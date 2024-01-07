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Поздравляем с Рождеством Христовым! Пусть с этим светлым праздником в дом придут счастье, мир, добро, здоровье, благополучие, достаток, гармония. Новых свершений, успехов в начинаниях. Пусть исполнятся заветные желания и мечты!
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