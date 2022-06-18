В копилку эрудита: интересные факты о Солнце

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10 потрясающих фактов, которые не являются тайной. Но они просто сносят крышу! Мы живём в удивительном мире. И один из самых замечательных объектов в мире – наше Солнце.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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интересно, автор в курсе что такое цикл
- Через тридцать миллиардов лет, - говорит лектор, - Солнце погаснет, и жизнь на
Земле прекратится.
- Простите, - говорит мужик, - через сколько?
- Через тридцать миллиардов лет.
- Ну, слава Богу, а то мне послышалось тридцать миллионов.