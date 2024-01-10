О чём молчат мужчины

Как-то раз, девушка в интернете, провела опрос среди знакомых мужчин: кому они могут позвонить, если им будет очень плохо морально? Большинство (практически все) ответили, что никому. Думаю, что многие согласятся с тем, что все мальчики с детства слышат о том, что "мужчины не плачут". Следствием этого стало повальное обращение мужчин 40-45 лет в больницы с жалобами на сердечно-сосудистые проблемы.
С самого детства будущие мужчины слышат, что "девочек обижать нельзя" (и плевать, что ему 4 года и что такая же 4-летняя девочка растоптала его ведёрко и куличик), что "мальчики не ноют/не показывают эмоций/не боятся и так далее. Врачи и учёные доказали, что молодеющий инфаркт сильной половины человечества связан не только с усилившимся стрессом на работе и навязыванием "достигаторства", но и с тем, что у мужчин, будто бы, отняли право на эмоции, на слабость и на растерянность. Причём настолько, что даже в мужской компании они редко могут поделиться тем, о чём по-настоящему болит.
Что страшит мужчин?
Оказаться несостоятельным. Слова "реши, ты же мужчина", навешивают на человека обязанность постоянно справляться с какими-то проблемами и задачами. Плюс, негласное соперничество с другими мужчинами. Страх оказаться недостаточно сильным, умным, успешным постоянно давит и с мальчиков, в детстве, вроде бы снимают некую ответственность за домашний быт и даже идеально учиться не просят, но вместе с тем, говорят, что он должен что-то там постоянно добывать.
Ближе к сорока годам, когда у многих начинается тот самый "бес в ребро", мужчина очень часто начинает спрашивать себя "а чего я вообще добился в жизни и что я после себя оставлю?"И если он не находит ответа, который ему подойдёт, то впадает во фрустрацию.
Что ещё?
Несмотря на то, что мужчины редко признаются в этом даже себе, но они часто боятся остаться одинокими. Причём этот страх довольно сильный. Из этого проистекает страх, а любят ли его на самом деле? Не является ли он для своей семьи исключительно источником достатка.
Сомневаются в собственной внешней привлекательности и в том, что их вообще может кто-то любить. При этом, очень часто, находясь в таком состоянии, они намеренно провоцируют женщин хамством и высокомерием, именно на те реакции, которые они и ждут. Мужчинам в целом намного труднее выразить свои нежные чувства вообще к кому-либо, так как они уверены, что это проявление слабости. Они боятся оказаться смешными, боятся быть обманутыми.
Ну и, конечно же, страх несостоятельности, причём совершенно в разных областях: в работе, в сексе, да и вообще в жизни. Требовательность к самим себе у мужчин обычно крайне завышена, вспоминая давление, оказываемое на них с самого детства.
Страхов очень много, а самый главный - признаться в них. Большая часть мужчин будет утверждать, что вышеописанное им незнакомо - это механизм отрицания.
Но, казалось бы... Все чего-то боятся. Это нормально. Но именно мужские страхи сказываются на их носителях сильнее. Чем важнее для него человек, тем сильнее он боится проявить эту сердечную слабость и тем меньше он готов к тому, чтобы заботиться и оберегать женщину. Часто он вообще может намеренно затормаживать развитие отношений. Не делая - не проиграешь, не ошибёшься.
Если страх окутывает мужчину, когда он уже в отношениях, то он становится замкнутым, отстранённым и погружается в себя. Часто в этот период от него можно услышать фразы, доводящие женщин до белого каления: "мне без разницы", "делай что хочешь", "всё равно", ну и прочее.
Всё вышеперечисленное вынуждает мужчин делать следующее:
- стараться всегда быть в хорошем настроении;
- делать вид, что они ни в чём не сомневаются и что у них нет комплексов;
- не демонстрировать усталость;
- не просить советов;
- не проявлять слабостей и уж тем более не плакать от усталости, печальных фильмов или расставания с любимым человеком;
- вести себя маскулинно и уверенно;
- старательно скрывать собственные неудачи;
- не ходить к врачу до последнего, особенно если это что-то, связанное с интимной жизнью;
Пора бы уже простить мужчинам тот факт, что они просто люди. Со своими слабостями и трудностями, без которых не обойтись в жизни. Нет ничего плохого в том, чтобы испытывать богатый спектр чувств и не навешивать на себя вообще всё. Нет ничего стыдного в том, чтобы обратиться к психотерапевту за помощью, ведь если ломается рука или нога, то помощь врача считается само собой разумеющимся. Но почему мы готовы лечить тело, но не готовы лечить голову? Особенно, если при отсутствии лечения нервов, можно не только заработать заболевания разной степени тяжести, но и просто-напросто умереть.
Ну и, в конце-концов, всегда можно попробовать обсудить это со своим близким человеком, с любимой женщиной. Нормальная женщина никогда не будет считать это слабостью, а вот доверие в отношениях вырастет в разы.
Источник:
- Консуэло Сент-Экзюпери: обратная сторона нежного гения
- "Семейка Аддамс" - отличный пример здоровых отношений
- Трансформация разводов от Древней Руси до наших дней
- Искренне о типичных буднях мужчин, в которых почему-то так много юмора и боли
- Мужские пояса верности: тогда и сейчас
ЗЫ: про страх "остаться одному" - вообще фуфел галимый, этот страх только у баб есть, нормальный мужик с удовольствием останется один.
бред бредовый