Террин Гольдман – фотограф, который не ищет лёгких путей

Impasto Process представляет собой технику наложения краски на фотографируемый объект густым слоем. В результате сложно понять, что на самом деле представляет собой готовая работа – картину или фотографию.

Террин считает, что такой подход даёт зрителям возможность заглянуть в сознание творческого человека и, возможно, позволяет глубже понять истории, которые мастер пытается рассказать.

Для создания такой фотографии нужны как минимум две недели подготовки, два дня работы, минимум 10 литров краски и бесконечно терпеливая модель.

Террин, которая называет себя страстным фотографом, неформальным графическим дизайнером, книжным червём и мечтательницей, наблюдающей за облаками и людьми, говорит о своём деле следующее: