Восстание машин началось. Умные стиральные машины втихаря ежедневно «сливают» в интернет гигабайты трафика

Чем именно машина делится с миром, так и осталось загадкой – производитель проигнорировал все запросы, а выяснить это самостоятельно ему не удалось. Решить проблему помог цифровой «железный занавес» – машина была принудительно переведена в режим офлайн.

Избыточно умная техника

Современная домашняя электроника может жить своей виртуальной жизнью и выходить в интернет по поводу и без, без разрешения владельца. Это доказала стиральная машина LG с Wi-Fi модулем, владелец которой обнаружил, что она ежедневно отправляет в интернет почти 4 ГБ информации.

С таким необычным поведением столкнулся пользователь заблокированной в России соцсети Х, она же Twitter, под псевдонимом Johnie (@Johnie). В своем блоге он обрисовал ситуацию, и его пост, опубликованный 9 января 2024 г., мгновенно стал популярным. К моменту выхода материала он набрал более 2 тыс. комментариев, 4 тыс. репостов, 55 тыс. отметок «Нравится», и как минимум 3 тыс. пользователей добавили этот пост в «Избранное».

Стоит ли пускать в Сеть домашнюю технику - вопрос открытый. Хотя теперь ответ на него стал чуть более очевидным

Johnie опубликовал скриншоты, согласно которым его корейская стиральная машина расходует в пределах 3,66 ГБ трафика в сутки. Из них 96 МБ – это входящий трафик, а оставшиеся 3,57 ГБ – исходящий. На изображении заметен провал в потреблении трафика – по словам владельца, по времени он совпадает с моментом, когда машина выполняла свою основную функцию, то есть стирала вещи.