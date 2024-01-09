Настоящий закрытый чумной остров в Венеции

Местные жители не хотят рассказывать о таинственном острове и, когда их спрашивают о нём, утверждают, что здесь нет ничего мистического, и они не верят в мифы о нём и никого не боятся. При этом они не рассказывают гостям из других стран о прошлом острова.

И правительство страны старается изменить репутацию острова Повелья – известно, что когда-то здесь даже планировалось построить пансионат, для чего остров выставляли на торги. Но, судя по всему, остров никто не рискнул купить.