В Самаре местные жители похитили стоматолога, потому что он много зарабатывает

Жители Самары похитили своего знакомого зубного техника, потому что он много зарабатывает. 26-летний Денис и его 22-летний тёзка сидели без денег и думали, как бы заработать. Друзья вспомнили о своём знакомом, который работает зубным техником. Парни решили, что работа стоматологом приносит много денег и у них родился план.

Они подловили ночью стоматолога и заснули его в машину. Увезя его из города, друзья избили стоматолога и потребовали 500 тысяч рублей за свободу, сообщает SHOT.