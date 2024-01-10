О чём молчат мужчины

Что страшит мужчин?

Оказаться несостоятельным. Слова "реши, ты же мужчина", навешивают на человека обязанность постоянно справляться с какими-то проблемами и задачами. Плюс, негласное соперничество с другими мужчинами. Страх оказаться недостаточно сильным, умным, успешным постоянно давит и с мальчиков, в детстве, вроде бы снимают некую ответственность за домашний быт и даже идеально учиться не просят, но вместе с тем, говорят, что он должен что-то там постоянно добывать.

Ближе к сорока годам, когда у многих начинается тот самый "бес в ребро", мужчина очень часто начинает спрашивать себя "а чего я вообще добился в жизни и что я после себя оставлю?"И если он не находит ответа, который ему подойдёт, то впадает во фрустрацию.