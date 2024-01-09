Мост Хуссаини – прогулка над бездной

Для этой местности характерна ветреная погода. И если местные привыкли к необходимости передвигаться по шаткой системе, да ещё и с грузом на плечах, а то и со скотом, который приходится вести на поводу, то для туристов переход по Хуссаини становится самой настоящей проверкой на прочность.