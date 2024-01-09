Террин Гольдман – фотограф, который не ищет лёгких путей

Искусство – это область, где царит жёсткая конкуренция. Ведь за внимание публики и заказчиков надо бороться. Находя в процессе нетривиальные методы и даже придумывая новые техники.
Как это сделала Террин Гольдман – фотограф из Йоханнесбурга, Южная Африка, специализирующаяся на портретной и fashion-фотографии. Её серии фотографий, имитирующих картины, привлекают внимание оригинальностью и завораживающей стильной красотой.
Impasto Process представляет собой технику наложения краски на фотографируемый объект густым слоем. В результате сложно понять, что на самом деле представляет собой готовая работа – картину или фотографию.
Террин считает, что такой подход даёт зрителям возможность заглянуть в сознание творческого человека и, возможно, позволяет глубже понять истории, которые мастер пытается рассказать.
Для создания такой фотографии нужны как минимум две недели подготовки, два дня работы, минимум 10 литров краски и бесконечно терпеливая модель.
Террин, которая называет себя страстным фотографом, неформальным графическим дизайнером, книжным червём и мечтательницей, наблюдающей за облаками и людьми, говорит о своём деле следующее:
Фотография для меня это гораздо больше, чем работа или способ заработать деньги. Я живу, ем и дышу ею. Когда я нахожусь там, с фотоаппаратом в руках, заимствуя фрагменты времени, мир становится таким прекрасным. И именно через свою фотографию я надеюсь поделиться своим видением. Так что спасибо, что позволили мне войти в ваш мир, и я надеюсь, что вам понравится вид из моего. Ещё мне нравится, что возможности для обучения в этой области бесконечны, и я всегда буду стараться совершенствоваться и расти.
Источник:
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хороший фотограф видит красоту
лучший фотограф создает красоту