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Женщина рассказала, что оставляет котов на 2 недели дома одних - и получила шквал критики

Женщина рассказала, что оставляет котов на 2 недели дома одних - и получила шквал критики

Автор:
12 января 2024 10:47
Сообщество : Истории
Метки: Твиттер   животные   история   коты   коты без присмотра   соцсети   уезжают   
903
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Если не хотите получить шквал негатива, то ничего не публикуйте в соцсетях. Особенно в Твиттере. Пользовательница Анна поделилась с подписчиками, что уезжает, чтобы отвезти сына на лечение на 2 недели. При этом дома у неё остаётся 2 кота.


Ни соседи, ни другие люди жить или взять к себе котов отказались. Поэтому Анна соорудила для них настоящую автоматическую кафешку: она соорудила котам кормушки примерно на 2 кг корма каждая и автопоилку - примерно на 15 литров. И вот она уточняет: выживут котики самостоятельно?


Раз в 3 дня будет приходить коллега и присматривать за животными. Проведать всё-таки необходимо мурлык.


Пост вызвал бурную реакцию людей: у него уже более 700 000 просмотров и почти 700 комментариев.


В основном пользователи ругаются, что так надолго оставлять питомцев нельзя, потому что они будут скучать, сама же владелица переживает, что вода может застояться.


Все детали хозяйка продумала, кстати.




Как думаете, реально ли котам так выжить?

Источник:

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Метки: Твиттер   животные   история   коты   коты без присмотра   соцсети   уезжают   
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12  комментариев
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62k
pynh 40 минут назад
Нихера с ними не будет. Еда, вода, посрать есть.
Хозяин для них всего лишь источник корма.
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2k
svetludmila Минуту назад
А что с туалетом? Его каждый день нужно менять. В грязный нормальные коты не ходят.
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11k
ScorpionDS 12 минут назад
Один бы кот скучал, но их же двое, так что будет не так скучно.
Я бы еще поставил камеры для наблюдения за ними.
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16k
Kostick 13 минут назад
читал я её, не понял одного - почему она живёт на кухне, а сын в комнате. раз сына раз в год на лечение возит, то этот вопрос должен был быть уже отработан. и самое главное, соседи категорически в отказ пошли, очень так вежливо послали нафик. выкинуть наполнитель в пакет, насыпать корма, налить воды = 5 минут. такое отношение от соседей тётеньке со скорей всего проблемным ребёнком, надо было постараться заслужить. давно было дело, у меня из животинок только дворняжка во дворе была, так соседи, с которым не дружили от слова вообще, запросто согласились ей насыпать корм, наливать воду.
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17k
_Tango_ 38 минут назад
Я так понимаю комментаторов здоровье ребенка не особо волнует - главное чтобы кошки не заскучали..
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362
ruslan d 45 минут назад
Я за 2 дня-то уже с ума схожу , как он там ...
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362
ruslan d pynh 10 минут назад
Да нифига , они совсем другие , когда мы рядом
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