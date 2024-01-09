В Псковской области дрифтер утопил машину ради эффектного видео

Острые впечатления едва не стоили жизни дрифтеру из под Пскова. В погоне за крутыми кадрами хозяин "Ауди" сразу после новогодних праздников выехал на лед на реке Великой рядом с деревней Устье Псковского района. Съемка велась из салона авто и снаружи. Но как всегда, что-то пошло не так.