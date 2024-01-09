Настоящий закрытый чумной остров в Венеции

Этот забытый всеми остров находится всего в нескольких километрах от известного Великого канала Венеции. Однако так получилось по какой-то причине, что он всегда служил каким-то мрачным целям. Здесь сначала осуществлялось массовое захоронение людей во время чумы, а затем остров использовался для лечения пациентов с психическими заболеваниями.
Из-за большого количества умерших на острове его порой называют самым "населённым" призраками местом на планете. Иногда его даже называют "Кровавым островом".
Местные жители не хотят рассказывать о таинственном острове и, когда их спрашивают о нём, утверждают, что здесь нет ничего мистического, и они не верят в мифы о нём и никого не боятся. При этом они не рассказывают гостям из других стран о прошлом острова.
И правительство страны старается изменить репутацию острова Повелья – известно, что когда-то здесь даже планировалось построить пансионат, для чего остров выставляли на торги. Но, судя по всему, остров никто не рискнул купить.
Тем не менее, здания здесь постепенно разрушаются, а сам остров зарастает, и посещение его официально запрещено. Но это не пугает охотников за паранормальными явлениями, которые встречаются в этом месте довольно часто – они приплывают на катерах, чтобы ощутить атмосферу этого места.
Повелья начал заселяться ещё в V веке, когда итальянцы пытались укрыться на острове от нашествия варваров. Позднее, чтобы спасти жителей от нападений генуэзского флота, их переселили на другой остров, и Повелья стал пустым.
В 1645 году венецианским правительством в южной части Повельи был создан искусственный островок в виде октагона – это артиллерийский форт. Он до сих пор является одной из "визитных карточек" острова.
В 1793 году на острове создали особый карантинный изолятор, который назвали Лазаретто (Lazzaretto – как известно, слово лазарет произошло от так называеомй "болезни святого Лазаря", то есть проказы), для моряков, прибывающих из отдалённых стран. Остров использовался в этой цели около двадцати лет, а затем снова был забыт до эпидемии бубонной чумы.
Тогда остров Повелья превратили в место захоронения множества жертв болезни. В то время, когда вся Европа страдала от чумы, сюда привозили не только умерших, но и ещё живых людей. Не щадились даже дети и женщины.
Всех больных просто бросали в ямы или сжигали в попытке остановить распространение болезни. По приблизительным оценкам, на острове было похоронено (или, скорее, сожжено) более 160 тысяч человек. Говорят, что земля на острове до сих пор покрыта слоем пепла от сжигания такого огромного количества тел.
В 1922 году про остров Повелья вспомнили вновь – и на острове была построена психиатрическая больница. Как часто бывало в таких учреждениях тех времен, здесь проводились эксперименты над пациентами. Считается, что во время режима Муссолини сюда отправляли неугодных и врагов власти.
Особенно известен главный врач лечебницы, который проводил опыты над пациентами, больше похожие на пытки. Позднее он таинственным образом погиб, покончив с собой (спрыгнув с колокольни). Лечебницу закрыли, а после её неудачной реконструкции вход на остров был вообще запрещён.
Сейчас даже местные рыбаки не ловят здесь рыбу. Но некоторым туристам всё же удаётся проникнуть на остров. По их возвращении они рассказывают ужасные истории – как слышали пугающие крики и вопли, ощущали, что за ними наблюдают, слышали звон колокола, который давно уже нет на острове. Но верить им или нет – вопрос открытый.
Источник:
- Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике
- В Японии проходят соревнования по гневному опрокидыванию столов
- Афганский баад – традиция платить за ошибки дочерьми
- Массовая истерия на 1 млрд человек. В Китае за неуважение к манго еще не так давно могли расстрелять
- Как сточные канавы немецкого городка стали местом отдыха