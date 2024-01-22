В Самаре местные жители похитили стоматолога, потому что он много зарабатывает

Похитители потребовали у стоматолога выкуп за себя.
Жители Самары похитили своего знакомого зубного техника, потому что он много зарабатывает. 26-летний Денис и его 22-летний тёзка сидели без денег и думали, как бы заработать. Друзья вспомнили о своём знакомом, который работает зубным техником. Парни решили, что работа стоматологом приносит много денег и у них родился план.
Они подловили ночью стоматолога и заснули его в машину. Увезя его из города, друзья избили стоматолога и потребовали 500 тысяч рублей за свободу, сообщает SHOT.
Молодой человек согласился, но заявил, что денег у него с собой нет - часть из них находится дома. Парни повелись на это и повезли стоматолога к нему домой. Там их уже ждали полицейские. Они задержали похитителей, которые получили 80 тысяч рублей. Против них возбуждено дело по статье "Похищение человека", им грозит до 12 лет колонии.
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