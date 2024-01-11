Любая история становится нескучной с Леонидом Каневским

Леонид Семёнович является одним из самых ярких и запоминающихся актёров и ведущих передач. Некоторые сцены получились настолько потрясающими, что народ разобрал их на мемы. Теперь любая сценка может заиграть новыми красками, если правильно её обыграть. Кто нам поможет в этом? Леонид Каневский! Самые яркие мемы, за последние полтора года.

1. А то и до миллиона... 0 Источник:

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3. Знакомая ситуация? 0 Источник:

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5. Не переживайте, она вас заочно уже на 100 рублей обвесила 0 Источник:

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10. Самое ужасное здесь — это отсутствующие запятые 0 Источник:

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15. В смысле убирать? Чтобы через год опять доставать? 0 Источник:

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