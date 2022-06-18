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В копилку эрудита: интересные факты о Солнце

В копилку эрудита: интересные факты о Солнце

Автор:
18 июня 2022 10:06
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   космос   солнечная система   солнце   факты   факты о Солнце   факты о космосе   
2780
10
10 потрясающих фактов, которые не являются тайной. Но они просто сносят крышу! Мы живём в удивительном мире. И один из самых замечательных объектов в мире – наше Солнце.
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Источник:

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Метки: интересные факты   космос   солнечная система   солнце   факты   факты о Солнце   факты о космосе   
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13  комментариев
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9k
a_komolow 2 часа назад
Школота рефераты выкладывает?
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12k
Alex Полчаса назад
Прямо сносит крышу? Правда?
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33
MAX Полчаса назад
Мы все умрём через 100 млн лет
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11k
El Niño 44 минуты назад
Во дела! Ученые доказывали, что если где-то есть вода, то там есть жизнь! На Солнце есть жизнь, цивилизация, разум!!!
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199
Сергей El Niño Минуту назад
А почему и нет? Форма жизни может быть чуть другой к которой мы привыкли. Тем более у нас на планете есть форы жизни для которых космическое пространство не смертельно, клещи яркий пример запредельных возможностей вне привычный среды обитания.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
6k
Administrator Час назад
"солнце находится в середине жизненного цикла"
интересно, автор в курсе что такое цикл
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140
zenon Administrator Полчаса назад
Все знают, что цикл, часть мотоцикла.
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3k
александр 2 часа назад
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Хоть бы проверяли научные "факты". Максимум излучения Солнца, согласно закону Вина, наблюдается на длине волны 501 нанометр. Такой цвет можно назвать зелёным или бирюзовым. Но в нашем головном мозге происходит коррекция и в результате мы видим свет белым.
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