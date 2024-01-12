Женщина рассказала, что оставляет котов на 2 недели дома одних - и получила шквал критики

Если не хотите получить шквал негатива, то ничего не публикуйте в соцсетях. Особенно в Твиттере. Пользовательница Анна поделилась с подписчиками, что уезжает, чтобы отвезти сына на лечение на 2 недели. При этом дома у неё остаётся 2 кота.
Ни соседи, ни другие люди жить или взять к себе котов отказались. Поэтому Анна соорудила для них настоящую автоматическую кафешку: она соорудила котам кормушки примерно на 2 кг корма каждая и автопоилку - примерно на 15 литров. И вот она уточняет: выживут котики самостоятельно?
Раз в 3 дня будет приходить коллега и присматривать за животными. Проведать всё-таки необходимо мурлык.
Пост вызвал бурную реакцию людей: у него уже более 700 000 просмотров и почти 700 комментариев.
В основном пользователи ругаются, что так надолго оставлять питомцев нельзя, потому что они будут скучать, сама же владелица переживает, что вода может застояться.
Все детали хозяйка продумала, кстати.
Как думаете, реально ли котам так выжить?
Источник:
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Хозяин для них всего лишь источник корма.
Я бы еще поставил камеры для наблюдения за ними.
не надо передергивать и додумывать то, чего нет.
вот правильный ответ.
вот про что написано в посте.