"Эмодзи с человеком и котиками - новый расизм". Европейские ученые призвали к биоразнообразию

Экологи опубликовали исследование, в котором проанализировали все существующие эмодзи и указали, что в них выделено 92 символа для животных, 16 — для растений. Кроме того, есть один гриб, похожий на поганку, и один микроорганизм, который, по подозрению ученых, является кишечной бактерией.

«Хорошее отображение филогенетического древа в социальных сетях может во многом помочь распространению информации о том, что биоразнообразие включает не только кошек, собак, львов и панд, - отметил итальянский ученый Стефано Маммола. - Существует огромное множество организмов, и все они играют фундаментальную роль в жизни нашей планеты, даже если мы не так много о них знаем».

Это все, что мы хотели сообщить вам сегодня о глобальных мировых проблемах.