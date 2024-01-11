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100 городов мира готовы избавиться от употребления мяса и молочных продуктов к 2030 году

100 городов мира готовы избавиться от употребления мяса и молочных продуктов к 2030 году

Автор:
11 января 2024 23:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: C40 Cities   ВЭФ   Давос   Форум_в_Давосе   Экономический форум   борьба   климат   молоко   мясо   
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Накануне форума ВЭФ в Давосе в рамках инициативы «C40 Cities» почти 100 крупных городов по всему миру подтвердили взятые ранее на себя обязательства удалить из продуктовой корзины мясо и молочные продукты, в целях борьбы с "глобальным потеплением".

100 городов мира, создав коалицию под названием C40 Cities Climate Leadership Group (C40), поставили перед собой "амбициозную цель" ВЭФ к 2030 году по сокращению выбросов СО2.

Согласно опубликованному в 2019 году и повторно представленному в 2023 году докладу ВЭФ в Давосе, жителям городов, присоединившихся к данной инициативе рекомендуется к 2030 году отказаться от употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также ограничиться покупкой трех предметов новой одежды в год и одним полетом на самолете раз в три года.

Есть большие подозрения, что у населения согласия на такую борьбу за климат никто не спросил.

Руководство организацией С40 и ее финансирование в значительной степени взял на себя американский миллиардер Майкл Блумберг.

Первый доклад C40 под названием "Powering Climate Action: Cities as Global Changemakers" был опубликован в 2015 году, затем в  2019 году был опубликован доклад C40 «Будущее понижение температуры в городах мира на 1,5 градус» с новой версией, которая была опубликована  летом 2023 года и где определяются цели для городов по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с амбициями Парижского соглашения 2015 года.  

В представленном докладе утверждается, что это анализ, а не план, хотя тон доклада с самого начала читается как план действий, - пишет портал Оverclockers.ru.

В организацию входят почти 100 городов по всему миру, среди которых, в частности, Париж, Лондон, Берлин, Сидней, Нью-Йорк, Цюрих, Женева и т.д.

Так, в соответствии с целями C40, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что город введет к 2030 году ограничения на потребление мяса и молочных продуктов в муниципальных учреждениях, таких как школы и тюрьмы. Великобритания запретила продажу новых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем после 2030 года, а Франция запретила полеты на короткие расстояния "для сокращения выбросов углерода".

Однако, по мнению значительного числа комментаторов, указанная С40 программа действий больше связана с социальным контролем жителей планеты, чем с климатом.

В 2016 году ВЭФ опубликовал свой сценарий развития мира к 2030 году, согласно которому свобода личности и частная собственность исчезнут с лица планеты Земля уже к этому времени, привычный для нас мир станет совершенно другим, произойдут глубокие изменения в социальном укладе, в отношениях Государства с людьми, и в повседневной жизни.

Отметим, что среди почти 100 крупнейших городов мира, участвующих в данной программе, как и среди сотни компаний поддерживающих данную инициативу, российских городов и компаний, к счастью, нет.

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Метки: C40 Cities   ВЭФ   Давос   Форум_в_Давосе   Экономический форум   борьба   климат   молоко   мясо   
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16  комментариев
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70
maxer33 56 минут назад
главное не останавливайтесь!!! уроды
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23k
BiZ 56 секунд назад
а зачем так долго ждать? начинайте завтра, а то через 6 лет забудете..
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20k
Bill 2 минуты назад
Чуть было не поверил. 8-)
Да это не города решили отказаться от мяса! А кучка зеленых долбо{х}уев, которые открыли интернет-проект «C40 Cities». Идите на йух и жрите свое овно!
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29
Liberman 4 минуты назад
Они таким Макаром дойдут до того,что ради спасения планеты надо уничтожить пару-тройку миллиардов...
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133k
parallax 9 минут назад
Ну да. Отменить мясо и колбасы, чтобы втридорого втюхать их веганские заменители.
Видели, сколько стоит веганская котлета?
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140
Александра С 11 минут назад
Человеку природой дано право употреблять мясо.
Я знаю одного человека, который отказался от употребления мяса насовсем. В итоге уже через полгода отказа от мяса, у него начались изменения с кожей. Начали появляться струпья и пятна с нездоровым покраснением. Постепенно начал лысеть.
Когда ему врачи сказали - не дури и иди пожри...
Все как рукой сняло.
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16k
Kucher 14 минут назад
Как же они там без хамона то жить будут?
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56k
Мойша 23 минуты назад
Понтовые идиоты.
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25k
pssst Полчаса назад
Ща колбасные мигранты обратно потянутся...
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16
Деньги Есть 38 минут назад
Я на сайте совсем недавно. Ещё не понял, кто есть кто. Но эта статья, как мне кажется, из какой-то альтернативной реальности. Похоже на какой-то сбой в матрице. Отмена частной собственности, отказ от свобод. Странно. И раздел не фантастика и источником значатся Fishki.
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13k
Кыся Час назад
Кажется, я знаю, куда повезу колбасу в 30м году...
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88k
Доктор Джонс Час назад
Не останавливайтесь, сдохните раньше...
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37k
albedo Час назад
Одного не пойму - а мнение людей не хотят спросить - готовы они отказаться от мяса?
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438
danieldewitte albedo Час назад
Демократия не подразумевает чего-то там спрашивать у каких-то охломанов. Позволили голосовать карандашом, хватит с них и этого.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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