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С Рождеством Христовым

С Рождеством Христовым

Автор:
07 января 2024 07:21
Метки: С Рождеством Христовым   добро   мир   поздравляем   счастье   
405
10

Поздравляем с Рождеством Христовым! Пусть с этим светлым праздником в дом придут счастье, мир, добро, здоровье, благополучие, достаток, гармония. Новых свершений, успехов в начинаниях. Пусть исполнятся заветные желания и мечты!

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Метки: С Рождеством Христовым   добро   мир   поздравляем   счастье   
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Ser 11 часов назад
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Иван Кемеров

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