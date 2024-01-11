100 городов мира готовы избавиться от употребления мяса и молочных продуктов к 2030 году

Накануне форума ВЭФ в Давосе в рамках инициативы «C40 Cities» почти 100 крупных городов по всему миру подтвердили взятые ранее на себя обязательства удалить из продуктовой корзины мясо и молочные продукты, в целях борьбы с "глобальным потеплением".
100 городов мира, создав коалицию под названием C40 Cities Climate Leadership Group (C40), поставили перед собой "амбициозную цель" ВЭФ к 2030 году по сокращению выбросов СО2.
Согласно опубликованному в 2019 году и повторно представленному в 2023 году докладу ВЭФ в Давосе, жителям городов, присоединившихся к данной инициативе рекомендуется к 2030 году отказаться от употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также ограничиться покупкой трех предметов новой одежды в год и одним полетом на самолете раз в три года.
Есть большие подозрения, что у населения согласия на такую борьбу за климат никто не спросил.
Руководство организацией С40 и ее финансирование в значительной степени взял на себя американский миллиардер Майкл Блумберг.
Первый доклад C40 под названием "Powering Climate Action: Cities as Global Changemakers" был опубликован в 2015 году, затем в 2019 году был опубликован доклад C40 «Будущее понижение температуры в городах мира на 1,5 градус» с новой версией, которая была опубликована летом 2023 года и где определяются цели для городов по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с амбициями Парижского соглашения 2015 года.
В представленном докладе утверждается, что это анализ, а не план, хотя тон доклада с самого начала читается как план действий, - пишет портал Оverclockers.ru.
В организацию входят почти 100 городов по всему миру, среди которых, в частности, Париж, Лондон, Берлин, Сидней, Нью-Йорк, Цюрих, Женева и т.д.
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Так, в соответствии с целями C40, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что город введет к 2030 году ограничения на потребление мяса и молочных продуктов в муниципальных учреждениях, таких как школы и тюрьмы. Великобритания запретила продажу новых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем после 2030 года, а Франция запретила полеты на короткие расстояния "для сокращения выбросов углерода".
Однако, по мнению значительного числа комментаторов, указанная С40 программа действий больше связана с социальным контролем жителей планеты, чем с климатом.
В 2016 году ВЭФ опубликовал свой сценарий развития мира к 2030 году, согласно которому свобода личности и частная собственность исчезнут с лица планеты Земля уже к этому времени, привычный для нас мир станет совершенно другим, произойдут глубокие изменения в социальном укладе, в отношениях Государства с людьми, и в повседневной жизни.
Отметим, что среди почти 100 крупнейших городов мира, участвующих в данной программе, как и среди сотни компаний поддерживающих данную инициативу, российских городов и компаний, к счастью, нет.
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Да это не города решили отказаться от мяса! А кучка зеленых долбо{х}уев, которые открыли интернет-проект «C40 Cities». Идите на йух и жрите свое овно!
Видели, сколько стоит веганская котлета?
Я знаю одного человека, который отказался от употребления мяса насовсем. В итоге уже через полгода отказа от мяса, у него начались изменения с кожей. Начали появляться струпья и пятна с нездоровым покраснением. Постепенно начал лысеть.
Когда ему врачи сказали - не дури и иди пожри...
Все как рукой сняло.