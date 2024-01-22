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В Самаре местные жители похитили стоматолога, потому что он много зарабатывает

В Самаре местные жители похитили стоматолога, потому что он много зарабатывает

Автор:
22 января 2024 20:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Самара   вымогательство денег   интересное   кража   похищение человека   стоматолог   фото   
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Похитители потребовали у стоматолога выкуп за себя.

Жители Самары похитили своего знакомого зубного техника, потому что он много зарабатывает. 26-летний Денис и его 22-летний тёзка сидели без денег и думали, как бы заработать. Друзья вспомнили о своём знакомом, который работает зубным техником. Парни решили, что работа стоматологом приносит много денег и у них родился план.

Они подловили ночью стоматолога и заснули его в машину. Увезя его из города, друзья избили стоматолога и потребовали 500 тысяч рублей за свободу, сообщает SHOT.

Молодой человек согласился, но заявил, что денег у него с собой нет - часть из них находится дома. Парни повелись на это и повезли стоматолога к нему домой. Там их уже ждали полицейские. Они задержали похитителей, которые получили 80 тысяч рублей. Против них возбуждено дело по статье "Похищение человека", им грозит до 12 лет колонии.

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Метки: Самара   вымогательство денег   интересное   кража   похищение человека   стоматолог   фото   
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6  комментариев
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53k
Прораб 40 минут назад
Пацанчики шли к успеху, но что-то пошло не так
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57k
Мойша 3 минуты назад
Как хочется все, и сразу...
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13k
Владимир 8 минут назад
Скидку надо было выбивать. Учитывая цены на стоматологию. Профит больше.
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37k
АнтонПолднев 20 минут назад
Бабушка была стоматологом, дядька зубным техником. Не скажу, что на хлеб не хватало, и нам с братьями помогали по необходимости, но и богатств никаких не нажили. Бабушки нет давно, а дядька давно не работает. Единственная роскошь, которую он мог позволить себе в 90-х, это старенькая праворукая Тойота. Сейчас, конечно, ситуация несколько изменилась. Я сходил на осмотр, сказали, что по меньшей мере от 120тр. И это было лет 10 назад. Что мне скажут сейчас, даже подумать больно.
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9k
Бритва Полчаса назад
интрига: откуда взялись полицейские?
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247
iskra Бритва Полчаса назад
Если у стоматолога была семья,а ночевать он не приехал,на звонки не отвечал,то вполне возможно, что заявили в полицию.
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