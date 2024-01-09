Мост Хуссаини – прогулка над бездной

Обычные достопримечательности в виде архитектурных памятников, музеев и парков – это здорово. Но некоторые любят, как говорится, погорячее. И альтернатива есть – достопримечательности для экстремалов.
Как этот мост в Пакистане, в северной части страны. Точная дата возведения конструкции, соединяющей берега реки Хунза, неизвестна. Но, судя по состоянию, это было давно.
Для этой местности характерна ветреная погода. И если местные привыкли к необходимости передвигаться по шаткой системе, да ещё и с грузом на плечах, а то и со скотом, который приходится вести на поводу, то для туристов переход по Хуссаини становится самой настоящей проверкой на прочность.
Изначально мост строили из простых материалов, которые оказались под рукой – канатов и досок. Многие с течением времени прохудились и даже сгинули в быстрых водах реки.
Впрочем, конструкция и изначально не отличалась фундаментальностью и основательностью. Расстояния между досками достигают 40 сантиметров, что обеспечивает высокую парусность моста. Что важно с учётом климатических особенностей местности.
Эмоций добавляет и тот факт, что несколько мостов уже были снесены во время шторма. Немного сглаживают ощущения великолепные виды и жизнеутверждающие надписи на досках. Те, кто преодолел мост и себя, оставили на древесине послания в стиле «не сдавайся», «верь в себя» и прочее.
Обстановку нагнетают и жители ближайшей деревни рассказами о том, сколько людей так и не дошли до берега и погибли, будучи сброшенными в реку сильными порывами ветра.
Преодолеть путь получается не у всех туристов. Некоторые разворачиваются на середине. Ну а те, кто преодолевает себя и Хуссаини, становятся счастливыми обладателями уверенности и ярких фото на фоне живописной природы.
Рискнули бы пройти по такому мосту?
Источник:
Источник:
- Зачем в Китае проложили шоссе прямо посередине реки
- Удивительные живые и почти вечные мосты в Индии
- В карельской деревне обрушился мост, на ремонт которого летом потратили 8,2 млн рублей
- Тюбинг и смекалка помогли спасти жизнь собаке
- В США мост "Лента света" лишился подсветки из-за любителей цветмета