"Эмодзи с человеком и котиками - новый расизм". Европейские ученые призвали к биоразнообразию

Новое слово в мире борьбы с
расовыми предрассудками. Ряд европейских ученых потребовали расширить список эмодзи. По их мнению, среди нарисованных смайликов и котиков должны появитья рыбы, плоские черви, грибы и даже кишечная бактерия, которых сейчас притесняют... Их борьба.
Британский The Gardien поднял важную и самое главное, не трубующую отлагательств тему притеснения грибов и плоских червей в мире эмодзи.
Автором идеи стала сотрудница Шведского университета сельскохозяйственных наук, микробный эколог Дженнифер Андерсон, которая считает, что в общий перечень эмодзи нужно добавить, как минимум, 20-30 символов, чтобы в нем были представлены все важнейшие элементы флоры и фауны.
Если вы выполняете важную работу по спасению китов, вы можете использовать эмодзи, которые помогут вам рассказать об этом понятным способом.
, — отметила миссис Андерсон.
Если вы пытаетесь спасти водные грибы, вы сначала должны объяснить людям, что да, водные грибы существуют, а затем описать, как они выглядят».
Предложение Андерсон поддержали ее коллеги. Они отметили, что эмодзи — простой и понятный способ общения в Интернете. По их словам, животные хорошо представлены в перечне эмодзи, а вот растения, грибы и микроорганизмы — нет.
Экологи опубликовали исследование, в котором проанализировали все существующие эмодзи и указали, что в них выделено 92 символа для животных, 16 — для растений. Кроме того, есть один гриб, похожий на поганку, и один микроорганизм, который, по подозрению ученых, является кишечной бактерией.
«Хорошее отображение филогенетического древа в социальных сетях может во многом помочь распространению информации о том, что биоразнообразие включает не только кошек, собак, львов и панд, - отметил итальянский ученый Стефано Маммола. - Существует огромное множество организмов, и все они играют фундаментальную роль в жизни нашей планеты, даже если мы не так много о них знаем».
Это все, что мы хотели сообщить вам сегодня о глобальных мировых проблемах.
Источник:
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А то напихают дохрена их, и ищешь среди этого барахла нужное. А так, выбрал пакет "лайт" и всё, у тебя 10 эмоций, а остальные на три буквы идут))