкой – производитель проигнорировал все запросы, а выяснить это самостоятельно ему не удалось. Решить проблему помог цифровой «железный занавес» – машина была принудительно переведена в режим офлайн.
Избыточно умная техника
Современная домашняя электроника может жить своей виртуальной жизнью и выходить в интернет по поводу и без, без разрешения владельца. Это доказала стиральная машина LG с Wi-Fi модулем, владелец которой обнаружил, что она ежедневно отправляет в интернет почти 4 ГБ информации.
С таким необычным поведением столкнулся пользователь заблокированной в России соцсети Х, она же Twitter, под псевдонимом Johnie (@Johnie). В своем блоге он обрисовал ситуацию, и его пост, опубликованный 9 января 2024 г., мгновенно стал популярным. К моменту выхода материала он набрал более 2 тыс. комментариев, 4 тыс. репостов, 55 тыс. отметок «Нравится», и как минимум 3 тыс. пользователей добавили этот пост в «Избранное».
Стоит ли пускать в Сеть домашнюю технику - вопрос открытый. Хотя теперь ответ на него стал чуть более очевидным
Johnie опубликовал скриншоты, согласно которым его корейская стиральная машина расходует в пределах 3,66 ГБ трафика в сутки. Из них 96 МБ – это входящий трафик, а оставшиеся 3,57 ГБ – исходящий. На изображении заметен провал в потреблении трафика – по словам владельца, по времени он совпадает с моментом, когда машина выполняла свою основную функцию, то есть стирала вещи.
Иногда смарт-техника становится чересчур умной
Другими словами, машина LG выгружает в Сеть основные объемы трафика лишь во время простоя. Что именно она делает в интернете, к моменту выхода материала владелец так и не узнал.
Истина где-то рядом
Johnie направил несколько запросов в техподдержку LG в попытке выяснить природу трафика, генерируемого стиральной машиной, однако ответа так и не получил. В комментариях к его публикации в Х пользователи стали озвучивать свои предположения, и наиболее часто встречающееся среди них – это если кто-то использует стиральную машину для майнинга биткоина.
Вторая по популярности догадка – что машина стала частью ботнет-сети и используется злоумышленниками, в том числе, для проведения DDoS-атак.
Скачивать режимы стирки приходится вручную
В процессе поиска истины Johnie обнаружил два факта, один любопытнее другого. Первый заключается в том, что его стиральная машина по умолчанию не поддерживает целый ряд привычных многим режимов стирки – их приходится скачивать дополнительно.
Второй факт – программное обеспечение творения LG, стирающего одежду Johnie, не умеет сбрасывать настройки беспроводного соединения с интернетом. Стоит один раз сохранить в памяти машины название сети Wi-Fi и пароль от нее, и они останутся в ней навечно. Из доступных опций – только возможность подключиться к другой беспроводной сети.
Простое и гениальное решение
Так и не выяснив истинную причину неуемного аппетита своей стиральной машины по части потребления трафика и не сумев сбросить ее настройки Wi-Fi, Johnie решил проблему раз и навсегда. Он не стал менять название своей беспроводной сети – вместо этого он просто заблокировал машинке доступ в интернет.
Нет интернета - нет проблемы
Это действие моментально принесло желаемый результат – стиральная машина перестала выгружать в Сеть гигантские для такого устройства объемы информации. Johnie подтвердил это скриншотом.
Судя по всему, Johnie и сам склоняется к тому, что его стиральная машина, имеющая собственный процессор и обладающая хоть и незначительной, но все же вычислительной мощностью, использовалась кем-то для добычи криптовалюты. Заблокировав ей выход в интернет, он написал: «Использование трафика прекратилось с тех пор, как я заблокировал устройство на своем маршрутизаторе. Извините, если вы использовали мою стиральную машину для майнинга биткоинов».
Источник:
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Больше меня добил только водогрей с пультом дистанционного управления
Наверное, чтобы когда ты пришел с работы, достал телефон, зашёл в приложение, включил чайник и всё! Готово! Пока моешь руки - чайник вскипел.
По конкретному случаю считаю, что стиралка должна быть максимально простой и с механическим переключением. Исходя из жизненного опыта - практически все используют 2-3 режима. Интернет - вообще неразумная функция,просто играться от безделия. От машинки требуется провести цикл стирки,для этого нужна одна кнопка.И занимает такая стирка максимум час. Просто нет смысла морочить себе голову и подвергать соседей опасности затопления в ваше отсутствие. А то, что любая техника может сломаться - это я утверждаю как слесарь и как пользователь самой разной бытовой техники. Все,что может сломаться ,рано или поздно сломается,и "умная" техника - первая в очереди. Были случаи,когда пылесос сходил с ума от статистического разряда от кота.
PS Если че - у меня машинка Ардо,работает 17 лет.
На данный момент, похоже, предпочтительным ответом на загадку данных является обвинение Asus в искажении информации о них. Возможно, мы никогда не узнаем, что случилось с Джони, который сейчас использует свою стиральную машину LG в автономном режиме.
Другой относительно невинной причиной предполагаемого большого объема загрузок может быть ошибка в прошивке маршрутизатора Asus. В последующем сообщении на следующий день после своего первого твита Джони отметил «неточность в инструменте маршрутизатора ASUS». Другие пользователи умных стиральных машин LG продемонстрировали использование данных устройства из своих приложений. Оказывается, эти устройства обычно используют менее 1 МБ в день.
Диагностическая информация? Что каждый день?
для того чтобы прийти к уже постиранному- просто глупо,
для этого у машинок есть функция отложенного старта.
Думаю она дешевле чем инет модуль
- Сама рецепты скачивает?
- Ага, щаз! Весь день по порносайтам лазает.
Зачем? Сын закинул утром вещи в стиралку, вечером послал сигнал на стирку, а по приезду - закинул в сушку.
Есть проблема - жена дома ему не нужна...
Жена стирает, машинка выдала ошибку по нагрузке, Она зашла в ванную, а там... пол барабана воды!
Перекрыл, почистил...
Но... осадочек остался.
Ещё один повод заставить сына жениться.
Но самсунг проработала 17 лет, а брак столько продержиться?
Есть такой фантастический рассказ, про подглядывающий телевизор. (автора не помню) Люди покупают такой телевизор чтобы с его помощью подглядывать в чужие квартиры. Но и сами становятся для кого-то зрелищем, так как и их ТВ имеет скрытую камеру.
Типа закинул белье, а потом с работы включил стирку? Маразм какой то.
Так же отношусь ко всем удаленным процессам, которые все равно требуют действий.
У меня несколько 3д принтеров.
Ну и нахрена мне управление ими по интернет, если я все равно не могу кроме текущей печати начать новую. Ибо нужно убрать с платформы предыдущую деталь, проверить что все нормально и только потом запустить следующую?
В общем не вижу смысла в использовании интернета стиралками там и холодильниками никак))
Померить её энергопотребление (хотя бы приблизительно) не сложно.
Не думаю, что там именно это. Скорее всего выполняла роль "пиратского" маршрутизатора (что то типа VPN). Это энергомалозатратно и при обширной сети фиг отследишь.
надо было смотреть куда идут запросы ( адрес исходящего соединения ) и пытаться узнать "кто там обитает".