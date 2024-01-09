В Псковской области дрифтер утопил машину ради эффектного видео

Острые впечатления едва не стоили жизни дрифтеру из под Пскова. В погоне за крутыми кадрами хозяин "Ауди" сразу после новогодних праздников выехал на лед на реке Великой рядом с деревней Устье Псковского района. Съемка велась из салона авто и снаружи. Но как всегда, что-то пошло не так.
Горе-дрифтер хотел снять эффектное видео для соцсетей. Он записывал происходящие из машины, а его семья снаружи.
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После нескольких эффектных кругов, полноприводная "Ауди A4 Кватро" ушла носом под лед.
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Видео, как и планировалось, привлекло к себе внимание, но не совсем то, которого добивался хозяин авто. Как сообщает Псковское агентство информации, горе-дрифтер не пострадал, а вот его автомобиль залёг на дно водоёма минимум на глубине 4 метров.
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Хорошо что жив остался. Но, на месте руководства данной области, я бы машину со дна водоёма поднял, чтоб она не портила жизнь рыбкам своими выделениями, а все стоимости работ, сопутствующие неудобства итд, вместе с гигантским штрафом впаял бы этому быдлану, разумеется права у этого дурака - забрать просто необходимо. И пока штраф не будет выплачен - никаких прав на управление ТС ему не выдавать. А может и вообще, лучше прав его пожизненно лишить.. он ведь просто не понимает последствий своих поступков.. ладно тут никто не пострадал, а если он "финтить" где-нибудь в городе начнёт среди других авто и пешеходов? Наверное не надо ждать пока он кого-то убьёт или покалечит. Звоночек то тревожный, по всему видать, что у гражданина вместо мозга - хлебный мякиш.
Ну, собственно, цель достигнута