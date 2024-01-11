100 городов мира готовы избавиться от употребления мяса и молочных продуктов к 2030 году

100 городов мира, создав коалицию под названием C40 Cities Climate Leadership Group (C40), поставили перед собой "амбициозную цель" ВЭФ к 2030 году по сокращению выбросов СО2.

Согласно опубликованному в 2019 году и повторно представленному в 2023 году докладу ВЭФ в Давосе, жителям городов, присоединившихся к данной инициативе рекомендуется к 2030 году отказаться от употребления в пищу мясных и молочных продуктов, а также ограничиться покупкой трех предметов новой одежды в год и одним полетом на самолете раз в три года.

Есть большие подозрения, что у населения согласия на такую борьбу за климат никто не спросил.