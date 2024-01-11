FISHKINET
Сообщество Юмор 18210 постов • 3648 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Любая история становится нескучной с Леонидом Каневским

Любая история становится нескучной с Леонидом Каневским

Автор:
11 января 2024 20:14
Сообщество : Юмор
Метки: Леонид Каневский   Мемы   Прикол   Юмор   забавное   подборка   
3063
18
Леонид Семёнович является одним из самых ярких и запоминающихся актёров и ведущих передач. Некоторые сцены получились настолько потрясающими, что народ разобрал их на мемы. Теперь любая сценка может заиграть новыми красками, если правильно её обыграть. Кто нам поможет в этом? Леонид Каневский! Самые яркие мемы, за последние полтора года.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Леонид Каневский   Мемы   Прикол   Юмор   забавное   подборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Знатоков что-ли пересмотреть? Никто не помнит, сколько там серий?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица Час назад
А как же классика: «Без длинных предисловий - мужчина умер» и «Но это уже совсем другая история»?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Victor Час назад
Сказки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wertos Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
красота цветка в букете незаметна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

130651



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Коты — это любовь: 30 забавнейших фото с котейками
Коты — это любовь: 30 забавнейших фото с котейками
Набирающие популярность в сообществах
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Обещаем к следующему Новому Году испохабить ещё одну классическую советскую кинокомедию
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Нейросеть показала, кем бы работали миллиардеры, если бы были обычными людьми
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Требовалось совсем немного

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#ДТП#позитив#подборка#забавно#улыбнуло#природа
#животные#автомобили#Юмор#интересное#факты#кино#фильм#США#Еда#истории
#интересно#автомир#Прикол#аварии#авто аварии#Автовсячина#кот#шоу бизнес#знаменитости#уголовное дело
Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Только 5 пациентам из 100 удается преодолеть рубеж в этой страшной болезни Мемы из соцсетей. Свежак за 10 января Мемы из соцсетей. Свежак за 10 января Мемы из соцсетей. Свежак за 9 января Мемы из соцсетей. Свежак за 9 января Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января Мемы из соцсетей. Свежак за 29 декабря Мемы из соцсетей. Свежак за 29 декабря Мемы из соцсетей. Свежак за 11 января Мемы из соцсетей. Свежак за 11 января

На что жалуетесь?

Вернуться